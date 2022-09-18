14 самых странных рецептов из кулинарных книг прошлого века

Предлагаю вам посмотреть на все это великолепие, которое пользователи сети отыскали в старых кулинарных книгах. Но сразу предупредим, если вдруг вы решили посмотреть этот пост во время перерыва на чай, то лучше ненадолго отложите трапезу. После этого поста вам будет доступен бонус: вероятно, вы пересмотрите отношение к гастрономическому разнообразию в наши дни.





Рыбный пирог родом из английского Корнуолла