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14 самых странных рецептов из кулинарных книг прошлого века

14 самых странных рецептов из кулинарных книг прошлого века

Автор:
18 сентября 2022 08:53
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   Прошлое   забавно   кулинарные рецепты   пища   фото   
362
15

Эти рецепты ужасны, и они точно доказывают, что у людей очень сильно изменился вкус.

Предлагаю вам посмотреть на все это великолепие, которое пользователи сети отыскали в старых кулинарных книгах. Но сразу предупредим, если вдруг вы решили посмотреть этот пост во время перерыва на чай, то лучше ненадолго отложите трапезу. После этого поста вам будет доступен бонус: вероятно, вы пересмотрите отношение к гастрономическому разнообразию в наши дни.


Рыбный пирог родом из английского Корнуолла

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Выглядит странно, но на самом деле это деликатес — лягушачьи лапки

Лучшая летняя закуска: желе с овощами и мясом

Тосты с бананом и анчоусами: возможно, не хватает арахисовой пасты

Так выглядит фаршированная камбала из ХХ века

Царь-рыба, не иначе

Пицца с анчоусами, черносливом и грушами

Если вы думаете, что ничего нет хуже бананов с анчоусами, то вот вам запеченные бананы с беконом и сыром

Заливное, которое хочется развидеть

Похоже, у желатина в ХХ веке был настоящий звездный час

Какова будет ваша реакция, если на столе окажутся помидоры с бананами

А это уже из русской кухни: тюря — это кусочки хлеба, залитые чем-нибудь (квасом, простоквашей или молоком)

Что-то похожее на французское блюдо террин, только из макарон, тунца и сыра

Ну, и напоследок самое аппетитное блюдо из нашей подборки: колбасно-сырный домик

Источник:

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Метки: Еда   Прошлое   забавно   кулинарные рецепты   пища   фото   
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4  комментария
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2k
Старичок 2 часа назад
малолетний дебил.
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8k
Ivan 20 минут назад
Некоторые блюда выглядят конечно странно, но я бы попробовал. Помидоры с бананами - неплохая закуска. Ничего прям ужасного я не увидел. Всё же доступно - не заметил задницу обезьяны в собственном соку. Хотя может и она вкусная
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693
Выхухоль (Нагайна) Час назад
А чем плохи макароны с тунцом и сыром?
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