Они были первыми в очереди, когда раздавали гениальность

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Авторам данных шедевров уже давно пора дать премию за их изобретения. Но, с прискорбием можем сообщить, что их талант пока не оценён. Может быть здесь они найдут своё признание и получат известность.
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