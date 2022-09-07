Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили

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Мы и представить не могли, что у этих айтишников такая веселая и незаурядная жизнь. А их будни - это сплошной анекдот. Перед вами подборка их профессионального юмора, которую оценят абсолютно все.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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