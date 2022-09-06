Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете

Потратить 10 минут драгоценного времени на то, чтобы немного расширить свой кругозор всегда полезно. Так что именно для этого вас ждёт очередная подборка любопытных фактов и историй обо всём на свете.
Может показаться, что среди собранной клюквы довольно сложно найти спелую ягоду. Однако это не так. И для этого необязательно её раскусывать. Оказывается, что созревшая клюква будет отскакивать как мячик, если слегка бросить её на стол.
Привычный для многих жест «Ок» не стоит демонстрировать в странах Латинской Америки. Там он считается оскорблением и символизирует «ноль» и «ничтожество».
Если у вас есть черепашка, не стоит стучать по панцирю как по столу. Оказывается, что в нём слишком много нервных окончаний, из-за чего он чувствителен к боли и любым прикосновениям.
Вероятно, найдётся немало людей, подверженных клиномании. Именно так называют навязчивое стремление человека пролежать весь день в постели без видимой на то причины.
Все мы знаем, что такое кофеин в привычном для нас понимании. Однако для кофейных растений это защитный токсин, который они сбрасывают в виде капелек, чтобы отправить почву и не позволить другим растениям развиваться поблизости и забирать часть солнечного света.
Знаете ли вы о существовании теории заговора, согласно которой Финляндии не существует? Якобы на месте страны находится только холодный океан, в котором японцы занимаются рыболовным промыслом, а часть прибыли с этого отдают России. В этой теории присутствуют Транссибирская магистраль, телефоны Nokia и рыболовные маршруты.
Самое интересное, что после того, как она появилась на Reddit, её активно поддержали и стали дальше распространять по Сети.
Даже если вы любите целоваться со своей второй половинкой, вряд ли у вас хватит сил побить мировой рекорд Гиннеса. Он составляет 58 часов 35 минут 58 секунд беспрерывного поцелуя.
Изучая периодическую таблицу Менделеева, вы наверняка замечали, что довольно многие элементы кажутся незнакомыми. И это неудивительно, ведь тот же Франций (под 87 номером) вы вряд ли встретите в жизни, даже если очень захотите. А всё потому, что во всей земной коре его содержание составляет не более 30 гр.
Если вы смотрели фильмы о «Гарри Поттере», то наверняка помните такого хулигана как Крэбб. Так вот оказалось, что и в жизни он тот ещё хулиган. Актёр Джейми Уэйлетт не смог принять участие в последних двух картинах, так как попал за решётку за участие в беспорядках, вандализме, кражу, а также хранение коктейлей Молотова и марихуаны.
У индейцев из племени квакиутль довольно интересная долговая система. Если кто-то получил что-то в долг, он может оставить в залог собственное имя. До тех пор, пока человек не расплатится по счетам, его никто не будет называть по имени.
Аппараты МРТ изначально назывались ЯМРТ, однако первую букву, означавшую «ядерная» решили убрать в конце 80-х годов. Причиной тому послужила ассоциация слова с Чернобыльской катастрофой.
Ханс-Иоахим Больман прославился на весь мир как Кислотный убийца и главный вандал в мире искусства. Всё потому, что он повредил 56 картины, вылив на них серную кислоту. Общий ущерб от его «развлечений» составил около 150 млн евро. Несмотря на то, что его не раз закрывали в тюрьму и психиатрические лечебницы, бросить своё хобби его заставила только смерть от рака.
Не секрет, что штаны и брюки во многих языках мира считаются существительными во множественном числе. А всё потому, что изначально это вещи представляли собой две отдельные штанины, связывающиеся в поясе или прикрепляющиеся к другим вещам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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