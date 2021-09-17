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Озвучили самые популярные имена для новорожденных в Москве

Озвучили самые популярные имена для новорожденных в Москве (3 фото)

Автор:
17 сентября 2021 16:15
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   имена   интересное   новости   статистика   факты   
1456
3
Судя по всему, в моду снова возвращаются привычные нам простые имена.

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Метки: дети   имена   интересное   новости   статистика   факты   
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4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Где Мохаммед?
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4k
ZmeyUA 24 минуты назад
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3k
Запускайте Берлагу! 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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227
Сигизмунд Лазаревич Час назад
а где же Светополки-Люциферы-Харлампии-Брунгильды и всякие Светозары?
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5k
a6m5 2 часа назад
Скоро будут Равшавн и Джамшут.
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Странно. В последние годы все чаще слышу имена Ольсара, Адолат, Замира., Самина... И это в Москве.
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