Когда день явно не задался: 20 людей, которым не повезло

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Жизнь полна неожиданностей - и мы зачастую совсем к ним не готовы, и не застрахованы от неудач. Этим людям не повезло, и их день омрачили самые разные события и вещи. Но несмотря на это, они нашли в себе смелость взглянуть на ситуацию с юмором!
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"Разбила закаленное стекло на системном блоке, пока чистила его.. Это компьютер моего парня. Наверное, пора собирать вещи"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И, кстати, фейк - https://www.snopes.com/fact-check/was-scuba-diver-hospitalized-clam/https://www.snopes.com/fact-check/was-scuba-diver-hospitalized-clam/