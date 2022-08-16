Бесчувственный мозг, Nike из вафельницы и другие любопытные факты из разных сфер

Знаете ли вы, почему продолжительный плач всегда сопровождается насморком? Всё просто. Оказывается, что слёзы текут не только наружу, но и внутрь, оказываясь, как раз, и в носу.

К слову, ещё один любопытный факт о слезах. Их химическая смесь может меняться в зависимости от испытываемых в этот момент эмоций.