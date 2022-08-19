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14 странных фотографий, на которых происходящее не поддается логике

14 странных фотографий, на которых происходящее не поддается логике

Автор:
19 августа 2022 19:14
Сообщество : Юмор
Метки: жизниненно   забавно   колоритные фото   прикол   снимки   странные фото   фото   
1869
15

Когда смотришь на некоторые фото, то вопросов явно больше, чем ответов. В нашей серии нет ни одного простого снимка, к которому не нужна была бы предыстория.

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Источник:

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Метки: жизниненно   забавно   колоритные фото   прикол   снимки   странные фото   фото   
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2  комментария
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82k
parallax 13 минут назад
" Не повезло"

Как раз наоборот, чудовищно повезло. Водилу могло наколоть, как шашлык на шампур.
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328
Миха 8 минут назад
Просто улица в Нигерии
----
ё.пть!
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Спелая кукурузинка

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