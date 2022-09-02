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«Возвышенный» Блок, «Злая Библия» и другие любопытные факты обо всём на свете

«Возвышенный» Блок, «Злая Библия» и другие любопытные факты обо всём на свете

Автор:
02 сентября 2022 23:17
Сообщество : Факты
Метки: В мире интересное   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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Конец рабочей недели подошёл к концу, а значит, самое время расслабиться и пополнить копилку знаний с очередной подборкой фактов и историй из разных сфер. Узнать что-то новое всегда будет полезным.

Долгое время люди верили (а некоторые продолжают верить), что в Бермудском треугольнике часто исчезают корабли и самолёты. Однако там это происходит не чаще, чем в других районах Мирового океана. Всему виной миф, распространённый журналистами в 50-60-х годах и позже подхваченный конспирологами.

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Последние, к слову, «нашли» в мире ещё несколько «таинственных треугольников». Например, треугольник дьявола в Японии.

Не секрет, что Библия является самой продаваемой книгой в мире. Однако она же находится на первом месте среди изданий, которые чаще всего крадут. Видимо читатели воруют её до того, как узнают о существовании Десяти заповедей.

Кстати о Библии. Знали ли вы, что существует её «злой аналог», называющийся «Библией грешников». Появилась она в Англии в 1631 году из-за опечатки в одной из заповедей. В издании она выглядела как «Прелюбодействуй». Почти весь тираж был уничтожен, однако уцелевшие экземпляры теперь кочуют по частным коллекциям.

Оказывается, что сыр может вызывать зависимость, ведь отчасти он является наркотиком. И всё из-за того, что в нём содержится небольшая концентрация морфиноподобных соединений.

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько людей, покупающих абонемент в спортзал, действительно занимаются? Оказывается, что почти 70% вообще не появляются на пороге фитнес-центров. Так что большинства спорт заканчивается там, где уходят деньги на абонемент.


Существует немало людей, задающихся вопросом: почему так много нацистских преступников не получили заслуженного суда?  Всему миной Красный Крест и Ватикан, которые давали нацистам документы на чужие имена. Разумеется, «по ошибке».

Какое самое крупное островное государство? Индонезия, ведь в его состав входит свыше тысячи островов, причём со своими названиями. До сих пор не удалось посчитать их точное число, которое не знают даже в индонезийском правительстве. Правда, там обещают всё-таки заняться подсчётом в ближайшее время.

Несмотря на то, что фламинго ассоциируются у всех с розовым цветом, их перья от природы имеют другой оттенок. Такой цвет они приобретают из-за питания креветками. Конечно, это очень красиво, но никак не помогает найти им пару, поскольку розовые фламинго не пользуются популярностью у противоположного пола.


Если вы нередко испытываете отвращение к обществу и любому скоплению людей, значит у вас апантропия.


Ни для кого не секрет, кем является Елизавета II. Однако попутно она ещё и герцог Нормандии. Правда, исключительно во время своего визита.


Все мы привыкли видеть Николаса Кейджа на экранах, однако мало кому известно, что с 1993 по 2001 год он ещё и украшал обложку сербского учебника по биологии. На ней он изображен с актрисой Холли Хантер, держащей на руках ребёнка. Эта картинка является кадром из криминальной комедии «Воспитание Аризоны», в которой актёр снимался ещё в молодости.

Ну и закончим интересным фактом о личной жизни Александра Блока. Знаменитый поэт был женат на дочери знаменитого химика Любови Менделеевой. Причём он настолько обожал свою супругу, что не спал с ней, считая это низменным занятием. Именно поэтому он предпочитал придаваться ему в компании проституток.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: В мире интересное   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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Дмитрий 23 минуты назад
Мда. Прекрасная дама была, к её разочарованию, несчастна в браке. В конце концов плотское взяло в верх и зная о похождениях Блока с другими дамами, сама пустилась во все тяжкие. Даже родила ребёнка от другого, который(ребёнок) к сожалению умер. Потом были ещё "измены". Со стороны морали современной, та ещё была семейка. Сейчас бы сказали: "Оба вели беспорядочную половую жизнь". Но, что странно, любили друг друга!
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Антибиотик
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