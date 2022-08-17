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Когда день явно не задался: 20 людей, которым не повезло

Когда день явно не задался: 20 людей, которым не повезло

Автор:
17 августа 2022 17:37
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Случаи   Юмор   истории   люди   неудачи   подборка   фейлы   фото   фотографии   
1300
21
Жизнь полна неожиданностей - и мы зачастую совсем к ним не готовы, и не застрахованы от неудач. Этим людям не повезло, и их день омрачили самые разные события и вещи. Но несмотря на это, они нашли в себе смелость взглянуть на ситуацию с юмором!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Случаи   Юмор   истории   люди   неудачи   подборка   фейлы   фото   фотографии   
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12  комментариев
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1k
Андрей 3 часа назад
В России хрен ты машиной стену дома пробьёшь. Быстрее машина как гармашка сложится...)))
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1k
MPEG-8 3 часа назад
Чувак с молюском видно изрядно пошалил.
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5k
Дмитрий 3 часа назад
Разбила стекло в душе!!!! Думаешь:"Сколько же в тебе живого веса то? Килограмм 100!?".....А там поди Дюймовочка килограмм на 40... Просто приложила усилие в правильном направлении в нужном месте, или что то попало между дверью и каркасом кабины.
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22k
Егор 3 часа назад
Ссылка coub.com
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10k
Владимир 3 часа назад
>> На Гавайах госпитализировали дайвера
Он еще и целоваться полез - морда вся распухшая?
И, кстати, фейк - https://www.snopes.com/fact-check/was-scuba-diver-hospitalized-clam/https://www.snopes.com/fact-check/was-scuba-diver-hospitalized-clam/
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24k
Павел Плеханов 5 часов назад
Последняя - БОЛЬ в чистом виде.
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