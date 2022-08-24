Стокгольмская лотерея, кошачье безразличие и другие интересные факты об окружающем нас мире

Исследователи пришли к весьма интересному выводу на тему того, как распознать умных людей. По их мнению, они склонны к беспорядку, поздно ложатся спать и частенько прибегают к матам. Так что, возможно, человек не грязнуля и быдло, а просто слишком умный.

Не секрет, что иногда полных людей считают добрыми. Такое мнение сложилось во времена Руси, когда «добро» обозначало «богатство», Тогда имущество людей называли «добром», а располневшего от еды человека «раздобревшим». Лишь с приходом христианство «добро» чаще стало употребляться в привычном сегодня понимании.