Страны, у которых есть территориальные претензии к России

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По данным на сейчас соседи оспаривают у нашей страны больше 205 тысяч квадратных километров пограничной территории. За какие земли идет спор?
Кстати - территория оспариваемых земель чуть меньше чем площадь всей Беларуси (если что, автор почитал как правильно писать название и решил писать, таки, официальное). И несмотря на старания дипломатов России страны продолжают выяснять собственность территорий.
Эстония
Государство попыталось пересмотреть границы после распада СССР. Эстонцев интересует часть Круппской волости Печоринского района Псковской области, чья территория площадью 115,5 га. Эта территория стала принадлежать России в 1945 году.
Россия претензию просто не замечает, а эстонские политики не сильно надеятся на что-то, просто периодически встряхивают эту тему, ради популярности среди местных националистов.
Россия претензию просто не замечает, а эстонские политики не сильно надеятся на что-то, просто периодически встряхивают эту тему, ради популярности среди местных националистов.
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Тайвань
Китайская Республика - частично признанное государство. После того как империя пала правящая партия Гоминьдань контролировала материковый Китай, но проиграла коммунистам и в 1949 году бежала на Тайвань.
Нынешний Тайвань не признает КНР и претендует на всю ее континентальную часть, которая была под властью Гоминьдана. То есть у России оспаривается вся республика Тыва - 27 000 квадратных километров.
До 1912 года регион был частью Цинской империи, но объявил о независимости и через два года принял вассалитет от Российской империи. В 1944 году республика вошла в состав СССР и до сих пор является частью России.
В прошлом Тайвань стремился вернуть материковый Китай себе, но с 90-х на острове стараются не упоминать о притязаниях на земли. Но поскольку Россия не признает Тайвань независимым, то спор этот две страны так и не могут официально решить.
Нынешний Тайвань не признает КНР и претендует на всю ее континентальную часть, которая была под властью Гоминьдана. То есть у России оспаривается вся республика Тыва - 27 000 квадратных километров.
До 1912 года регион был частью Цинской империи, но объявил о независимости и через два года принял вассалитет от Российской империи. В 1944 году республика вошла в состав СССР и до сих пор является частью России.
В прошлом Тайвань стремился вернуть материковый Китай себе, но с 90-х на острове стараются не упоминать о притязаниях на земли. Но поскольку Россия не признает Тайвань независимым, то спор этот две страны так и не могут официально решить.
Япония
Японцы оспаривают принадлежность Южных Курил: Шикотан, Итуруп, группу островов Хабомаи, Кунашир. Общая площадь этих земель - 5175 квадратных километров.
Острова перешли в юрисдикцию СССР в 1945 году, уже после Второй Мировой войны, а в 1951 году японцы официально отказались от Курил на условиях Сан-Франциского мирного договора. Но Япония в 1956 году объявила, что говоря о Курилах Токио не подразумевал именно Южные.
Обостренные отношения с СССР были во много продиктованы США. Япония по сей день находится под влиянием Америки и спор из-за островов так и повис в воздухе, несмотря на то, что российские и японские дипломаты не раз вели переговоры о регионе.
Острова перешли в юрисдикцию СССР в 1945 году, уже после Второй Мировой войны, а в 1951 году японцы официально отказались от Курил на условиях Сан-Франциского мирного договора. Но Япония в 1956 году объявила, что говоря о Курилах Токио не подразумевал именно Южные.
Обостренные отношения с СССР были во много продиктованы США. Япония по сей день находится под влиянием Америки и спор из-за островов так и повис в воздухе, несмотря на то, что российские и японские дипломаты не раз вели переговоры о регионе.
Украина
Одно из самых обсуждаемых событий в современной истории - это конфликт между Россией и Украиной. Киев объявил претензии на полуостров Крым площадью в 27 тысяч квадратных км. После госпереворота в 2014 году жители Крыма новое украинское правительство не признали.
16 марта в Крыму было всеобщее голосование и по его итогам большая часть населения проголосовала за присоединение к России. 17 марта была провозглашена Республика Крым, а 18 марта регион перешел под московскую юрисдикцию. Большинство государств все эти событий не признало.
16 марта в Крыму было всеобщее голосование и по его итогам большая часть населения проголосовала за присоединение к России. 17 марта была провозглашена Республика Крым, а 18 марта регион перешел под московскую юрисдикцию. Большинство государств все эти событий не признало.
Латвия
В 2007 году Латвия официально отказалась от территориальных претензий, но оставила за собой право поднимать этот вопрос в будущем. Это о Пыталовском районе Псковской области (по-латышски - Абрене).
Земля площадью 1 тысяча квадратных километров перешла во владение России после Второй Мировой войны. После того, как СССР развалилось Латвия сделала попытку забрать обратно свои земли, но получила категорический отказ. Местные политики иногда пытаются снова оспорить принадлежность региона.
Земля площадью 1 тысяча квадратных километров перешла во владение России после Второй Мировой войны. После того, как СССР развалилось Латвия сделала попытку забрать обратно свои земли, но получила категорический отказ. Местные политики иногда пытаются снова оспорить принадлежность региона.
Южная Корея
Республика выражает притязания на остров Ноктундо площадью в 32 квадратных километра, который расположен в русле реки Туманной на границе Приморского края. Эта территория принадлежала корейцам с начала XV века - это подтверждают остатки средневековых оборонительных укреплений. Их возвела династия Чосон против кочевников.
Но в 1860 году Российская империя остров забрала, в одностороннем порядке. Это стало возможным после Пекинского договора. Александр II, угрожая войной, вынудил Китай урезать свою территорию по Уссури и Амуру. А вот граница с Кореей при этом не обговаривалась и Ноктундо присоединили по ошибке. В тот момент на острове жили 113 семей. Но, впрочем, в середине XX века территория перешла к Северной Корее, которая официально отказалась от этой спорной земли в 1990 году. Но так как Южная Корея не признает легитимность Северной, то этот договор считается незаконным. Ну а то, что остров из-за того, что река обмелела стал полуостровом с размытыми границами, корейцев мало смущает.
Но в 1860 году Российская империя остров забрала, в одностороннем порядке. Это стало возможным после Пекинского договора. Александр II, угрожая войной, вынудил Китай урезать свою территорию по Уссури и Амуру. А вот граница с Кореей при этом не обговаривалась и Ноктундо присоединили по ошибке. В тот момент на острове жили 113 семей. Но, впрочем, в середине XX века территория перешла к Северной Корее, которая официально отказалась от этой спорной земли в 1990 году. Но так как Южная Корея не признает легитимность Северной, то этот договор считается незаконным. Ну а то, что остров из-за того, что река обмелела стал полуостровом с размытыми границами, корейцев мало смущает.
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Метки: Россия география интересное карты политика путешствия
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А каким местом Тыва к Китаю и Тайваню?! Не понял....
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