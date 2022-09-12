Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём

Несмотря на то, что выходные подошли к концу, самое время отдохнуть и провести вечер с пользой. В этом вам поможет очередная подборка интересных фактов и историй обо всём, что нас окружает.
Наверняка, многие хоть раз мечтали о регенерации. По крайней мере, той, что есть у плоских червей, можно только позавидовать. Ведь они могут отрастить новую голову, сохранив в ней все старые воспоминания.
Поедая арбуз, никто не хочет есть его твёрдую белую часть. А зря, ведь в ней содержатся те же питательные полезные вещества, что и в красной мякоти.
Мало кому известно, что автор трилогии «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкин был близким другом создателя «Хроник Нарнии» К.С. Льюиса. Именно поэтому они самыми первыми знакомились с новыми глазами культовых произведений друг друга.
Культура поведения в кинотеатре предполагает, что люди должны сидеть на своём месте от начала и до конца фильма. Этому правилу зрители обязаны Альфреду Хичкоку, который добился, чтобы кинотеатры не пускали людей в зал после начала картины «Психо» для сохранения саспенса. С тех пор это стало нормой для всех.
Первый унитаз со смывом был запатентован ещё в 1775 году. В устройстве Александра Камминга имелся S-образный сифон, который используется и в современных туалетах. А сделан он был такой формы, чтобы предотвратить попадание в дом канализационных газов.
Поговорим немного об опасных вещах, которые на первый взгляд таковыми не кажутся. Например, чрезмерное освещение, которое может вызывать головную боль, утомляемость, стресс и даже агорафобию, представляющую собой страх перед открытыми пространствами.
Опасность представляет и ржавчина, которая и вовсе может убить человека. Всё из-за того, что ржавый металл обильно поглощает кислород. Например, в 2007 году сразу три человека один за другим задохнулись в якорном отсеке судна, так как ржавчина поглотила весь кислород.
Никто не подаёт месть таким холодным блюдом, как израильский историк Эфраим Зурофф. Уже 40 лет он выслеживает бывших нацистов, ушедших от правосудия. Он собирает доказательства их вины, разоблачает и добивается посадки за решетку. Так было с неким Динко Шакичем, который убил около 2 тыс. человек, когда был комендантом в одном из хорватских лагерей смерти.
На протяжении 50 лет после войны он скрывался в Аргентине, однако Зурофф выследил его и добился для него наказания в виде 20 лет тюремного заключения.
К слову о евреях. Вероятно, все хотя бы раз видели карикатуры с большим крючковатым носом. Так вот именно такими видели представителей этого народа в Европе в 13 веке. Именно эта карикатура легла в основу стереотипа, живущего и по сей день.
В 1950-х годах Анне Декло сказали, что ни одна женщина не способна написать более откровенную эротику, чем Маркиз де Сад. Именно поэтому она принялась за создание непристойного садомазохистского романа, за который французские власти пытались привлечь к суду. К счастью для неё «История О» выходила под псевдонимом Полин Реаж, поэтому наказания удалось избежать. Своё же авторство Декло скрывала на протяжении 40 лет.
Знаете ли вы, откуда появилась фраза «козёл отпущения»? Благодаря библейскому описанию древнееврейского обряда. В день, когда всему народу отпускали грехи, первосвященник клал руки на голову козла и возлагал на него всё нехорошее, что делали люди. После животное отводили в пустыню и отпускали. Отсюда и пошло это хорошо всем известное выражение.
В чём разница между женским и мужским оргазмом? Оказывается, что первый длится дольше, как минимум в 2 раза. Женский – от 20 секунд, тогда как мужской не дольше 10. Правда, первые испытывают его только в 50% случаев, тогда как вторые достигают пика в 90%.
Ну и закончим весьма забавным фактом о пожилых женщинах в Средневековье. В то время считалось, что пища откладывает в организме вредные вещества, которые у мужчин выходят через волосы на теле и пот, а у женщин через месячные. Поскольку в старости они прекращались, люди считали, что у пожилых дам ничего не выходило, а значит, они буквально становились ядовитыми.
Средневековые врачи серьезно полагали, что эта «ядовитость» отражается на женском характере, из-за чего старухи считались завистливыми, коварными и злыми.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кислород поглощает не ржавчина, а железо в процессе превращения в ржавчину. В унитазе она оказывается не от ржавления унитаза, а из труб, где железо реагирует с растворенным в воде кислородом и самой водой. На унитазе это уже не опасно. Так что срите спокойно дорогие товарищи.
P.S. Арбуз кушаю, астраханский. Корки не буду, могу отдать автору. Полезно же, на здоровье.
Всё, тайна раскрыта, расходимся...