Сильные в своей слабости, слабые в своей силе: о женщинах в армиях мира

Кто-то сейчас будет злиться - женщинам в армии не место. кто-то одобрительно кивнет - равноправие должно быть во всем, но вопрос женщин на службе по-прежнему актуален во всем мире. Сколько их? Миллионы и статистически данные фиксируют стремитлеьное увеличение дам в форме.
Количество женщин-военнослужащих в Вооруженных силах стран НАТО за последние 40 лет выросло в 10 раз. Сегодня в армиях союзников служит более 300 тысяч женщин. Из них почти 40 тысяч – имеют звание офицеров.
В Иране существуют женские батальоны "Аз-Зохра". Это - женский "спецназ", подразделения, входящие в полувоенное формирование "басидж" при министерстве внутренних дел
Первой страной НАТО, где девушки призываются в армию в обязательном порядке стала Норвегия в 2015 году
В настоящее время обязательный призыв для женщин существует в Израиле и Мьянме.
Во Франции самая "феминизированная" армия в Европе, где более 22% служащих - женщины.
В настоящее время службу по контракту в Германии проходят 19 тыс. женщин (10% всего личного состава), которые допускаются ко всем видам военных специальностей.
В настоящее время численность женщин в армии Великобритании составляет порядка 10% от общего числа военнослужащих.
По словам министра обороны России, в Российской армии свыше 41 тыс., причем около 4 тысяч - это офицеры, в том числе 44 полковника. Более 30 тыс. женщин служат по контракту солдатами и сержантами, около 7 тысяч - прапорщиками и мичманами. Порядка 272 тыс. работают в воинских частях и организациях, а еще почти полторы тысячи представительниц слабого пола являются в армии федеральными госслужащими.
В настоящее время доля женщин в армии Испании составляет порядка 14% от всего личного состава ВС страны.
В настоящее время женщины в армии США составляют 14,5% от 1,5 миллиона американских военнослужащих, состоящих на действительной службе.
По данным на 2019 год, среди женщин, проходящих службу в ВС США, было более 100 генералов, 55 тысяч офицеров и 280 тысяч солдат и сержантов.
Генерал армии США Энн Данвуди
Она занимала пост командующего материально-техническим обеспечением армии США, – первая женщина в ВС США, получившая звание четырехзвездного генерала. Вышла на пенсию после 38 лет службы.
Должности министров обороны женщины занимают в Испании, Франции, Германии, Албании, Нидерландах, Испании и Дании.
В Северной Корее женщины тоже служат наравне с мужчинами, срок службы до 7 лет. Особенно много женщин числится в зенитных войсках и береговой артиллерии. Всего же среди всех военнослужащих корейской армии более 10% - женщины.
В Малайзии женщины служат наравне с мужчинами, срок службы - 3 месяца.
Женщины составляют до 7,5% общей численности военнослужащих НОАК (Китай). На сегодняшний день Китай относится к странам с наиболее высокой численностью женщин-военнослужащих.
В среднем женщины составляют 2,5% финских новобранцев. От 60% до 70% женщин в армии Финляднии проходят офицерскую подготовку
Источник:
- "Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль
- В Древнем Риме женщину могли убить за употребление вина
- Сексолог рассказала, откуда берутся любовные треугольники
- Почему цыгане не служат в армии России
- Галю! Треба йти у воэнкомат: на Украине женщин обязали встать на воинский учет
Понравилось34