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29 необычных карт, которые позволят взглянуть на мир иначе

29 необычных карт, которые позволят взглянуть на мир иначе (30 фото)

Автор:
17 марта 2022 18:38
Сообщество : Уголок картографа
Метки: география   интересное   инфографика   картография   карты   необычная картография   познавательно   
2809
30

Карты существуют не только для того, чтобы подглядеть, какие реки впадают в Каспийское море или где находится Эритрея. Порой они позволяют нам взглянуть на мир под совершенно другим углом и узнать что-то неожиданное: например, в каких странах овец больше, чем людей, или какая нация считает себя самой культурной на свете. Таким картам и посвящен аккаунт "Я [очень] люблю карты" с более чем 36 тысячами подписчиков.

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2. В рамках борьбы с опустыниванием Сахеля, Африканский союз возглавил инициативу по посадке Великой зеленой стены — полосы деревьев протяженностью 7775 километров, пересекающей всю северную Африку

Это Андорра, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Гватемала, Кот-д'Ивуар, Киргизия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Маршалловы острова, Монако, Монголия, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Швеция, Таджикистан, Узбекистан и Ватикан.

"Право земли" — принцип приобретения гражданства, согласно которому гражданство обусловлено местом рождения и не связано с гражданством родителей. Согласно "праву крови", гражданство ребенка зависит от гражданства родителей, независимо от того, на территории какого государства он родился и на территории какого государства проживают сами родители.

ТОП-5: Италия (сине-зеленый), Испания (оранжевый), Австралия (фиолетовый), Греция (желтый), Франция (голубой).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: география   интересное   инфографика   картография   карты   необычная картография   познавательно   
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14  комментариев
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8k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну наши Смитты это Кузнецовы а не Ковалевы . По остальным то же есть вопросы.
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1k
Jay Freeman 8 минут назад
Некоторые карты вызывают вопросы. В частности "право крови". В Нидерландах (где я обитаю), а также соседних странах действует "паво земли". Так что это карта абсолютно точно неверная.
Касательно карты сравнения доходов с США доходов - тоже очень сомнительно. Конечно, она основана на каком-то индексе, но этим вещам доверять трудно. Можно составить индекс, по которому самая богатая страна будет Сомали.
Но в целом прикольная подборка.
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436
Андрей Александрович 12 минут назад
От Магадана до Сев. Кавказа пол пути занимает) хахаха
Это Россия, шо несмешно?
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
А куда итальянцы хотят съездить?))
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1k
Пошляк Стебаныч Час назад
Карта неправильная

Бараны не учтены. И их жёны.
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285
Nuucha Час назад
В Турции доходы населения выше чем в США?
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6k
a_komolow 2 часа назад
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13k
ss 2 часа назад
Schmidt, как и Smith - это не Ковалёв, а Кузнецов.
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14k
Вася 2 часа назад
Феррари это Кузнецов ??! я не зря полистал карты.. вот тебе и терра ферра
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