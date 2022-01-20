Почему на Аляске до сих пор русские названия

Столица Вашингтон, конечно, названа в честь первого президента США, но это случилось еще в период его правления, при жизни. Есть еще Линкольн в штате Небраска, который так переименовали из Ланкастера после достаточно длительных обсуждений. Но это скорее исключение, если сравнить сколько на территории бывшего СССР было Кировсков, Кировоградов, Кировых и производных от фамилий Ленин и Калинин...