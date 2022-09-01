16 раз люди воссоздали свои старые фотографии, и вышло очень мило

Есть нечто особенное в воссоздании подобных снимков, а также фотографий, на которых запечатлены люди с разницей в несколько десятилетий. Удивительно подмечать, как они изменились: на таких фото словно чувствуется жизненный опыт даже через экран. При этом нечто неуловимое остается неизменным внутри каждого героя этих снимков. Перед вами самые теплые семейные фотографии, на которых изображены те же люди, иногда в той же одежде и в том же месте. И они удивительны.

Им обоим по 20 лет: отец и его сын с разницей в 39 лет