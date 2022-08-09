Необычные снимки, которые могут перенести на несколько лет назад

Профессия фотографа всегда была востребована. Чем более удачный и уникальный снимок есть в портфолио у фотографа, тем более он считается востребованным. Самые востребованные снимки — имеющие историческую ценность. Порой случается так, что известное на весь мир событие удается снять на камеру только одному фотографу. Предлагаем вашему вниманию 10 удивительно ценных исторических снимков.

Тот самый момент из «Титаника»

Так выглядело место, где была снята одна из самых романтичных сцен кинематографа — на съемочной площадке «Титаника».