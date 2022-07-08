20+ людей, которые испытали на себе, что значит "неудачный день"

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Иногда всё идёт не так, и события разворачиваются совсем не по нашему плану. Но чёрные полосы - неотъемлемая часть нашей жизни, ведь благодаря им мы сможем больше ценить позитивные моменты. Посмотрим на эпичную подборку фейлов, которые случились в обычной жизни.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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