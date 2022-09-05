Столичный тест для тех, кто считает, что разбирается в страноведении

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Непростой тест, созданный для людей, которые жить не могут без географии. Данный тест составлен таким образом, чтобы на тройку мог ответить человек, который хорошо учился в школе. Ну а для пятёрки потребуются более глубокое погружение в предмет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты география интересное статистика столицы тест
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Не знал ответ на 9 вопрос и случайно ткнул в правильный на 6. Т.е. по сути 10 ответов из 12 верных.
Остальные вопросы не сказать, что очень сложные, больше на эрудицию, чем на знания