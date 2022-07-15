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Люди, которым сегодня очень не повезло

Люди, которым сегодня очень не повезло

Автор:
15 июля 2022 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   невезучие   неловко вышло   неудачи дня   неудачники   ну вы даете!   смешно   
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Посочувствуем этим несчастным - а может, и позлорадствуем, ведь так приятно, что все это произошло не с нами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   невезучие   неловко вышло   неудачи дня   неудачники   ну вы даете!   смешно   
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1  комментарий
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Тупняк 12 минут назад
Мухи, утки, белка и таракан - это природа, остальное руки из жопы и тупость.
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Белая Муха

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