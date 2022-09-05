Народные изобретения, или пост про истинных гениев современности

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Они не ищут славы, а просто креативят на благо общества, постоянно находясь в поисках нестандартных решений, которые бы могли облегчить нашу жизнь. Итак, встречайте сегодняшних героев!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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