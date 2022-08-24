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Стокгольмская лотерея, кошачье безразличие и другие интересные факты об окружающем нас мире

Стокгольмская лотерея, кошачье безразличие и другие интересные факты об окружающем нас мире

Автор:
24 августа 2022 22:18
Сообщество : Факты
Метки: В мире интересное   интересные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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Вокруг нас полно удивительного и интересного, правда, на изучение всего этого порой не хватает времени. Однако хватит и 5 минут, чтобы немного расширить кругозор с очередной подборкой любопытных фактов обо всём на свете.

Далеко не все любят подвозить голосующих у дорогих людей. Тем более, на государственных автомобилях. А вот на Кубе последние обязаны это делать, если внутри имеются свободные времена.

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Если вы смотрели сериал «Клан Сопрано», то наверняка заметили, насколько реалистично в нём изображена мафия. Обратили на это внимание и реальные мафиози, решившие, что за ними следят. Об этом стало известно благодаря телефонным разговорам, прослушанным ФБР. Члены мафии недоумевали, откуда сценаристы берут информацию, полагая, что в их рядах, возможно, немало «кротов».

Исследователи пришли к весьма интересному выводу на тему того, как распознать умных людей. По их мнению, они склонны к беспорядку, поздно ложатся спать и частенько прибегают к матам. Так что, возможно, человек не грязнуля и быдло, а просто слишком умный.


Не секрет, что иногда полных людей считают добрыми. Такое мнение сложилось во времена Руси, когда «добро» обозначало «богатство», Тогда имущество людей называли «добром», а располневшего от еды человека «раздобревшим». Лишь с приходом христианство «добро» чаще стало употребляться в привычном сегодня понимании.

Пабло Эскобар – один из хитрейших преступников. Об этом можно судить по тому, как он отбывал тюремный срок. В 1991 году ему удалось договориться с руководством Колумбии, что его не экстрадируют в США, а взамен он сдастся и сядет на 5 лет. Эскобар сдержал обещание, правда, отбывал наказание в собственной тюрьме, где имелось футбольное поле, бар, джакузи и водопад.

Европейская культура полна удивительных вещей. Например, до 20 века там считали, что рыжие волосы – это признак евреев. По крайней мере, так точно считали в испанской инквизиции. Именно поэтому многие писатели, среди которых Шекспир и Диккенс, делали своих персонажей рыжеволосыми, намекая, что они евреи.


Если вам уже глубоко за 30 и кажется, будто о свадьбе можно не думать – смело поезжайте в Ирландию. Именно в этой стране женятся позже всех остальных в мире. Средний возраст вступления в брак там составляет 35 лет.

Наверняка многие замечали во время сумерек тёмно-синюю полосу, виднеющуюся на горизонте. Так вот, это не что иное, как тень, отбрасываемая Землёй на свою же атмосферу.

Судьба львят в дикой природе весьма незавидна, ведь 80% из них не доживают и до двух лет. Всему виной жёсткая конкуренция за пищу, а также нападения гиен и шакалов. Кроме того, львята могут погибнуть, если главное место в прайде займёт другой самец, поскольку он, первым делом, убивает потомство своего предшественника.

Вероятно, каждый хоть раз страдал от думскроллинга. Это слово появилось недавно, в 2020 году, поэтому знакомо далеко не всем. А означает оно процесс, при котором человек беспрерывно поглощает большое количество негативных новостей в Сети.  Несмотря на то, что психологи рекомендуют отгородиться от этого, многие люди сами признают, что не могут прекратить этим заниматься.

Если вы думаете, что глобальное потепление вас никак не касается, то вы глубоко заблуждаетесь. Учёные выяснили, что из-за этого процесса люди стали меньше спать. Получается, что климатический кризис крадёт у нас примерно 44 часа сна в год.


Если вы замечали, что кошки охотно контактируют с теми, кто вам неприятен, то знайте – всему виной эволюция, в которую они не развили навык негативного отношения к врагам своих хозяев. Это выяснилось в ходе эксперимента. Собаки отказывались брать еду к людям, проявившим агрессию к их хозяевам, тогда как поведение кошек никак не менялось. Так что только первые вас по-настоящему поддержат.

Наверняка найдется немало людей, кто хоть раз пренебрегал ПДД за рулём. Однако вряд ли вы захотели бы нарушать в Швеции. Именно там, в Стокгольме, камеры фиксируют законопослушных водителей и автоматически заносят их в качестве участников в денежную лотерею, приз в которой формируется из штрафов нарушителей.


Источник:

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Метки: В мире интересное   интересные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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ACU900 11 минут назад
"А вот на Кубе последние обязаны это делать, если внутри имеются свободные ВРЕМЕНА".
Может быть все таки "МЕСТА"?
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−3
Sasha 46 минут назад
Метарефлексивно!". Просто не могла не начать этот текст с такого красивого слово, что первыми четырьмя буквами, прошу заметить, рекламирует ныне запрещённый в России "Фэйсбук", вернее компанию под названием "Мета". Какие-то прямо-таки "Метаморфозы". У меня!... Сегодня напомнила сама себе о том, что 27.06.2024 мне исполнится ровно 1998 недель со дня моего появления в этом мире, выворачивающий сегодня наизнанку все законы и штампы, что совсем ещё недавно мылись на полке истории. Если кто не понял, то я последним предложением имела ввиду нынешнее повышение цен... Двойственность восприятия. Кошка сидела на окне, но внезапно спрыгнула. Ей можно всё. Переливчатость происходящего. Минус тридцать девять, в личном кабинете банка предлагают "похабности"... Перезагрузка смартфона не помогла! Вновь предлагают! Параллельная интернет-реальность, что моя, персональная... Ночью была измучена комарами, "прифронтовые мысли" прифронтовой истории...

Прошел ровно год. Остановка в Белфасте, там где написано "город Ступино". Мой друг Самотлор Уткин! Название чужой поэмы. Холодный и невкусный. Обычно брелоками для ключей пользуются подростки. Сугубо утилитарные вещи как раз "им к лицу". Взрослые же люди пользуются ключницами. Была несколько озадачена тем фактом, что взрослые мужчины пользуются брелоками. Сегодня увидела в руках одного такого мужчины (взрослого) брелок. Перефразируя (цитируя) одного исторического современного деятеля, скажу: "это ужасное зрелище!". Несерьезность взрослого человека даже в таких мелочах вызывает у меня определенные сомнения по поводу "взрослости" владельца, его полноценности. Индивид жжёт! Сегодня вновь посмотрела двадцать два сюжета на заданную тему. Вновь двадцать два, ни больше ни меньше, так получается. Бывает! Вечер. Раздаются звуки, обрываются мысли, что, кажется, вне времени и вне пространства, идеи, "канонические" воспоминания, впечатления, что выброшены во вневременной контекст... По сторонам истории - жестокая жизнь жестокого социума... Испытала "инвариантность бытия!". Если Я тебе, дорогой читатель это странного на первый (равно как и второй, и последующие) взгляд текста (набора букв), обьясню "на буквах" что имела ввиду под словосочетанием "испытала инвариантность бытия", то ты подумаешь... Так что лучше не надо... Сегодня узнала новость и тут же забыла. Единственное что помню, так это чемпионат мира, командный, во влажных помещениях. А какой именно вид спорта не запомнила. Вроде бы Израиль сыграл вничью с Сенегалом. Какой кошмар!... Вечер! Грусть! Думаю о будущем, что точно не думает обо мне.

Направление полета... Сентября нынешнего года - 42-й месяц по счету от одной из ключевых, важнейших, определяющих, рубежных (и т.д. и т.п.) дат в моей жизни - первого апреля 2019-го. Это 1250 дней. Именно столько! Символично, ведь это... Хм? Первого сентября, начало осени... Отопление вернётся!?. Так и будет. Улица - промывочной комбинат, что совсем уж "неправильного питания". Идёт! (в том числе и время). Такие конкретные жизненные обстоятельства. Бывает! Сегодня застойным вечером (совсем уж ближе к ночи) увидела рекламную вывеску с цифрой 1996!. Символично. Пусть и простое цифровое совпадение. Игра цифр, в том числе в моем воображении. Вечерним, уставшем. Эмоции уже за пределами дня, почти что уже предыдущего. Календарь - труха. Мой бывший пин-код - 1996. Рубеж в душе моей. Кошка на подоконнике, бегавшая ранее на лестничной площадке дома моего. Сегодня ела хлеб - наверняка из-за стресса. Уверена в этом. О, где диета, что имени Вальтера Лонго? Вкуса хлеба не почувствовала - клей, непонятная масса, в том числе масса непонятных ощущений, вкусовых, пустых... Совсем уж клейкая масса. Персонаж "не моего романа". Великовозрастный худощавый кукусик, маменькин сынок, тьфу! Смотрит!. Кукусизм - диагноз, причем неизлечимый, хронически неизлечимый... Кукусизм головного мозга и его ближайших окрестностей. Осень! Вот она! Сегодня позвонила моя подруга Анжелика Суетова... Зачем? - А просто так!... Направление полета, на горизонте... Для пишущего и читающего.

Крутикова Диана Андреевна / Захарченко Диана Андреевна из города Ломоносова

Относительно убедительная просьба моему старинному знакомому по имени и фамилии Салават Уткин выйти на связь со мной посредством социальной сети "ВКонтакте"! Мой логин/ адрес: diana8686 / id896235 или посредством неоспоримого достижения современного интернета в виде электронной почты по адресу: diana8686@yandex.ru

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Антибиотик
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