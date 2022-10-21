Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня

Авторы данных работ не нуждаются в представлении, за них всё скажут их убойные работы. Как им пришло это в голову? Где они черпают вдохновение? Да, вопросов к ним накопилось очень много!

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1. Залечил дыру в глушителе 0 Источник:

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2. Закончился кран, но это не беда, когда есть саморезы и смекалка 0 Источник:

3. Кажется, произошёл Владивосток 0 Источник:

4. Приделать домофон и можно выходить на линию 0 Источник:

5. Умельцы из г. Горячий Ключ вошли в чат 0 Источник:

6. Нанатехнологии 2022 0 Источник:

7. Намного лучше оригинала! 0 Источник:

8. Л - лофт 0 Источник:

9. Ручка багажника выглядит надёжнее всего автомобиля... 0 Источник:

10. Ц - циркуляция 0 Источник:

11. В спортзале 0 Источник:

12. И так сойдёт 0 Источник:

13. Причём, самое гениальное решение тут - крыло 0 Источник:

14. Почему бы и нет 0 Источник:

15. Одно слово — басист 0 Источник:

16. Зато ноги грязью не закидывает 0 Источник: