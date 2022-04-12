У этих людей день сегодня явно не задался!

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Если вы считаете, что жизнь к вам зла и несправедлива, - просто посмотрите эту фотоподборку. Вот они - настоящие невезухи и лузеры!
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"Сегодня меня ждёт экзамен по вождению. Вот на этой дороге. Помогите мне все святые! И пешеходам тоже"
"Подушка самопроизвольно сработала через две минуты после того, как я запарковался и вышел из машины"
"Если жизнь дала тебе лимон - сделай из него лимонный кекс, испеки, достань из духовки - и урони ко всем чертям!"
"Консервная банка упала в раковину и идеально совпала по диаметру со стоком. Вот, думаю, что делать"
"Заказал комплект дорогой одежды. Курьер перебросил посылку через забор во двор. Он не знал, что у меня два щенка"
"Сначала думал, что мои соседи по общаге подшутили надо мной к 1 апреля. Но оказалось, что они ни при чём"
"Я купил своим ученикам перекус - и случайно остался без гроша в кармане до конца дня. Не знаю, на что купить проездной билет"
"Я хожу в спортзал после полуночи. В это время постоянного дежурного нет, и каждый открывает дверь свое картой. Моя карта размагнитилась в самый неподходящий момент, и я два часа просидела там внутри"
"Этот диван приехал из Калифорнии в Лондон - только для того, чтобы намертво застрять на входе в квартиру"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не понял... У них там даже ВЫЙТИ ИЗ ЗАЛА надо использовать ключ?! И "два часа просидела там внутри".... Так какую [мат] ты туда вообще ходила? В туалет или 2 минуты посмотреть на велотренажёр?