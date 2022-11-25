Они были первыми в очереди, когда раздавали гениальность

Авторам данных шедевров уже давно пора дать премию за их изобретения. Но, с прискорбием можем сообщить, что их талант пока не оценён. Может быть здесь они найдут своё признание и получат известность.

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1. В соцсетях пишут, что это первая фотография нового Москвича 0 Источник:

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2. Фото с запахом 0 Источник:

3. Конструкция позволяет 0 Источник:

4. Отвалилась спинка стула 0 Источник:

5. А он неплох! 0 Источник:

6. В тепловозе вместо манометра... 0 Источник:

7. Знатный некромант работал 0 Источник:

8. Оборотов 10 продержится 0 Источник:

9. Синяя изолента надежнее и бюджетнее 0 Источник:

10. Ботинок, не болей 0 Источник:

11. Сварщики оценят 0 Источник:

12. С просторов Авито 0 Источник:

13. Когда наврал в резюме, но тебя всё равно взяли на работу 0 Источник:

14. Без комментариев 0 Источник: