«Возвышенный» Блок, «Злая Библия» и другие любопытные факты обо всём на свете

Конец рабочей недели подошёл к концу, а значит, самое время расслабиться и пополнить копилку знаний с очередной подборкой фактов и историй из разных сфер. Узнать что-то новое всегда будет полезным.
Долгое время люди верили (а некоторые продолжают верить), что в Бермудском треугольнике часто исчезают корабли и самолёты. Однако там это происходит не чаще, чем в других районах Мирового океана. Всему виной миф, распространённый журналистами в 50-60-х годах и позже подхваченный конспирологами.
Последние, к слову, «нашли» в мире ещё несколько «таинственных треугольников». Например, треугольник дьявола в Японии.
Не секрет, что Библия является самой продаваемой книгой в мире. Однако она же находится на первом месте среди изданий, которые чаще всего крадут. Видимо читатели воруют её до того, как узнают о существовании Десяти заповедей.
Кстати о Библии. Знали ли вы, что существует её «злой аналог», называющийся «Библией грешников». Появилась она в Англии в 1631 году из-за опечатки в одной из заповедей. В издании она выглядела как «Прелюбодействуй». Почти весь тираж был уничтожен, однако уцелевшие экземпляры теперь кочуют по частным коллекциям.
Оказывается, что сыр может вызывать зависимость, ведь отчасти он является наркотиком. И всё из-за того, что в нём содержится небольшая концентрация морфиноподобных соединений.
Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько людей, покупающих абонемент в спортзал, действительно занимаются? Оказывается, что почти 70% вообще не появляются на пороге фитнес-центров. Так что большинства спорт заканчивается там, где уходят деньги на абонемент.
Существует немало людей, задающихся вопросом: почему так много нацистских преступников не получили заслуженного суда? Всему миной Красный Крест и Ватикан, которые давали нацистам документы на чужие имена. Разумеется, «по ошибке».
Какое самое крупное островное государство? Индонезия, ведь в его состав входит свыше тысячи островов, причём со своими названиями. До сих пор не удалось посчитать их точное число, которое не знают даже в индонезийском правительстве. Правда, там обещают всё-таки заняться подсчётом в ближайшее время.
Несмотря на то, что фламинго ассоциируются у всех с розовым цветом, их перья от природы имеют другой оттенок. Такой цвет они приобретают из-за питания креветками. Конечно, это очень красиво, но никак не помогает найти им пару, поскольку розовые фламинго не пользуются популярностью у противоположного пола.
Если вы нередко испытываете отвращение к обществу и любому скоплению людей, значит у вас апантропия.
Ни для кого не секрет, кем является Елизавета II. Однако попутно она ещё и герцог Нормандии. Правда, исключительно во время своего визита.
Все мы привыкли видеть Николаса Кейджа на экранах, однако мало кому известно, что с 1993 по 2001 год он ещё и украшал обложку сербского учебника по биологии. На ней он изображен с актрисой Холли Хантер, держащей на руках ребёнка. Эта картинка является кадром из криминальной комедии «Воспитание Аризоны», в которой актёр снимался ещё в молодости.
Ну и закончим интересным фактом о личной жизни Александра Блока. Знаменитый поэт был женат на дочери знаменитого химика Любови Менделеевой. Причём он настолько обожал свою супругу, что не спал с ней, считая это низменным занятием. Именно поэтому он предпочитал придаваться ему в компании проституток.
Источник:
АНТИФИШКИ
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