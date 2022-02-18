Страны, у которых есть территориальные претензии к России

Республика выражает притязания на остров Ноктундо площадью в 32 квадратных километра, который расположен в русле реки Туманной на границе Приморского края. Эта территория принадлежала корейцам с начала XV века - это подтверждают остатки средневековых оборонительных укреплений. Их возвела династия Чосон против кочевников.

Но в 1860 году Российская империя остров забрала, в одностороннем порядке. Это стало возможным после Пекинского договора. Александр II, угрожая войной, вынудил Китай урезать свою территорию по Уссури и Амуру. А вот граница с Кореей при этом не обговаривалась и Ноктундо присоединили по ошибке. В тот момент на острове жили 113 семей. Но, впрочем, в середине XX века территория перешла к Северной Корее, которая официально отказалась от этой спорной земли в 1990 году. Но так как Южная Корея не признает легитимность Северной, то этот договор считается незаконным. Ну а то, что остров из-за того, что река обмелела стал полуостровом с размытыми границами, корейцев мало смущает.