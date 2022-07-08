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20+ людей, которые испытали на себе, что значит "неудачный день"

20+ людей, которые испытали на себе, что значит "неудачный день"

Автор:
08 июля 2022 16:04
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   фейлы   фото   фотографии   
1065
28
Иногда всё идёт не так, и события разворачиваются совсем не по нашему плану. Но чёрные полосы - неотъемлемая часть нашей жизни, ведь благодаря им мы сможем больше ценить позитивные моменты. Посмотрим на эпичную подборку фейлов, которые случились в обычной жизни.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   фейлы   фото   фотографии   
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3  комментария
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70k
Viktor 2 часа назад
Ну ежели тётю разбудить и аккуратненько поднять пиццу, то вполне сойдёт!

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32k
a.fey 5 минут назад
У Хонды ключ именно в этом месте и ломается.
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