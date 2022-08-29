И смех и грех: дурашливые животные, которые застряли в неожиданных местах

Любопытство животных рано или поздно приводит к тому, что они оказываются в неожиданных местах, или где-нибудь застревают - и их приходится спасать из неловкой ситуации. Выглядит это крайне забавно, хотя некоторые ситуации серьёзны, и помощь требуется поскорее. Взгляните на этих пушистых дурачков!

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Когда твой питомец - хорёк 0 Источник:

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Как выглядит безысходность 0 Источник:

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"Наш пёс увязался за котом и впервые вышел на крышу. Понадобилось провести с ним беседу, прежде чем спустить" 0 Источник:

Эпичная история одного кота 0 Источник:

Белка слишком хотела есть 0 Источник:

Когда соседский пёс ну очень хочет дружить 0 Источник:

Все мы совершаем ошибки 0 Источник:

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"А наш кот застрял между сеткой и стеклянной дверью" 0 Источник:

Парашютист 0 Источник:

Пёс поздновато понял, что он не кот 0 Источник:

Да, и так тоже можно застрять! 0 Источник:

Вот так и прыгай на ёлки.. 0 Источник:

Элегантно залез 0 Источник:

Полное смирение с ситуацией 0 Источник:

"Человек, помоги, а?" 0 Источник:

Когда понял, что ошибся - но выхода нет 0 Источник:

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Чудесное спасение кота от злостного тапка 0 Источник:

"Что смотришь? Помогай давай!" 0 Источник:

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А эту крысу спасала целая бригада пожарных 0 Источник:

Наверное кто-то просто слишком много ест.. 0 Источник:

"Мам, ты меня звала?" 0 Источник:

Вот что бывает за воровство стаканов со стола 0 Источник:

"Это ловушка!" 0 Источник:

Кот недоволен сложившейся ситуацией 0 Источник: