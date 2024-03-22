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Кому мусор, а кому сокровища: 30 необычных коллекций

Кому мусор, а кому сокровища: 30 необычных коллекций

Автор:
22 марта 2024 12:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   коллекционирование   коллекция   увлечения   фотографии из соцсетей   хобби   
1607
31

Коллекционирование — это, пожалуй, самое популярное хобби в мире. Люди обожают коллекционировать самые разные штуки, будь то монеты, ракушки, марки или старинные произведения искусства. И если для кого-то это просто увлечение, другие посвящают этому делу чуть ли не всю свою жизнь. Однако их объединяет одно — они любят похвастаться своими коллекциями в интернете!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   коллекционирование   коллекция   увлечения   фотографии из соцсетей   хобби   
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12  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Книги надо по содержанию собирать, а не по цвету...
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5k
Elen Elen 11 минут назад
А еще я собираю черепах. Разных.
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5k
Elen Elen 18 минут назад
Я недавно собрала старые часы мужа, тестя и свои и сделала панно.
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14
DuckTales Полчаса назад
Есть на что посмотреть
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462
ApolloOne Полчаса назад
Коллекция уранового стекла выглядит безопасно.
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30k
BuG 55 минут назад
Собираем пакетики с сахаром из ресторанов и кафе.
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−4
774
Шурман 2 часа назад
Кактусу явно не 3 года , 18 может быть но не 3 , у меня такой же стоит на подоконнике , похож почему то на погнутый член :) у сына стоит примерно тоже самое это золотой кактус ему только 10 лет и размеры еще маленькие .
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1263 поста (1190 в горячем)

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