«Возвышенный» Блок, «Злая Библия» и другие любопытные факты обо всём на свете

Несмотря на то, что фламинго ассоциируются у всех с розовым цветом, их перья от природы имеют другой оттенок. Такой цвет они приобретают из-за питания креветками. Конечно, это очень красиво, но никак не помогает найти им пару, поскольку розовые фламинго не пользуются популярностью у противоположного пола.

Если вы нередко испытываете отвращение к обществу и любому скоплению людей, значит у вас апантропия.

Ни для кого не секрет, кем является Елизавета II. Однако попутно она ещё и герцог Нормандии. Правда, исключительно во время своего визита.

Все мы привыкли видеть Николаса Кейджа на экранах, однако мало кому известно, что с 1993 по 2001 год он ещё и украшал обложку сербского учебника по биологии. На ней он изображен с актрисой Холли Хантер, держащей на руках ребёнка. Эта картинка является кадром из криминальной комедии «Воспитание Аризоны», в которой актёр снимался ещё в молодости.