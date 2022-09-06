Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете

Вероятно, найдётся немало людей, подверженных клиномании. Именно так называют навязчивое стремление человека пролежать весь день в постели без видимой на то причины.

Все мы знаем, что такое кофеин в привычном для нас понимании. Однако для кофейных растений это защитный токсин, который они сбрасывают в виде капелек, чтобы отправить почву и не позволить другим растениям развиваться поблизости и забирать часть солнечного света.

Знаете ли вы о существовании теории заговора, согласно которой Финляндии не существует? Якобы на месте страны находится только холодный океан, в котором японцы занимаются рыболовным промыслом, а часть прибыли с этого отдают России. В этой теории присутствуют Транссибирская магистраль, телефоны Nokia и рыболовные маршруты.