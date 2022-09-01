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16 раз люди воссоздали свои старые фотографии, и вышло очень мило

16 раз люди воссоздали свои старые фотографии, и вышло очень мило

Автор:
01 сентября 2022 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   воссоздали   забавно   мило   семья   снимки   фото   
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Повторить свои старые снимки — это всегда отличная идея, предлагаю вам примеры для вдохновения.

Есть нечто особенное в воссоздании подобных снимков, а также фотографий, на которых запечатлены люди с разницей в несколько десятилетий. Удивительно подмечать, как они изменились: на таких фото словно чувствуется жизненный опыт даже через экран. При этом нечто неуловимое остается неизменным внутри каждого героя этих снимков. Перед вами самые теплые семейные фотографии, на которых изображены те же люди, иногда в той же одежде и в том же месте. И они удивительны.


Им обоим по 20 лет: отец и его сын с разницей в 39 лет

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Два молодых отца

Мужчина ждал много лет, чтобы воссоздать этот снимок. На первом его самого, младенца, держит папа на руках, а на втором фото он со своим первенцем.

Лучшая идея, как отметить 55-ю годовщину свадьбы

Они воспроизвели одну из своих самых любимых фотографий из медового месяца спустя сорок лет

Дети повторили любимый снимок их мамы на Рождество

Девушке всегда говорили, что она похожа на бабушку, которую она никогда не видела

Бабушка со своим сыном и его дочь со своим ребенком: разница между фото 67 лет.

Брат и сестра: невероятно мило

Между двумя снимками 50 лет чудесного брака

И еще один повтор свадебного фото с разницей в 53 года

Это немного грустно: повтор любимой фотографии с собакой, которую недавно пришлось усыпить

Отец с сыном и сын со своей собакой

Мужчине был год, когда не стало отца. И теперь ему очень нравиться осознавать, как они похожи.

Две сестры, окончание детского сада и колледжа

«Я со своим папой и я со своим сыном спустя годы»

Время идет, а увлечения не меняются

Любимая фотография молодой семьи

Полет дочки и папы с разницей в 12 лет

Источник:

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Метки: Прошлое   воссоздали   забавно   мило   семья   снимки   фото   
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