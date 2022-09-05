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Столичный тест для тех, кто считает, что разбирается в страноведении

Столичный тест для тех, кто считает, что разбирается в страноведении

Автор:
05 сентября 2022 16:37
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   география   интересное   статистика   столицы   тест   
1661
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Непростой тест, созданный для людей, которые жить не могут без географии. Данный тест составлен таким образом, чтобы на тройку мог ответить человек, который хорошо учился в школе. Ну а для пятёрки потребуются более глубокое погружение в предмет.

Источник:

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Метки: Тесты   география   интересное   статистика   столицы   тест   
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4  комментария
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17k
Valiko 21 минуту назад
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6k
Echo Полминуты назад
К сожалению 2, не внимательно смотрел на мир глазами Сенкевича
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9k
GRuslan 10 минут назад
Люблю географию, но все таки 2.
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13k
Majul 21 минуту назад
Из 12 вопросов ответили верно на 11. Видимо, вы работаете преподавателем географии. Это так?

Не знал ответ на 9 вопрос и случайно ткнул в правильный на 6. Т.е. по сути 10 ответов из 12 верных.
Остальные вопросы не сказать, что очень сложные, больше на эрудицию, чем на знания
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