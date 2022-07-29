30+ остроумных фото, которые добавят улыбку в ваш день

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Пятница - самый подходящий день, чтобы отвлечься от дел, взглянуть вокруг и убедиться, что жизнь регулярно преподносит нам немало забавного!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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