Люди, которым сегодня очень не повезло

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Посочувствуем этим несчастным - а может, и позлорадствуем, ведь так приятно, что все это произошло не с нами!
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«Какой, черт возьми, смысл в такой записке!»
"Привет! Мой сын случайно наехал на вашу машину на велосипеде. Простите, что поцарапали".
«Купил жареную курицу в аэропорту перед посадкой, сумка разорвалась снизу, и коробка выпала. Она упала вертикально, но разорвалась при попытке ее поднять»
"Была счастлива, что мне ставят новую посудомоечную машину, пока не увидела, что творится за старой"
"Съел половину бургера с куриной котлетой - и увидел в середине ЭТО. Там их много, и они извиваются"
"Мы приехали в Мехико, арендовав квартиру без кондиционера. Кто же знал, что температура будет за 40! Даже восковые мелки плавятся прямо в комнате"
"У меня страшно болело горло, я просто умирал при глотании, и врач выписал мне вот такие таблетки"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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