Глупости, в которых потом раскаиваешься - но поздно

"Мы с одним из моих бывших познакомились в городе. Мы всегда ходили на свидания в городе и никогда не приближались к тому месту, где жили. Я только что переехала в этот район, я слышала о месте, где он жил, но не думала, что оно может находиться близко к тому месту, где жила я. Затем я стала ночевать у него дома, и когда я возвращалась домой , я садилась на трамвай, ехала в центр города 20 минут, а затем садиласьна автобус до своего дома и ехала еще около 40 минут. Я была уверена, что пригород, в которм он жил, был далеко от моего дома, поэтому все время ездила знакомым путем. А потом оказалось, что он живет в 10 минутах ходьбы от меня".