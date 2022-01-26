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Сильные в своей слабости, слабые в своей силе: о женщинах в армиях мира

Сильные в своей слабости, слабые в своей силе: о женщинах в армиях мира (21 фото)

Автор:
26 января 2022 12:59
Сообщество : Военное
Метки: армия   военное   женщины   интересное   служба   статистика   
1263
21
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Кто-то сейчас будет злиться - женщинам в армии не место. кто-то одобрительно кивнет - равноправие должно быть во всем, но вопрос женщин на службе по-прежнему актуален во всем мире. Сколько их? Миллионы и статистически данные фиксируют стремитлеьное увеличение дам в форме.

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Количество женщин-военнослужащих в Вооруженных силах стран НАТО за последние 40 лет выросло в 10 раз. Сегодня в армиях союзников служит более 300 тысяч женщин. Из них почти 40 тысяч – имеют звание офицеров.


В Иране существуют женские батальоны "Аз-Зохра". Это - женский "спецназ", подразделения, входящие в полувоенное формирование "басидж" при министерстве внутренних дел

Первой страной НАТО, где девушки призываются в армию в обязательном порядке стала Норвегия в 2015 году

В настоящее время обязательный призыв для женщин существует в Израиле и Мьянме.

Во Франции самая "феминизированная" армия в Европе, где более 22% служащих - женщины.

В настоящее время службу по контракту в Германии проходят 19 тыс. женщин (10% всего личного состава), которые допускаются ко всем видам военных специальностей.

В настоящее время численность женщин в армии Великобритании составляет порядка 10% от общего числа военнослужащих.

По словам министра обороны России, в Российской армии свыше 41 тыс., причем около 4 тысяч - это офицеры, в том числе 44 полковника. Более 30 тыс. женщин служат по контракту солдатами и сержантами, около 7 тысяч - прапорщиками и мичманами. Порядка 272 тыс. работают в воинских частях и организациях, а еще почти полторы тысячи представительниц слабого пола являются в армии федеральными госслужащими.

В настоящее время доля женщин в армии Испании составляет порядка 14% от всего личного состава ВС страны.

В настоящее время женщины в армии США составляют 14,5% от 1,5 миллиона американских военнослужащих, состоящих на действительной службе.

По данным на 2019 год, среди женщин, проходящих службу в ВС США, было более 100 генералов, 55 тысяч офицеров и 280 тысяч солдат и сержантов.


Она занимала пост командующего материально-техническим обеспечением армии США, – первая женщина в ВС США, получившая звание четырехзвездного генерала. Вышла на пенсию после 38 лет службы.

Должности министров обороны женщины занимают в Испании, Франции, Германии, Албании, Нидерландах, Испании и Дании.

В Северной Корее женщины тоже служат наравне с мужчинами, срок службы до 7 лет. Особенно много женщин числится в зенитных войсках и береговой артиллерии. Всего же среди всех военнослужащих корейской армии более 10% - женщины.

В Малайзии женщины служат наравне с мужчинами, срок службы - 3 месяца.

Женщины составляют до 7,5% общей численности военнослужащих НОАК (Китай). На сегодняшний день Китай относится к странам с наиболее высокой численностью женщин-военнослужащих.




В среднем женщины составляют 2,5% финских новобранцев. От 60% до 70% женщин в армии Финляднии проходят офицерскую подготовку

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Метки: армия   военное   женщины   интересное   служба   статистика   
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Енот Полиграфович Час назад
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Это ЦАХАЛ!!! ВС Израиля!!! Какие финны?
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9k
*Сергей* 3 минуты назад
решил почитать на эту тему
нашел вот это
https://yandex.ru/search/?text=израиль отказывается от женщин в армии&clid=2236985&banerid=0452000000&win=310&lr=213https://yandex.ru/search/?text=израиль отказывается от женщин в армии&clid=2236985&banerid=0452000000&win=310&lr=213
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23k
Ваня Полчаса назад
наши лучше все равно!!!
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2k
Frank Borman 49 минут назад
Ну вот, последний мужской бастион пал. Уже были бабы-штангистки, бабы-боксерши, теперь вот бабы-солдатки. Куда катится этот мир? Уже даже в армии мужикам от них не спрятаться.
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267
capbutt Frank Borman Полчаса назад
Солдатка это жена солдата, а женщина-военнослужащая так и будет - солдат. Учите русский язык, пригодится.
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71k
Иван 58 минут назад
Немного о женской физиологии применительно к армии на примере ЦХАЛ.

В начале века израильская ЦХАЛ заказывал исследования боевой эффективности женщин. Исследования проводились подразделением военной физиологии медицинских войск, центром боевой физподготовки пехотных и десантных войск и другими соответствующими структурами медицинских войск, командования сухопутных сил и т.д., а также гражданскими исследователями. Согласно этим исследованиям, средний рост женщин на 12 см ниже среднего у мужчин, средний вес на 10 кг меньше, мышечная масса в среднем на 20 кг меньше. В процентах общая масса женщины в среднем на 20% меньше, чем у мужчин, масса мышц и скелета на 40-45% меньше, жировая масса на 20-25% больше. Масса без жира на сантиметр роста – 0.36 кг у мужчин, 0.26 кг у женщин. Величина мышечных волокон у женщин на 35% меньше, количество волокон – на 14% меньше. Мышечная масса верхней части тела у женщин на 50% меньше, чем у мужчин, нижней части – на 30%. Соответственно сила мышц у женщин по изометрическим измерениям это 50% в верхней части и 65% в нижней части, относительно мужчин. Площадь разреза плечевой кости у женщин на 25-35% меньше, бедренной кости – на 15% меньше. Площадь и объем позвонков на 25-30% ниже. Строение ног и таза – у женщин короче шаг, согласно исследованиям с повышением носимой нагрузки женщины, в отличие от мужчин, укорачивают шаг еще больше, увеличивают длительность времени, когда обе ноги на земле и т.д., в целом при ходьбе увеличенная кинетическая нагрузка, что является одной из причин повышенного травматизма. У женщин также кости голени на 12% тоньше и на 42% ниже сопротивление скручиванию. Важный параметр: плотность костей. У женщин в возрасте призыва плотность костей не намного ниже, чем у мужчин, это обычно проявляется в пожилом возрасте, но в целом женщины в три раза больше мужчин подвержены остеопорозу, а во время боевой подготовки действуют сразу несколько дополнительных факторов: усиленная физическая нагрузка, недостаток кальция и витамина D. Поэтому женщины гораздо больше подвержены стрессовым переломам (они же усталостные переломы - "шиврей маамац" - stress fracture) из-за накапливаемой микротравмы. Стрессовые переломы, особенно стопы и голени – бич боевых солдат, в 80-е годы процент пострадавших иногда достигал 30% от призыва. Проблема стрессовых переломов для службы в том, что при них солдат получает освобождение от физических нагрузок на 2-8 недель, в зависимости от степени перелома, а при высокой степени и больше. Поэтому часто это означает списание с КМБ либо командного курса. Иногда курс можно пройти позже или "догнать" в конце, иногда это невозможно по административным причинам, иногда солдат в результате вообще списывается с боевой службы. Для профилактики необходим достаточный сон и отдых, а также достаточное потребление кальция и витамина D – по всем этим параметрам у солдат серьезный недостаток, особенно у боевых. С этим явлением боролись, и заставляя командиров соблюдать часы сна, и внедрением большего количества молочных продуктов, и постепенно снизили процент до 5-10% у мужчин в боевых войсках в среднем, в зависимости от рода войск. Но у женщин этот процент при равных нагрузках всегда значительно выше, потому что по любой медицинской статистике женский пол это первый фактор риска. И кроме динамической нагрузки, как бег и прыжки, женщины страдают от стрессовых переломов даже из-за длительного стояния, чего не наблюдается у мужчин. Поэтому из-за важности этого параметра он всегда особо отмечается в исследованиях. У женщин ниже способность к аэробным и анаэробным нагрузкам – у них в среднем меньше объем сердца и легких, выработка сердца за единицу времени на 20-25% меньше, гемоглобин на 10-15% ниже, максимальное потребление кислорода на 20-25% меньше. По аэробным нагрузкам показатели женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин, по анаэробным на 25%. Увеличение носимого веса, согласно исследованиям, замедляет выполнение десятикилометрового марша у женщин на 23-28% больше, чем у мужчин: округленно средний мужчина-солдат с максимальной скоростью пройдет 10 км с грузом в 30 кг за полтора часа, а женщина за два часа. Есть также статистика о том, что из-за поднятия тяжестей в ходе службы у женщин учащаются случаи опущения матки, но так как это статистика сравнительная с другими женщинами, а не с мужчинами на тех же должностях, то она проходит отдельным параграфом. В 2003-2004 подразделением военной физиологии было также проведено два физиологических обследования по четырнадцати боевым и шести техно-логистическим специальностям, для проверки возможности службы на них женщин. Установлено, что женщины в десять раз больше подвержены стрессовым переломам и другим ортопедическим травмам, поставлены антропометрические рамки для службы женщин и рекомендовано провести дальнейшее наблюдение. Это долговременное наблюдение велось в 2004-2009 за батальоном "Каракаль". Кроме прочего, исследование показало изначальные различия в гематологии: на момент призыва была установлена анемия у 18% женщин (по уровню гемоглобина), у мужчин 7.7%, и недостаток железа (по уровню трансферрина и ферритина) у 61.4% женщин, у мужчин 10.2%. Соответственно была отмечена разница результатов при аэробных нагрузках. Были подтверждены прошлые результаты по антропометрии и строению костей, а также по ходу КМБ был установлен резкий недостаток потребления кальция - 68% от нормы у женщин и 75% у мужчин, и витамина D – 50% у женщин и 72% у мужчин. Даже при резком снижении нагрузки из-за выводов прошлого исследования и переходе на специально подобранную "шкалу нагрузок" для совместной подготовки женщин и мужчин, 12% женщин страдали от стрессовых переломов, тогда как у мужчин показатель падал до 0%. Кроме того, снижение общего уровня подготовки в "Каракале" привело к тому, что у мужчин физподготовка ниже, чем требуется в боевых подразделениях АОИ. Рекомендовано снизить требования по выносливости (аэробные нагрузки, включая бег) к женщинам на 30% относительно требований к мужчинам, а также максимальный носимый вес. В 2006 медицинское подразделение полиции исследовало службу женщин в МАГАВе. Установлено, что из женщин, проходивших КМБ со стандартным снаряжением, у 15.5% обнаружены стрессовые переломы. У женщин с облегченным с 12 до 9 кг снаряжением (включая короткие автоматы и облегченные разгрузочные жилеты) процент упал до 4.7%. Рекомендовано принять облегченный вариант как стандартный для женщин в МАГАВе. ПВО – боевая служба женщин с 1998. Первые результаты: призыв март 1999 – 19% женщин со стрессовыми переломами, у мужчин 4%, август 1999 – 21% у женщин, 2% у мужчин, затем введена подобранная для женщин шкала нагрузок, август 2001 – 13% у женщин, 4.5% у мужчин. Артиллерия – боевая служба женщин разрешена с 2000. Август 2000 – 21% стрессовых переломов у женщин, ноябрь 2000 – 25%. У мужчин 9%. Дальнейшее введение специальной шкалы нагрузок принципиально не помогло, эксперимент признан неудавшимся, с 2004 женщин перестали брать на боевые должности в артиллерии, кроме подразделений MLRS на должности операторов систем управления огнем, радаров и т.д. В 2014 для женщин также были открыты боевые должности в подразделении артиллерийских БПЛА и спецподразделении Моран. После многолетних исследований в 2008 командованием сухопутных сил были установлены следующие ограничения физических нагрузок (выборка): Марш-бросок (полная выкладка – оружие и разгрузочный жилет), скорость: Обычный - мужчины до 6 км/ч, женщины до 5 км/ч. Ускоренный – мужчины до 7-8 км/ч, женщины до 6-7 км/ч. С носилками – мужчины до 4 км/ч, женщины до 3 км/ч. Марш-бросок, максимальное расстояние: К концу КМБ уровня 03, 8 недель: Обычный – мужчины 14 км, женщины 9 км. Ускоренный – не проводится. С носилками: мужчины 4 км, женщины 2 км. К концу КМБ уровня 05, 16 недель: Обычный – мужчины 56 км, женщины 37 км. Ускоренный – мужчины 24 км, женщины 18 км. С носилками: мужчины 12 км, женщины 9 км. Бег, максимальное расстояние: К концу КМБ уровня 03, 8 недель: Обычный – мужчины 2 км, женщины 1.3 км с ограничением до 11 км/ч либо до 8 км/ч с полной выкладкой. Усиленный – мужчины - больше 13.5 км/ч в спортивной форме, либо больше 10 км/ч с полной выкладкой, либо бег с дополнительным снаряжением (ПАКАЛЬ) – 0.5 км, женщины – больше 11 км/ч и любой бег с полной выкладкой и дополнительным снаряжением – 0.3 км. С носилками – мужчины 0.5 км, женщины – не проводится. К концу КМБ уровня 05, 16 недель: Обычный – мужчины 8 км, женщины 5 км. Усиленный – мужчины 3 км, женщины 2.8 км. С носилками – мужчины 2.5 км, женщины 1.6 км. Максимальный вес носилок: Мужчины 80 кг, женщины 60 кг. Максимальный носимый вес: Полная выкладка: мужчины 15 кг, женщины 12 кг. С дополнительным снаряжением: мужчины до 30% от массы тела, после КМБ 05 до 40%, после дополнительной подготовки уровня 07 – до 55%. Женщины до 25%, с восьмой недели КМБ до 30%, по окончании подготовки до 40%. Любой вес свыше 40% для мужчин и 33% для женщин требует специального разрешения отдела физподготовки. Максимальное время стояния: Мужчины: не ограничено. Женщины, считая любое непрерывное стояние свыше 5 минут и не включая один караул либо одно дежурство по кухне в неделю: К концу КМБ уровня 03, 8 недель: 40 минут непрерывно либо 1 час 50 минут в сутки. К концу КМБ уровня 05, 16 недель: 1 час 20 минут подряд либо 3 часа 10 минут в сутки. Согласно инструкции командования сухопутных сил от 2009: Преодоление полосы препятствий: мужчины 13 минут, женщины 19.15 минут. Женщинам также разрешено использовать скамейку при преодолении стены на полосе препятствий. Это выборка, в целом за 13 лет инструкции по снижению требований к физподготовке выходили четыре раза. Кроме официальных ограничений, были и неофициальные и местные рабочие решения, как негласное общее снижение уровня физподготовки в подразделении, так и технические приемы вплоть до переноса жилых помещений ближе к столовой, чтобы уменьшить проходимое за день расстояние. Были и варианты типа замены бега на расстояние бегом по кругу, чтобы не было заметно отставание женщин, уменьшение выкладки при тестах на физподготовку и т.д. Дальнейшие исследования показали, что разница между мужчинами и женщинами в травматизме сохраняется. В 2012-2013 было проведено широкое исследование в батальоне "Каракаль", в артиллерии и в войсках боевого сбора, результаты были подведены в 2015. По результатам, в ходе подготовки и обучения в среднем 46% женщин получили травмы, мужчины – 25%. Из женщин 33% получали травмы неоднократно. Конкретно в "Каракале" травмы у женщин – 40%, в артиллерии – до 70%. Стрессовые переломы у женщин в 2-10 раз чаще, чем у мужчин, в зависимости от подразделения и периода обучения. Боль в коленях у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин, разрыв мениска в 2-10 раз чаще в зависимости от подразделения, рабдомилиоз – в 2-10 раз чаще, также больше вывихов и болей в спине. Процент женщин, списанных с боевой службы из-за медицинских проблем, в 2-5 раз выше, чем у мужчин. По результатам исследования рекомендовано усилить медицинские осмотры женщин перед призывом и в ходе подготовки, а также рассмотреть дальнейшие способы подобрать соответствующую шкалу нагрузок для снижения травматизма.
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71k
Иван Час назад
Комментарий к фото
И что?
Немного о женской физиологии применительно к армии на примере Израиля.

В начале века израильская ЦХАЛ заказывал исследования боевой эффективности женщин. Исследования проводились подразделением военной физиологии медицинских войск, центром боевой физподготовки пехотных и десантных войск и другими соответствующими структурами медицинских войск, командования сухопутных сил и т.д., а также гражданскими исследователями. Согласно этим исследованиям, средний рост женщин на 12 см ниже среднего у мужчин, средний вес на 10 кг меньше, мышечная масса в среднем на 20 кг меньше. В процентах общая масса женщины в среднем на 20% меньше, чем у мужчин, масса мышц и скелета на 40-45% меньше, жировая масса на 20-25% больше. Масса без жира на сантиметр роста – 0.36 кг у мужчин, 0.26 кг у женщин. Величина мышечных волокон у женщин на 35% меньше, количество волокон – на 14% меньше. Мышечная масса верхней части тела у женщин на 50% меньше, чем у мужчин, нижней части – на 30%. Соответственно сила мышц у женщин по изометрическим измерениям это 50% в верхней части и 65% в нижней части, относительно мужчин. Площадь разреза плечевой кости у женщин на 25-35% меньше, бедренной кости – на 15% меньше. Площадь и объем позвонков на 25-30% ниже. Строение ног и таза – у женщин короче шаг, согласно исследованиям с повышением носимой нагрузки женщины, в отличие от мужчин, укорачивают шаг еще больше, увеличивают длительность времени, когда обе ноги на земле и т.д., в целом при ходьбе увеличенная кинетическая нагрузка, что является одной из причин повышенного травматизма. У женщин также кости голени на 12% тоньше и на 42% ниже сопротивление скручиванию. Важный параметр: плотность костей. У женщин в возрасте призыва плотность костей не намного ниже, чем у мужчин, это обычно проявляется в пожилом возрасте, но в целом женщины в три раза больше мужчин подвержены остеопорозу, а во время боевой подготовки действуют сразу несколько дополнительных факторов: усиленная физическая нагрузка, недостаток кальция и витамина D. Поэтому женщины гораздо больше подвержены стрессовым переломам (они же усталостные переломы - "шиврей маамац" - stress fracture) из-за накапливаемой микротравмы. Стрессовые переломы, особенно стопы и голени – бич боевых солдат, в 80-е годы процент пострадавших иногда достигал 30% от призыва. Проблема стрессовых переломов для службы в том, что при них солдат получает освобождение от физических нагрузок на 2-8 недель, в зависимости от степени перелома, а при высокой степени и больше. Поэтому часто это означает списание с КМБ либо командного курса. Иногда курс можно пройти позже или "догнать" в конце, иногда это невозможно по административным причинам, иногда солдат в результате вообще списывается с боевой службы. Для профилактики необходим достаточный сон и отдых, а также достаточное потребление кальция и витамина D – по всем этим параметрам у солдат серьезный недостаток, особенно у боевых. С этим явлением боролись, и заставляя командиров соблюдать часы сна, и внедрением большего количества молочных продуктов, и постепенно снизили процент до 5-10% у мужчин в боевых войсках в среднем, в зависимости от рода войск. Но у женщин этот процент при равных нагрузках всегда значительно выше, потому что по любой медицинской статистике женский пол это первый фактор риска. И кроме динамической нагрузки, как бег и прыжки, женщины страдают от стрессовых переломов даже из-за длительного стояния, чего не наблюдается у мужчин. Поэтому из-за важности этого параметра он всегда особо отмечается в исследованиях. У женщин ниже способность к аэробным и анаэробным нагрузкам – у них в среднем меньше объем сердца и легких, выработка сердца за единицу времени на 20-25% меньше, гемоглобин на 10-15% ниже, максимальное потребление кислорода на 20-25% меньше. По аэробным нагрузкам показатели женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин, по анаэробным на 25%. Увеличение носимого веса, согласно исследованиям, замедляет выполнение десятикилометрового марша у женщин на 23-28% больше, чем у мужчин: округленно средний мужчина-солдат с максимальной скоростью пройдет 10 км с грузом в 30 кг за полтора часа, а женщина за два часа. Есть также статистика о том, что из-за поднятия тяжестей в ходе службы у женщин учащаются случаи опущения матки, но так как это статистика сравнительная с другими женщинами, а не с мужчинами на тех же должностях, то она проходит отдельным параграфом. В 2003-2004 подразделением военной физиологии было также проведено два физиологических обследования по четырнадцати боевым и шести техно-логистическим специальностям, для проверки возможности службы на них женщин. Установлено, что женщины в десять раз больше подвержены стрессовым переломам и другим ортопедическим травмам, поставлены антропометрические рамки для службы женщин и рекомендовано провести дальнейшее наблюдение. Это долговременное наблюдение велось в 2004-2009 за батальоном "Каракаль". Кроме прочего, исследование показало изначальные различия в гематологии: на момент призыва была установлена анемия у 18% женщин (по уровню гемоглобина), у мужчин 7.7%, и недостаток железа (по уровню трансферрина и ферритина) у 61.4% женщин, у мужчин 10.2%. Соответственно была отмечена разница результатов при аэробных нагрузках. Были подтверждены прошлые результаты по антропометрии и строению костей, а также по ходу КМБ был установлен резкий недостаток потребления кальция - 68% от нормы у женщин и 75% у мужчин, и витамина D – 50% у женщин и 72% у мужчин. Даже при резком снижении нагрузки из-за выводов прошлого исследования и переходе на специально подобранную "шкалу нагрузок" для совместной подготовки женщин и мужчин, 12% женщин страдали от стрессовых переломов, тогда как у мужчин показатель падал до 0%. Кроме того, снижение общего уровня подготовки в "Каракале" привело к тому, что у мужчин физподготовка ниже, чем требуется в боевых подразделениях АОИ. Рекомендовано снизить требования по выносливости (аэробные нагрузки, включая бег) к женщинам на 30% относительно требований к мужчинам, а также максимальный носимый вес. В 2006 медицинское подразделение полиции исследовало службу женщин в МАГАВе. Установлено, что из женщин, проходивших КМБ со стандартным снаряжением, у 15.5% обнаружены стрессовые переломы. У женщин с облегченным с 12 до 9 кг снаряжением (включая короткие автоматы и облегченные разгрузочные жилеты) процент упал до 4.7%. Рекомендовано принять облегченный вариант как стандартный для женщин в МАГАВе. ПВО – боевая служба женщин с 1998. Первые результаты: призыв март 1999 – 19% женщин со стрессовыми переломами, у мужчин 4%, август 1999 – 21% у женщин, 2% у мужчин, затем введена подобранная для женщин шкала нагрузок, август 2001 – 13% у женщин, 4.5% у мужчин. Артиллерия – боевая служба женщин разрешена с 2000. Август 2000 – 21% стрессовых переломов у женщин, ноябрь 2000 – 25%. У мужчин 9%. Дальнейшее введение специальной шкалы нагрузок принципиально не помогло, эксперимент признан неудавшимся, с 2004 женщин перестали брать на боевые должности в артиллерии, кроме подразделений MLRS на должности операторов систем управления огнем, радаров и т.д. В 2014 для женщин также были открыты боевые должности в подразделении артиллерийских БПЛА и спецподразделении Моран. После многолетних исследований в 2008 командованием сухопутных сил были установлены следующие ограничения физических нагрузок (выборка): Марш-бросок (полная выкладка – оружие и разгрузочный жилет), скорость: Обычный - мужчины до 6 км/ч, женщины до 5 км/ч. Ускоренный – мужчины до 7-8 км/ч, женщины до 6-7 км/ч. С носилками – мужчины до 4 км/ч, женщины до 3 км/ч. Марш-бросок, максимальное расстояние: К концу КМБ уровня 03, 8 недель: Обычный – мужчины 14 км, женщины 9 км. Ускоренный – не проводится. С носилками: мужчины 4 км, женщины 2 км. К концу КМБ уровня 05, 16 недель: Обычный – мужчины 56 км, женщины 37 км. Ускоренный – мужчины 24 км, женщины 18 км. С носилками: мужчины 12 км, женщины 9 км. Бег, максимальное расстояние: К концу КМБ уровня 03, 8 недель: Обычный – мужчины 2 км, женщины 1.3 км с ограничением до 11 км/ч либо до 8 км/ч с полной выкладкой. Усиленный – мужчины - больше 13.5 км/ч в спортивной форме, либо больше 10 км/ч с полной выкладкой, либо бег с дополнительным снаряжением (ПАКАЛЬ) – 0.5 км, женщины – больше 11 км/ч и любой бег с полной выкладкой и дополнительным снаряжением – 0.3 км. С носилками – мужчины 0.5 км, женщины – не проводится. К концу КМБ уровня 05, 16 недель: Обычный – мужчины 8 км, женщины 5 км. Усиленный – мужчины 3 км, женщины 2.8 км. С носилками – мужчины 2.5 км, женщины 1.6 км. Максимальный вес носилок: Мужчины 80 кг, женщины 60 кг. Максимальный носимый вес: Полная выкладка: мужчины 15 кг, женщины 12 кг. С дополнительным снаряжением: мужчины до 30% от массы тела, после КМБ 05 до 40%, после дополнительной подготовки уровня 07 – до 55%. Женщины до 25%, с восьмой недели КМБ до 30%, по окончании подготовки до 40%. Любой вес свыше 40% для мужчин и 33% для женщин требует специального разрешения отдела физподготовки. Максимальное время стояния: Мужчины: не ограничено. Женщины, считая любое непрерывное стояние свыше 5 минут и не включая один караул либо одно дежурство по кухне в неделю: К концу КМБ уровня 03, 8 недель: 40 минут непрерывно либо 1 час 50 минут в сутки. К концу КМБ уровня 05, 16 недель: 1 час 20 минут подряд либо 3 часа 10 минут в сутки. Согласно инструкции командования сухопутных сил от 2009: Преодоление полосы препятствий: мужчины 13 минут, женщины 19.15 минут. Женщинам также разрешено использовать скамейку при преодолении стены на полосе препятствий. Это выборка, в целом за 13 лет инструкции по снижению требований к физподготовке выходили четыре раза. Кроме официальных ограничений, были и неофициальные и местные рабочие решения, как негласное общее снижение уровня физподготовки в подразделении, так и технические приемы вплоть до переноса жилых помещений ближе к столовой, чтобы уменьшить проходимое за день расстояние. Были и варианты типа замены бега на расстояние бегом по кругу, чтобы не было заметно отставание женщин, уменьшение выкладки при тестах на физподготовку и т.д. Дальнейшие исследования показали, что разница между мужчинами и женщинами в травматизме сохраняется. В 2012-2013 было проведено широкое исследование в батальоне "Каракаль", в артиллерии и в войсках боевого сбора, результаты были подведены в 2015. По результатам, в ходе подготовки и обучения в среднем 46% женщин получили травмы, мужчины – 25%. Из женщин 33% получали травмы неоднократно. Конкретно в "Каракале" травмы у женщин – 40%, в артиллерии – до 70%. Стрессовые переломы у женщин в 2-10 раз чаще, чем у мужчин, в зависимости от подразделения и периода обучения. Боль в коленях у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин, разрыв мениска в 2-10 раз чаще в зависимости от подразделения, рабдомилиоз – в 2-10 раз чаще, также больше вывихов и болей в спине. Процент женщин, списанных с боевой службы из-за медицинских проблем, в 2-5 раз выше, чем у мужчин. По результатам исследования рекомендовано усилить медицинские осмотры женщин перед призывом и в ходе подготовки, а также рассмотреть дальнейшие способы подобрать соответствующую шкалу нагрузок для снижения травматизма.
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Andrei Час назад
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Во как! В Испании аж два раза.
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Енот Полиграфович Час назад
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Это те самые министры обороны?
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Енот Полиграфович Час назад
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Что то на кореянку то она не очень похожа)))
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Енот Полиграфович Час назад
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А это случаем не парад в КНДР?))) Автор разницы между Китаем и Кореей не видит?
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Енот Полиграфович Час назад
Кто то служит...а кто то до 17.00 работает и домой, суббота и воскресенье выходной, при этом "форму одежды соблюдает и носит с гордостью"))) Или вот например. Соответствует званию "генерал-майор" в ВС РФ ...хотя да, явно не Людмила Павличенко и не Мария Октябрьская...
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