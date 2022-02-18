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Страны, у которых есть территориальные претензии к России

Страны, у которых есть территориальные претензии к России (7 фото)

Автор:
18 февраля 2022 19:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   география   интересное   карты   политика   путешствия   
3737
7
По данным на сейчас соседи оспаривают у нашей страны больше 205 тысяч квадратных километров пограничной территории. За какие земли идет спор?
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Метки: Россия   география   интересное   карты   политика   путешствия   
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42  комментария
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18k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Всем, имеющие претензии, выслать подарки - деревянные куи из карельской березы
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19k
KOSTELLO 7 минут назад
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39k
Геша Бородач 21 минуту назад
да и у нас по Аляске вопрос подвис....а там и про Калифорнию вспомнить можно...
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17k
ЦСКА Полчаса назад
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15k
Nikita Полчаса назад
"Нынешний Тайвань не признает КНР и претендует на всю ее континентальную часть, которая была под властью Гоминьдана. То есть у России оспаривается вся республика Тыва..."
.
.
А каким местом Тыва к Китаю и Тайваню?! Не понял....
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1k
Vad 39 минут назад
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1k
Максим Максимов 42 минуты назад
Можем всем тем, кто выражает свои "претензии" предложить: круг от бублика, от мёртвого осла уши и кожаную флейту.
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4k
просто Дмитрий 51 минуту назад
И чо теперь?
Всё!
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−4
Sabron345 51 минуту назад
Эстония, Латвия, Украина... Весь цвет международного политикума ))))) Собой бы заняться этим недообразованиям, а они все о нас пекутся, сердешные.
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5k
молотый Либентроп 58 минут назад
Эти территории не оспариваются. Они наши. А вопросы по ним существуют только во влажных фантазиях тех, кто их вожделеет.
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55k
Dominus Час назад
От куя уши им а не претензии .
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6k
Invertor Час назад
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1k
Лютый Дед Час назад
Тайвань, Япы, Ю. Корея [мат] исключительно стараниями амеров им вторят наши побирушные соседи шпротляндия, 404 и любители киндзмараули и что характерно исключительно за кредиты а не за живые деньги. То есть получают осложнения с Россией и при этом остаются должны америкосам. Хер их поймёшь с такой логикой
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−4
Данил Час назад
К России, как к сильному и потому опасному соседу всегда будет много претензий
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−3
sasha_cool Час назад
Познавательная информация для читателей
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1k
Лютый Дед Час назад
Прибалтам бы молчать, а то неровен час потеряют белорусские и украинские территори от своих недостран.
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50
Ulunga Sisop 2 часа назад
Включите плиз ДОРОЖНУЮ всем этим господам с претензиями....
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1k
taxcop 2 часа назад
Ага, по губам им кое-чем поводить, а не земли))))
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90k
сапер Водичка 2 часа назад
Ссылка coub.com
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−13
kichda2001 2 часа назад
После такой победоносной истории не удивительно, что у России столько врагов и у них претензии к нашей территории...
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16k
sssss3 2 часа назад
от дохлого осла уши на воротник!!!!!
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