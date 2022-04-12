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У этих людей день сегодня явно не задался!

У этих людей день сегодня явно не задался! (21 фото)

Автор:
12 апреля 2022 18:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не повезло   не твой день   невезучие   неудача   смешно   судьба против тебя   
573
21
Если вы считаете, что жизнь к вам зла и несправедлива, - просто посмотрите эту фотоподборку. Вот они - настоящие невезухи и лузеры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не повезло   не твой день   невезучие   неудача   смешно   судьба против тебя   
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7  комментариев
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594
varyag-66666 Час назад
ДуалСенс тяжко будет оттирать...
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16k
Nikita 10 минут назад
"Я хожу в спортзал после полуночи. В это время постоянного дежурного нет, и каждый открывает дверь свое картой. Моя карта размагнитилась в самый неподходящий момент, и я два часа просидела там внутри"
.
.
Не понял... У них там даже ВЫЙТИ ИЗ ЗАЛА надо использовать ключ?! И "два часа просидела там внутри".... Так какую [мат] ты туда вообще ходила? В туалет или 2 минуты посмотреть на велотренажёр
?
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13k
Алан 13 минут назад
явно не один месяц велик стоял под деревом
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7k
a_komolow 39 минут назад
Штопор возьми
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7k
a_komolow 40 минут назад
И насцала под дверь!
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