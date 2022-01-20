Почему на Аляске до сих пор русские названия

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Уже больше полутора веков этот штат американский. Однако, географические названия такие, что кажется, что Александр II (да, Расторгуев не прав) ее и не продавал.
Вот посмотрите на названия: вулкан Янтарный, залив Ключевой, остров Купреянова, скала Ольга... Этот список, конечно же, не полный. Американцы сохранили названия. Но зачем?
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Есть также просто великолепный городок с названием Russian Mission (Русская Миссия). Ну не прелесть ли?
Но американцы все-таки что-то переименовали.Остров Крысий, к примеру, стал Rat island. А недалеко от залива Малина (Malina bay) когда-то были одноименные пролив и остров, которые сейчас называются Raspbery (Малина по-английски).
Но в американской традиции нет такого условия, что все обязательно надо переименовывать на свой лад, как в честь героев октябрьской революции, героев войны за независимость или же отцов-основателей.
Столица Вашингтон, конечно, названа в честь первого президента США, но это случилось еще в период его правления, при жизни. Есть еще Линкольн в штате Небраска, который так переименовали из Ланкастера после достаточно длительных обсуждений. Но это скорее исключение, если сравнить сколько на территории бывшего СССР было Кировсков, Кировоградов, Кировых и производных от фамилий Ленин и Калинин...
Но интересно, что в США сохранилось множество индейских названий. Кентукки, Огайо, Теннеси, Миссисипи, Массачусетс - это все аутентичные названия.
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