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Глупости, в которых потом раскаиваешься - но поздно

Глупости, в которых потом раскаиваешься - но поздно

Автор:
02 сентября 2022 13:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупости наша профессия   забавно   ляпы нашего городка   не повезло   неудача   ну вы даете!   смешно   
1313
30
Каждый человек иногда сделает глупости, но последствия некоторых из них достигают прямо-таки эпических масштабов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупости наша профессия   забавно   ляпы нашего городка   не повезло   неудача   ну вы даете!   смешно   
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19  комментариев
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972
Шурман 2 часа назад
Я в ужасе смотрела на лежачую руку :) . Был у меня такой ужас вот только это был ужас для меня , понимаю что отлежал ну отойдет за минут 10 , ждал час , два , ждал до вечера одно и тоже , у меня когда то был отрыв локтевого сустава с смещением осколков но это еще по молодости . Поехал в скорую там проверили и говорят что тоже не фига не понимают рука висит и все , сделали рентген , отправили в больницу там пробивали током начиная от шеи , короче бегал так недели 2 потом мне сделали протез из силикона и опять на эту херню нужно было ходить , примерно через месяц проснулся от того что пальцы сами заработали , снял эту фигню и уже 11 лет ни каких проблем .
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13k
Kristian 2 минуты назад
"Идеальные" люди только в каментах ниже
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1k
Игорь Меншиков 9 минут назад
Что за куйню я прочитал??? Особенно этот набор слов:"Я чемпион по глупости! Однажды я выпил поллитра водки на спор. Остаток ночи провел в туалете. Я попался на шутку, положив палку на черенок лопаты, а затем топнув лопатой, чтобы посмотреть, как высоко полетит палка. Я отправил принцу из Найроби.....
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3k
Владимир Полчаса назад
прав был Задорнов-ну,тупые!!!
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
Некоторые говорят,мол русские и хохлы братья.А вот х.у.й.Пиндосы им братья.Такие же тупые ипланы.
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27k
Квантовый переход 37 минут назад
Парикмахер во время стрижки спросил: «Чем ты зарабатываешь на жизнь?» Я ответил: «Я бухгалтер. А ты?"
----------
Парикмахер:
-А с вас ипланов бабло стригу.
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27k
Квантовый переход 40 минут назад
Я сунул ручку зонта в рот и нажал на кнопку, чтобы высвободить зонт. Я думал, что зонт вылетит у меня изо рта и раскроется. Вместо этого ручка вытянулась обратно в мой рот и сломала передние зубы. Не знаю, почему я решил так глупо пошутить"
-----------
Странно,что не в дупло себе.Ну ничего,скоро хохлы научат.
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27k
Квантовый переход 44 минуты назад
Девушка моей мечты пришла ко мне после ужина и выпивки. Мы давно дружим, но от нее не было ни намека на что-то большее. Я лег в спальном мешке, на полу. Она сказала мне: «Эй, ты можешь запрыгнуть под одеяло, чтобы согреться», и я ответил: «О, этот спальный мешок действительно теплый!» Только на следующий день я понял, что натворил... Мысли об этом вгоняют меня в депрессию".
-----------
Нихера он не понял.Бабу надо было в спальный мешок.А самому на своей постели греться.Ну тупые пиндосы.
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85
gh0st 58 минут назад
Сколько же дебилов...
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22k
Serg2001 Час назад
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801
Просто прохожий Час назад
Парад людской тупости. Ничего не поделаешь, придурков с каждым днем больше, интернет делает своё дело, его не зря придумали амеры, им нужно тупое стадо.
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26k
Киры4 2 часа назад
Наиполнейщая ХРЕНЬ!
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48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
то есть забегать в открытые окна и порталы это по ее мнению нормально?))
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1k
Тупняк 2 часа назад
Нет слов, одни эмоции. Такого тупизма я ещё не встречал.
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