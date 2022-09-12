Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём

Первый унитаз со смывом был запатентован ещё в 1775 году. В устройстве Александра Камминга имелся S-образный сифон, который используется и в современных туалетах. А сделан он был такой формы, чтобы предотвратить попадание в дом канализационных газов.

Поговорим немного об опасных вещах, которые на первый взгляд таковыми не кажутся. Например, чрезмерное освещение, которое может вызывать головную боль, утомляемость, стресс и даже агорафобию, представляющую собой страх перед открытыми пространствами.

Опасность представляет и ржавчина, которая и вовсе может убить человека. Всё из-за того, что ржавый металл обильно поглощает кислород. Например, в 2007 году сразу три человека один за другим задохнулись в якорном отсеке судна, так как ржавчина поглотила весь кислород.