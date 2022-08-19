14 странных фотографий, на которых происходящее не поддается логике

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Когда смотришь на некоторые фото, то вопросов явно больше, чем ответов. В нашей серии нет ни одного простого снимка, к которому не нужна была бы предыстория.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Как раз наоборот, чудовищно повезло. Водилу могло наколоть, как шашлык на шампур.
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