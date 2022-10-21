Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня

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Авторы данных работ не нуждаются в представлении, за них всё скажут их убойные работы. Как им пришло это в голову? Где они черпают вдохновение? Да, вопросов к ним накопилось очень много!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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