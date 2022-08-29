И смех и грех: дурашливые животные, которые застряли в неожиданных местах

822
30
Любопытство животных рано или поздно приводит к тому, что они оказываются в неожиданных местах, или где-нибудь застревают - и их приходится спасать из неловкой ситуации. Выглядит это крайне забавно, хотя некоторые ситуации серьёзны, и помощь требуется поскорее. Взгляните на этих пушистых дурачков!
×
×
"Наш пёс увязался за котом и впервые вышел на крышу. Понадобилось провести с ним беседу, прежде чем спустить"
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Позитивные кадры с животными, которые получились неожиданно
- 20+ странных и смешных кадров с собаками
- "Мне так удобно!": животные, которые вместились в неожиданные места
- Какие же они чудики: фото животных, заряжающие позитивом
- 20+ прикольных кадров с животными, которые зарядят позитивом
Метки: Питомцы Юмор домашние животные животные звери подборка смешно смешные животные фото фотографии
Новости партнёров