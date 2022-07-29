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30+ остроумных фото, которые добавят улыбку в ваш день

30+ остроумных фото, которые добавят улыбку в ваш день

Автор:
29 июля 2022 10:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   веселые картинки   забавно   и так бывает   ну вы даете!   смешно   удивительное рядом   фото   
1768
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Пятница - самый подходящий день, чтобы отвлечься от дел, взглянуть вокруг и убедиться, что жизнь регулярно преподносит нам немало забавного!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   веселые картинки   забавно   и так бывает   ну вы даете!   смешно   удивительное рядом   фото   
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3  комментария
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Андрей Донченко 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот сейчас татары обидятся! Может лучше наоборот: "Незваный гость ЛУЧШЕ татарина"?
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