Забавные и неудачные семейные фото

Получившиеся неудачные кадры, которых, как правило, в разы больше, чем адекватных фотографий, принято почти мгновенно удалять, чтобы, не дай Бог, кто-то их увидел. Но иногда такие снимки получаются настолько забавными и живыми, что удалить их будет считаться настоящим преступлением. А если вы накосячили ещё и дружно всей семьёй, то такую фотку обязательно надо ставить в рамку на самое видное место! Пусть все видят, какая у вас креативная и весёлая семейка, которая знает, как выделиться своей семейной фотосессией среди остальных. Это и сделали герои нашей новой подборки!

Счастливы вместе