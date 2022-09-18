14 самых странных рецептов из кулинарных книг прошлого века

362
15
Эти рецепты ужасны, и они точно доказывают, что у людей очень сильно изменился вкус.
Предлагаю вам посмотреть на все это великолепие, которое пользователи сети отыскали в старых кулинарных книгах. Но сразу предупредим, если вдруг вы решили посмотреть этот пост во время перерыва на чай, то лучше ненадолго отложите трапезу. После этого поста вам будет доступен бонус: вероятно, вы пересмотрите отношение к гастрономическому разнообразию в наши дни.
Рыбный пирог родом из английского Корнуолла
×
×
Выглядит странно, но на самом деле это деликатес — лягушачьи лапки
Лучшая летняя закуска: желе с овощами и мясом
Тосты с бананом и анчоусами: возможно, не хватает арахисовой пасты
Так выглядит фаршированная камбала из ХХ века
Царь-рыба, не иначе
Пицца с анчоусами, черносливом и грушами
Если вы думаете, что ничего нет хуже бананов с анчоусами, то вот вам запеченные бананы с беконом и сыром
Заливное, которое хочется развидеть
Похоже, у желатина в ХХ веке был настоящий звездный час
Какова будет ваша реакция, если на столе окажутся помидоры с бананами
А это уже из русской кухни: тюря — это кусочки хлеба, залитые чем-нибудь (квасом, простоквашей или молоком)
Что-то похожее на французское блюдо террин, только из макарон, тунца и сыра
Ну, и напоследок самое аппетитное блюдо из нашей подборки: колбасно-сырный домик
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Рецепты классических солянок
- 16 раз люди воссоздали свои старые фотографии, и вышло очень мило
- 17 провальных случаев, когда люди сделали всё, как сказано в рецепте, но результат всё равно не вдохновил
- 15 видов рыбьей икры, которую едят в России
- 15 странно выглядящих деликатесов, которые имеют неаппетитный вид, но безумно вкусные
Новости партнёров