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Они были первыми в очереди, когда раздавали гениальность

Они были первыми в очереди, когда раздавали гениальность

Автор:
25 ноября 2022 17:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   житейская хитрость   и так сойдёт   изобретение   лайфхак   смех   
2421
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Авторам данных шедевров уже давно пора дать премию за их изобретения. Но, с прискорбием можем сообщить, что их талант пока не оценён. Может быть здесь они найдут своё признание и получат известность.
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Метки: Прикол   Юмор   житейская хитрость   и так сойдёт   изобретение   лайфхак   смех   
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3  комментария
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7k
Elena Ki 53 минуты назад
Электрочайник без крышки никогда не отключится, закипев. Так и будет кипеть, пока не выкипет вся вода и сам чайник не сгорит. Так что лучше так, чем на конфорку его ставить.
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12k
Александр 40 минут назад
Торпедо от Космича-2141, да. Только есть нюанс - у 41-го спидометр шёл до отметки 180. Кататься с таким - постоянно ловить штрафы за превышение на 3-7 км/ч (сверх разрешённого превышения в 20)...
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