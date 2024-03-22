Коллекционирование — это, пожалуй, самое популярное хобби в мире. Люди обожают коллекционировать самые разные штуки, будь то монеты, ракушки, марки или старинные произведения искусства. И если для кого-то это просто увлечение, другие посвящают этому делу чуть ли не всю свою жизнь. Однако их объединяет одно — они любят похвастаться своими коллекциями в интернете!
2. "Мне почти 14 лет, и я собираю суккуленты и комнатные растения уже 3 года. Вот мои суккуленты"
3. "Бентли любит прятать своих мышек под диваном. Вот он с тринадцатью мышами, которые я вытащил сегодня"
5. "Моя бабушка сохранила и поместила в рамку валентинки, которые она получила во втором классе, примерно в 1924 году"
6. "Странная рождественская традиция: родители каждый год покупают мне эти ручки в виде птиц. Вот моя коллекция спустя 10 лет. Кстати, я 26-летний парень".
8. "Недавно я помог тестю выбрать новый телескоп. Сегодня он отблагодарил меня, подарив мне свою коллекцию нашивок миссий НАСА, которую собирал более 40 лет"
9. "Я хардкорный коллекционер предметов космической эры 70-х и собираю все, что нахожу на барахолках. Вот моя гостиная с некоторыми из моих находок за эти годы"
10. "Всем привет, вот моя коллекция. Она по большей части закончена, и я очень горжусь ею. Надеюсь, вам понравится"
13. "В местном винном магазине есть «стена позора» из поддельных документов, которые продавцы изъяли за эти годы"
14. "Медленно собираю монеты 50 пенсов из коллекции Беатрис Поттер. Сегодня вечером нашел монетку с Флопси"
16." В музее моего родного города есть коллекция предметов, которые врачи извлекли из горла и легких пациентов"
19. "Я уже 10 лет коплю винтажную посуду Pyrex. 95% моей коллекции стоило 10 долларов и меньше"
21. "Начал собирать слитки чистых металлов весом 1 унция: алюминий, титан, медь, никель, серебро, золото"
22. "Я коллекционирую старинные точилки для карандашей, чтобы моим детям было что выбросить, когда меня не станет"
26. "Моя более чем 20-летняя коллекция ар-деко и сувенирных фотоаппаратов. В основном 1930-1950 годов"
28. "Я собираю старые стаканы и на прошлой неделе наткнулась на этот красивый шкаф в Армии Спасения. Идеально"
29. "У меня аутизм и очень странные интересы. Одно из моих любимых увлечений — коллекционировать старые сигнализации"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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