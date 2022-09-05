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Народные изобретения, или пост про истинных гениев современности

Народные изобретения, или пост про истинных гениев современности

Автор:
05 сентября 2022 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и так сойдет   изобретение   инженер от бога   креатив   лайфхак   прикол   смех   
3628
16
Они не ищут славы, а просто креативят на благо общества, постоянно находясь в поисках нестандартных решений, которые бы могли облегчить нашу жизнь. Итак, встречайте сегодняшних героев!
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Источник:

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Метки: Юмор   и так сойдет   изобретение   инженер от бога   креатив   лайфхак   прикол   смех   
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8  комментариев
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151
MAXIMUS Час назад
Это остановочный пункт на ЖД станции.
Просто скамейку ещё не установили.

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10k
DumDum 22 минуты назад
Комментарий к фото
Это не "не попал", а дверь из картонной пыли и предыдущие пять инсталяций крючка просто были вырваны.
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6k
Pravednik84 Час назад
Комментарий к фото
А по мне так зашибись!
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19k
homerchik Час назад
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11k
Мистер Фикс Час назад
По последней - открывается сперва правая дверца, потом левая. Вот правую и зафиксировали, чтобы при движении барахло не выпало
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31k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Как в чем? И петля и замок, чого из-за такой херни годную веревку резать? Она же еще и буксировочный трос и труханы стиранные сушиться повесить, да мало ли еще чего.
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