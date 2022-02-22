FISHKINET
Сообщество RealFishki 291 пост • 28 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Справочник рыбака из СССР

Справочник рыбака из СССР (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 16:20
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   интересное   отдых   рыбалка   увлечения   хобби   
1343
2
1
Немало было изобретено в советское время вполне гениальных вещей, которые очень даже ценны.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: СССР   интересное   отдых   рыбалка   увлечения   хобби   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
901
Chaim Kushnir 2 часа назад
а начиналось все с коробочки картонной, на которой детской рукой было выведено "рыболовные принадлежности". И привело все к куче снастей, катеру, поездкам в Астрахань и прочим рыболовным кайфам ) Люблю рыбалку! Привет всем неравнодушным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Зем 6 минут назад
У меня такая про грибы есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрий 42 минуты назад
Где можно найти бычью кровь в пузыре?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Опиум для народа 48 минут назад
Это- гениальная вещь?

Лучше бы Сабанеева почитал. А эта бесполезная хрень нафиг не нужна была. Еще такая же по"бень про грибы была - помощник самоубийцы.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Voland 2 часа назад
Бесполезная, хоть и забавная, штука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
K7OO 2 часа назад
Была у меня такая фигня. Не помню, откуда она взялась, наверное, кто-то подарил. Понятно, что рыбаку она нафиг не нужна. Но изредка среди зимы было прикольно ее потеребить.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Готовая подборка подарков к 23 февраля Готовая подборка подарков к 23 февраля Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи 20 коллекций, привлекающих своей необычностью 20 коллекций, привлекающих своей необычностью Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА" Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА" Интересные факты о музыке в советском кино Интересные факты о музыке в советском кино Медицинский триллер: аппликатор Кузнецова и его немного безумный создатель Медицинский триллер: аппликатор Кузнецова и его немного безумный создатель
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96352



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Кирзачи
2
188
Кирзачи
Набирающие популярность в сообществах
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
2
31
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
«Пусть земля будет пухом»
0
10
«Пусть земля будет пухом»
Беженцы из Донбасса: как проходит эвакуация в российские регионы
Беженцы из Донбасса: как проходит эвакуация в российские регионы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!
1
0

Популярные теги
#фото#животные#интересно#Россия#дтп#аварии#авто аварии#дети#путин#автомир
#Юмор#факты#ватермарк#люди#подборка#картинки#автомобили#кино#ДНР#Реакция
#прикол#история#в мире#интересное#Украина#СССР#Ynews#Приколы#ЛНР#собака

На что жалуетесь?

Вернуться