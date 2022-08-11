Зомби-муравьи, пища с мышьяком и другие разнообразные факты обо всём

Знаете ли вы, что зомби существуют? Правда, среди муравьев, благодаря тропическому грибу Ophiocordyceps, которые поражает центральную нервную систему насекомых и через девять дней получает полный контроль над их движениями. Они заставляют муравьев взбираться на деревья и падать во влажную почву, где грибы продолжают процветать.

Если вам кажется, что вы едите много вредной пищи, то знайте, что синий кит за один приём употребляет около 500 тыс. калорий.