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И смех и грех: дурашливые животные, которые застряли в неожиданных местах

И смех и грех: дурашливые животные, которые застряли в неожиданных местах

Автор:
29 августа 2022 15:40
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Юмор   домашние животные   животные   звери   подборка   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
822
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Любопытство животных рано или поздно приводит к тому, что они оказываются в неожиданных местах, или где-нибудь застревают - и их приходится спасать из неловкой ситуации. Выглядит это крайне забавно, хотя некоторые ситуации серьёзны, и помощь требуется поскорее. Взгляните на этих пушистых дурачков!
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Источник:

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Метки: Питомцы   Юмор   домашние животные   животные   звери   подборка   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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6  комментариев
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4k
Олег Данилов 3 часа назад
Любитель WoT
Ссылка www.youtube.com
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Владимир Быстров 53 минуты назад
Со скотинками не соскучишся
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1k
Axel Час назад
Чтобы не застрять сначала двигайте
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
После успешного спасения крысы бригадой пожарных была вызвана бригада по дератизации, которая также профессионально выполнила свою работу.
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1k
Антон 3 часа назад
За ВДВ!
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6k
ValdemarNaftulievich 3 часа назад
бедненькие
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