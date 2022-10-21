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Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня

Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня

Автор:
21 октября 2022 17:54
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретение   инженер   инженер от бога   конструкция   смех   
1007
18
Авторы данных работ не нуждаются в представлении, за них всё скажут их убойные работы. Как им пришло это в голову? Где они черпают вдохновение? Да, вопросов к ним накопилось очень много!
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретение   инженер   инженер от бога   конструкция   смех   
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1  комментарий
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Antique computer Полчаса назад
Вот же рукожоп! Даже изолентой не обмотал! Жена поранит свои нежные ручки.
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Richard

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