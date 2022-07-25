25+ глупых и смешных неожиданностей

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Жизнь часто преподносит нам сюрпризы, причем не всегда приятные. Хорошо тому, кто умеет над ними от души посмеяться!
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"Заказала в фотостудии праздничную оберточную бумагу, но что-то пошло не так, и теперь я - счастливая обладательница постера с моей собственной гигантской физиономией"
"Случайно запер кота в кладовке и обнаружил это только через несколько часов. Кот был очень недоволен"
"После вечеринки я очень боялась потерять дорогие сережки - и придумала гениальное решение"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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