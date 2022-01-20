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Почему на Аляске до сих пор русские названия

Почему на Аляске до сих пор русские названия (8 фото)

Автор:
20 января 2022 15:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   США   аляска   география   интересное   история   факты   
1028
8
Уже больше полутора веков этот штат американский. Однако, географические названия такие, что кажется, что Александр II (да, Расторгуев не прав) ее и не продавал.
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Метки: Россия   США   аляска   география   интересное   история   факты   
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17k
ElBundy 55 минут назад
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352
Карл Такойто 12 минут назад
Хорошо что продали,чистота порядок за экологией следят,природу берегут и обустроено все аккуратно. Осталась бы в России была бы очередная северная территория знававшая лучшие времена,с частично полуразрушенными домами и сохранившимися пока ещё советскими панельками. С экологией тоже непонятно что бы было,может быть и обошлось бы, а может как Байкал засрали бы и вырубки устроили как в тайге.
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111
joiner-ru 19 минут назад
Аляску передали вместе с населением, они как пользовались установившимися названиями так и продолжали пользоваться. Американцы не очень спешили заселять этот суровый край, так что переименовывать было особо некому и не было смысла. Часть обезличенных названий просто перевели на английский, так все и устаканилось
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
И? Ничего что овердох"я городов России носят нерусские (точнее не славянских корней) названия?
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1k
Павел Астахов 45 минут назад
Названия индейские есть, индейцев нет....
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−88
михай 47 минут назад
АЛЯСКА НАШ?
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19k
SolomonA 48 минут назад
Ну они же не украинцы. Потому и сохранили.
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