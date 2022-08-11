Зомби-муравьи, пища с мышьяком и другие разнообразные факты обо всём

Всё знать невозможно, однако это не значит, что стоит останавливаться на достигнутом. Именно поэтому пополнить копилку знаний с очередными увлекательными фактами обо всём на свете.
Если вам кажется, что «Санта-Барбара» - длинная мыльная опера, значит, вы никогда не слышали о «Путеводном свете», выходившем на телеэкранах с 1952 по 2009 год. Всего свет увидели 18 262 серии, для непрерывного просмотра которых потребуется 594 дня и 1 час.
В 1912 году Теодор Рузвельт должен был выступать с предвыборной речью в Висконсине, однако по дороге на него было совершено покушение. От смерти его защитила тщательная подготовка к выступлению, ведь пуля попала в хранящуюся в кармане речь на 50 страниц.
В 1903 году Мария Кюри представила докторскую диссертацию на тему радиоактивных веществ. Правда, её записные книжки настолько облучились, что до сих пор хранятся в свинцовых ящиках, ведь период полураспада радия, с которым она работала, составляет 1600 лет. Так что записям Кюри ещё долго томиться в темноте.
Сегодня многих актёров почитают, однако в Древнем Риме они имели низкий социальный статус и считались немногим лучше «ночных бабочек».
Вероятно, жители многих стран считают, что государство устраивает за ними тотальный контроль. Сложно поверить, но ни один из городов мира, как ни странно, не переплюнет столицу Индии. В Дели установлено около 1800 камер на 1,6 км.
Не секрет, что собаки обладают феноменальным обонянием, однако мало кому известно, как работает их нюх. Если запах сигнализирует об опасности, они принюхиваются правой ноздрей, тогда как левая предназначена для приятных запахов, вроде еды.
Никто не хочет травиться мышьяком, если, конечно, вы не из викторианской эпохи. В конце 19 века на рынке продавались продукты от доктора Джеймса П. Кэмпбелла, избавляющие от веснушек, угрей и прочих «уродств» на лице. Среди них, например, имелись безопасные вафли с мышьяком.
Знаете ли вы, что зомби существуют? Правда, среди муравьев, благодаря тропическому грибу Ophiocordyceps, которые поражает центральную нервную систему насекомых и через девять дней получает полный контроль над их движениями. Они заставляют муравьев взбираться на деревья и падать во влажную почву, где грибы продолжают процветать.
Если вам кажется, что вы едите много вредной пищи, то знайте, что синий кит за один приём употребляет около 500 тыс. калорий.
Оказывается, что сны способны видеть ещё и крысы. Им может сниться, как они добираются до еды или бегают по лабиринтам. Большинство же животных проходят фазу быстрого сна, в которой и наблюдаются сны.
Микроволновка, без сомнения, нужное изобретение. Вот только Перси Спенсер, придумавший её, получил за свою гениальную идею лишь премию в 2 доллара. Хорошо, что он уже не узнает, как его обдурили.
Ну и закончим весьма забавным фактом про британскую корону. Не секрет, что члены королевской семьи Великобритании любят всё монополизировать. В 18 веке они даже записали в свою собственность голубиный помёт, который тогда использовался для изготовления пороха. Интересно, как король Георг I контролировал пользование этой «собственностью»?
Источник:
АНТИФИШКИ
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