Озвучили самые популярные имена для новорожденных в Москве

А вот в 2000 году Никита - было на втором месте по популярности, а еще тогда мальчиков часто называли Илья, Алексей и Андрей. В 2010-2015 годах мода на эти имена постепенно сходила на нет, а в топ вышли Егор и Кирилл.

Сейчас распространены такие имена как Марк, Лев и Матвей.