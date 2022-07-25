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25+ глупых и смешных неожиданностей

25+ глупых и смешных неожиданностей

Автор:
25 июля 2022 11:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   неожиданности   неприятности   ну вы даете!   смешно   так получилось   удивительное рядом   
864
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Жизнь часто преподносит нам сюрпризы, причем не всегда приятные. Хорошо тому, кто умеет над ними от души посмеяться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   неожиданности   неприятности   ну вы даете!   смешно   так получилось   удивительное рядом   
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2  комментария
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3k
Pechenegiatakuyt 36 минут назад
Хитрый Трамп
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thor2006 36 минут назад
Комментарий к фото
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