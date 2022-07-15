Люди, которым сегодня очень не повезло

Нормальный водитель собаку в машине не оставит?

25+ человек, у которых день не задался

У этих людей день сегодня явно не задался!

Строительные решения, которые не решают проблемы, а создают их

Вот что значит - день не задался!

Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии"