Справочник рыбака из СССР

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Немало было изобретено в советское время вполне гениальных вещей, которые очень даже ценны.
Это такой интересный краткий справочник рыболова. Диск с самыми разными окошками и при выборе определенного вида рыбы в окошках появляются советы-помощники: где ловить, нужный размер крючков, на что насаживать и остальные важные моменты.
А с другой стороны можно увидеть интересные детали: месяцы для лучшего клева, время нереста и прочее.
У вас или у ваших родственников был такой справочник?
У вас или у ваших родственников был такой справочник?
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Лучше бы Сабанеева почитал. А эта бесполезная хрень нафиг не нужна была. Еще такая же по"бень про грибы была - помощник самоубийцы.)