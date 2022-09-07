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Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили

Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили

Автор:
07 сентября 2022 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и так сойдет   инженер от бога   компьютер   офис   починил   прикол   сисадмин   системный администратор   смех   
3092
18
Мы и представить не могли, что у этих айтишников такая веселая и незаурядная жизнь. А их будни - это сплошной анекдот. Перед вами подборка их профессионального юмора, которую оценят абсолютно все.
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Источник:

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Метки: Юмор   и так сойдет   инженер от бога   компьютер   офис   починил   прикол   сисадмин   системный администратор   смех   
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10  комментариев
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59k
pynh Час назад
Я очень сомневаюсь что это профессиональный юмор. Скорее, сборник херни, вброшенный хомячками.
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3k
Pijavka 8 минут назад
Там под буквой U дыра в коробке

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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 17 минут назад
на 12 дичь просто.ничего ценного в том месте нету.
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1k
CKO 39 минут назад
Осталось ещё тумблер выключения блока включить и тоже залить :)))) А то мало ли...
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