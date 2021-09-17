Озвучили самые популярные имена для новорожденных в Москве

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Судя по всему, в моду снова возвращаются привычные нам простые имена.
Самыми популярными в 2021 году снова стали Александр и София/Софья.
Также известно, что имена Михаил, Дмитрий, Иван, Артем и Даниил последние 20 лет оставались в топе.
Также известно, что имена Михаил, Дмитрий, Иван, Артем и Даниил последние 20 лет оставались в топе.
А вот в 2000 году Никита - было на втором месте по популярности, а еще тогда мальчиков часто называли Илья, Алексей и Андрей. В 2010-2015 годах мода на эти имена постепенно сходила на нет, а в топ вышли Егор и Кирилл.
Сейчас распространены такие имена как Марк, Лев и Матвей.
Сейчас распространены такие имена как Марк, Лев и Матвей.
Среди классических имен в 2021 году Максим занимает почетное второе место, Михаил - третье, а Иван - пятое. Артем попал на шестое место, Даниил - на десятое.
В рейтинге имен 2010 года имя Софья/София была на девятой строчке, а с 2015 года стало самым популярным для девочек. В 2021 году девочек часто называют Ева и Алиса, а также Полина, Варвара, Виктория, Анастасия и Александра.
В рейтинге имен 2010 года имя Софья/София была на девятой строчке, а с 2015 года стало самым популярным для девочек. В 2021 году девочек часто называют Ева и Алиса, а также Полина, Варвара, Виктория, Анастасия и Александра.
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Метки: дети имена интересное новости статистика факты
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