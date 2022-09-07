Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили

В какие игры мы рубились в 2000-ые

Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора

Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности

Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор

Спокуха, я всё починил! Свежие шедевры инженеров от Бога

Рабочие будни сисадминов, или случаи, когда успокоительные уже не помогают