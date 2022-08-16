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Бесчувственный мозг, Nike из вафельницы и другие любопытные факты из разных сфер

Бесчувственный мозг, Nike из вафельницы и другие любопытные факты из разных сфер

Автор:
16 августа 2022 23:19
Сообщество : Факты
Метки: В мире интересное   интересные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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Выходные миновали, а значит, самое время занять отдохнувшую голову новой подборкой интересных фактов обо всём на свете, а также весьма забавных историй. Ведь явно ещё есть чем пополнить копилку знаний.

Не секрет, что кофе бодрит, но, согласно проведённым исследованиям, лучше справиться с решением аналитических задач помогает и просто его запах. Разумеется, в аромате не содержится кофеин, так что, вероятно, в этом случае просто действует эффект плацебо.

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Печень полярного белого медведя в избытке содержит витамин А. Если бы человек съел хотя бы 100 гр. этого продукта, ему бы пришлось столкнуться с тяжелым отравлением, сопровождаемым головной болью, резью в животе и даже выпадением волос.

В 1519 году Эрнан Кортес привёз в Европу семена помидоров, плоды которых планировали использовать в качестве садовых украшений. Есть начали их только к 1700 году и то, изначально думали, что они ядовиты, а люди умрут после их употребления. Такие прецеденты были, когда помидоры оказывались в оловянных тарелках, которые из-за кислотности первых выделяли свинец. Он то и мог смертельно отравить человека.

 Знаете ли вы, почему продолжительный плач всегда сопровождается насморком? Всё просто. Оказывается, что слёзы текут не только наружу, но и внутрь, оказываясь, как раз, и в носу.


К слову, ещё один любопытный факт о слезах. Их химическая смесь может меняться в зависимости от испытываемых в этот момент эмоций.

Жадность до добра не доводит. Это в очередной раз подтвердила история американки Дениз Росси, которая в 1996 году выиграла в лотерею 1,3 млн долларов. Женщина решила ничего не говорить мужу и развестись с ним. Лишь через пару лет он узнал о причине ухода жены и подал на неё в суд. Как итог, ему присудили все выигранные деньги.

Синекольчатый осьминог является одним из самых опасных животных на планете. Несмотря на свои небольшие размеры, яда одной особи хватит, чтобы убить 26 человек. При этом противоядия не существует. Спастись можно, если несколько часов проводить вентиляцию лёгких, что сделать своевременно крайне сложно.

Многие любят ролики с котиками. Однако кто снял первое видео с этими домашними животными? В 1892 году, после изобретения кинематографа, Томас Эдисон впервые смог записывать и просматривать движущиеся изображения. Он снимал короткие клипы, где фигурировали различные известные личности. В 1894 году героями его ролика стали коты в боксёрском ринге. Так что Эдисона по праву можно считать первооткрывателем в этом направлении.

Билл Бауэрман, сооснователь Nike, создавал подошву кроссовок Moon Shoe, применив вафельницу своей супруги. Успешной ли оказалась эта идея? Да, ведь обувь стала революционной, благодаря отличному сцеплению подошвы и с поверхностью и её низкому износу.

Несмотря на то, что далеко не все мужчина обладают густой бородой, именно на лице быстрее всего растут волосы. Именно поэтому, побрившись, уже через сутки может образоваться щетина. Если же не бриться всю жизнь, борода может вырасти примерно до 10 метров.

Ну и закончим нашим мозгом, благодаря которому мы ощущаем и осознаем боль. Как известно, вокруг него много тканей, вен и нервов, чувствительных к боли. Именно поэтому мы ощущаем головную и другие боли. Однако сам по себе мозг не чувствует боли. То есть, если бы ударили по нему напрямую (будь такая возможность), вы бы это не ощутили.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: В мире интересное   интересные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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1  комментарий
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Bill 41 минуту назад
Спасибо. Не знал что уже через сутки на лице может образоваться щетина.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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