Глупости, в которых потом раскаиваешься - но поздно

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Каждый человек иногда сделает глупости, но последствия некоторых из них достигают прямо-таки эпических масштабов.
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"Просверлил себе дырку в бедре, когда по просьбе подруги сверлил ей отверстия в поддоне для цветов, оперев его на бедро для устойчивости".
"Проснулась ночью и увидела у себя на подушке человеческую руку. В ужасе лежала и ждала, а когда рука пошевелилась, заорала от ужаса. Это была моя рука".
"Опаздываю на работу, бегаю по дому в поисках ключей. Взбежал наверх, увидел их на столе, указал на них и сказал в воздух: «Вот они». Я был почти у входной двери, когда понял, что их не взял".
"Мы с одним из моих бывших познакомились в городе. Мы всегда ходили на свидания в городе и никогда не приближались к тому месту, где жили. Я только что переехала в этот район, я слышала о месте, где он жил, но не думала, что оно может находиться близко к тому месту, где жила я. Затем я стала ночевать у него дома, и когда я возвращалась домой , я садилась на трамвай, ехала в центр города 20 минут, а затем садиласьна автобус до своего дома и ехала еще около 40 минут. Я была уверена, что пригород, в которм он жил, был далеко от моего дома, поэтому все время ездила знакомым путем. А потом оказалось, что он живет в 10 минутах ходьбы от меня".
"Однажды в машине я начал нести чушь о друге, который сидел на заднем сиденье машины, о чем я совершенно забыл. Этот до сих пор не дает мне спать по ночам".
"Я сунул ручку зонта в рот и нажал на кнопку, чтобы высвободить зонт. Я думал, что зонт вылетит у меня изо рта и раскроется. Вместо этого ручка вытянулась обратно в мой рот и сломала передние зубы. Не знаю, почему я решил так глупо пошутить".
"Девушка моей мечты пришла ко мне после ужина и выпивки. Мы давно дружим, но от нее не было ни намека на что-то большее. Я лег в спальном мешке, на полу. Она сказала мне: «Эй, ты можешь запрыгнуть под одеяло, чтобы согреться», и я ответил: «О, этот спальный мешок действительно теплый!» Только на следующий день я понял, что натворил... Мысли об этом вгоняют меня в депрессию".
"Я скрепил палец со столом степлером. Мне хотелось посмотреть, возможно ли это. Могу подтвердить, да".
"Я работаю подменным учителем средней школы. В начале каждого дня дети слушают объявления. Однажды нам объявили, что накануне вечером скончался один из учеников, который боролся с раком. Так что я, будучи отличным парнем, даю ученикам пять минут, чтобы они посидели тихо и поразмышляли. Затем я решаю поднять им настроение, проверяя посещаемость, поэтому я использую дурацкую интонацию, чтобы развлечь детей. Крикнул: «Тайлер?», ответа нет. Кричу еще раз, - нет ответа. В конце концов, один из учеников встал и сказал, что это ребенок, который умер накануне. До этого я несколько раз назвал его имя с разной дурацкой интонацией, чтобы было смешно. Черт".
"Парикмахер во время стрижки спросил: «Чем ты зарабатываешь на жизнь?» Я ответил: «Я бухгалтер. А ты?"
Открывая коробку с апельсиновым соком, заметила, что инструкция предлагает хорошо встряхнуть его перед использованием. Начала трясти - и тут же на кухню и на меня пролился дождь из витамина С".
"Я чемпион по глупости! Однажды я выпил поллитра водки на спор. Остаток ночи провел в туалете. Я попался на шутку, положив палку на черенок лопаты, а затем топнув лопатой, чтобы посмотреть, как высоко полетит палка. Я отправил принцу из Найроби наличные, чтобы получить большой доход. Я подрезал полицейскую машину. Во время допроса я невольно захихикал, и когда полицейский спросил, считаю ли я это забавным, я ответил: «Да». Заметил, что у меня в машине горит лампочка "низкое давление масла", но решил, что смогу добраться до следующего съезда в 15 километрах. Списал на выпускном экзамене и попался. Решил прыгнуть в воду поссать и оставил лодку на ходу. Полчаса пытался подобрать монету, которую кто-то приклеил к тротуару. Но на самом деле я не такой уж тупой. Я просто... импульсивен".
Однажды я проезжал через линию заказа из машины в Dunkin donuts и остановился у мусорного бака вместо динамика примерно на 5-8 минут, повторяя: «Добрый вечер!»
«Друг пришел ко мне домой и позвонил мнедверь. Когда я ответил, он меня поприветствовал: «Привет, ты дома?»
"Мой друг предельно серьезно спросил меня, почему у инвалидных колясок нет педалей на случай, если руки устанут".
"Вечером был в гостях у девушки моей мечты. У нас ничего не было, мы просто дружили. Наконец, она сказала, что ей рано на занятия, и стал готовиться ко сну, но предложила мне остаться и составить ей компанию. И вот мы лежим у нее в постели, она в шелковой пижаме, я полностью одет. Мы просто разговариваем. Я начинаю водить рукой вверх и вниз по ее спине. Она говорит: "Ммм... тебе лучше прекратить это, а это это меня заводит" . И я остановился. Как чертов идиот".
"Не могу найти свой телефон, в состоянии полной паники отправляю своему другу текст с вопросом: «Чувак, я не оставил свой телефон у тебя дома? Я нигде не могу его найти!». Он ответил: «Что ты используешь для отправки этого текста, гений?» Мне никогда в жизни не было так стыдно".
"Я ехал на велосипеде и задавался вопросом, что произойдет, если я засуну ноги в спицы переднего колеса. Ответ: Перевернулся через руль, сломал два передних зуба и ободрал пол-лица".
"В прошлые выходные мой друг попросил подвезти его через город, так как прошлой ночью оставил свой телефон в баре. Почему-то я услышал «машина» вместо «телефон», так что высадил его и поехал домой. Я не отвечаю на звонки во время вождения, так как я плохой водитель, поэтому не понял, что пропустил три его звонка, пока не вернулся домой".
"Однажды утром я пропустил школьный автобус, потому что не мог найти свой рюкзак. В конце концов понял, что он у меня на спине".
"После ночной пьянки мы вернулись к моему тогдашнему парню, чтобы расслабиться. Он включил телевизор, но у меня были другие идеи. Я отодвинула кресло на колесиках от его компьютерного стола и встала между ним и телевизором. Я повернула стул спинкой к себе и закинула на него ногу, как мне казалось, очень соблазнительно. А затем я перенесла ногу на движущуюся часть стула. Он поехал, лодыжка у меня подвернулась, и я шлепнулась на пол. Спинка стула разбила мне лицо, и у меня пошла кровь из носа. Не самый светлый момент моей жизни".
«Когда моя девушка спросила, почему я всегда опаздываю, когда иду к ней домой, я ответил: «Я опаздываю только по делам, которые не важны».
"Когда я была маленькой, меня выгнали из балетного класса, потому что я постоянно забегала в зеркала, думая, что это открытые окна или порталы в другой мир".
"Мне нравится думать, что я не дурак, но у меня есть одна дыра в памяти, из-за которой люди думают, что я тупой, как суп. Я никогда не могу, черт возьми, вспомнить, где право, а где лево!"
"Уж этот прыжок у меня точно получится!" - думаю я каждый раз, посмотрев ролики с мастерами-скейтинга. И пробую. Каждый чертов раз.
Я повернул на улицу с односторонним движением с неправильной стороны, запаниковал, развернулся через две сплошные и быстро съехал... на еще одну улицу с односторонним движением, и снова не в ту сторону. Так я попал в первую и единственную в своей водительской практики автомобильную аварию".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Парикмахер:
-А с вас ипланов бабло стригу.
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Странно,что не в дупло себе.Ну ничего,скоро хохлы научат.
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Нихера он не понял.Бабу надо было в спальный мешок.А самому на своей постели греться.Ну тупые пиндосы.