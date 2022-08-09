Необычные снимки, которые могут перенести на несколько лет назад

Самые редкие исторические кадры, которые навсегда сохранили для потомков уникальные моменты прошлого.
Профессия фотографа всегда была востребована. Чем более удачный и уникальный снимок есть в портфолио у фотографа, тем более он считается востребованным. Самые востребованные снимки — имеющие историческую ценность. Порой случается так, что известное на весь мир событие удается снять на камеру только одному фотографу. Предлагаем вашему вниманию 10 удивительно ценных исторических снимков.
Тот самый момент из «Титаника»
Так выглядело место, где была снята одна из самых романтичных сцен кинематографа — на съемочной площадке «Титаника».
Консервная фабрика
Сейчас большая часть производства на фабриках автоматизирована, а раньше все делалось вручную.
Космонавт несуществующей страны
Сергей Крикалев — советский космонавт. Он находился на орбите долгое время и спустился на Землю 25 марта 1992-го. Вылетал он из СССР, а когда приземлился, Союза уже не существовало.
Дом, в котором родился гений
Именно так выглядело жилище семьи Шекспира. Снимок сделан в Стратфорде-на-Эйвоне в середине 19 века.
Одна из первых жалоб в мире
Эту крошечную табличку нашли в том месте, где когда-то давно располагалось Южное Междуречье. Табличку создали более полутора тысяч лет до нашей эры. Табличка — жалоба на плохое качество меди, которое не устроило заказчика.
Привлекательный буфет
Эта фотография сделана не в каком-нибудь престижном ресторане, а в обычном буфете при вокзале в Костроме. Снимок конца 19 века.
Странный способ отдыха на работе
Именно таким образом во Франции отдыхали точильщики ножей в начале 20 века.
Холодные девушки
Девушки разгружают повозку со льдом в 1918 году. По их счастливым лицам сложно сказать, что им тяжело.
Группа Дятлова
Эта фотография — одна из последних фотографий группы Дятлова. В скором времени все участники экспедиции пропали при самых загадочных обстоятельствах.
Открытие «Золотых ворот»
На церемонию открытия знаменитого на весь мир моста и символа Сан-Франциско по совместительству собралось так много людей, что они напоминают телевизионные помехи на экране.
Удобная функция
В середине 20 века в Стамбуле придумали интересную профессию. Собирающиеся подольше засидеться в баре люди заранее нанимали специального человека, который в случае чего доставлял их на своих плечах домой.
Кухонное «оружие»
С помощью такого пистолета можно лепить пельмени в разы быстрее. Устройство было придумано в 70-х годах в СССР.
Хороший улов
Сын рыбака позирует на фоне двух огромных лобстеров, которых выловили неподалеку от Нью-Джepcи.
Внучка легендарного писателя
На этом снимке известный на весь мир писатель Лeв Толстой беседует со своей маленькой внучкой Танeй Суxотиной. Снимок сделан в начале 20 века.
Аналог современных сайтов знакомств
Мужчины с фото не нашли себе пару своими усилиями, поэтому решили собраться под плакатом с надписью: «Требуются жены».
Первая скрытая камера
Карл Фредрик Стёрмер в далеком 19 веке изобрел аналог современных скрытых камер. Специалисту удалось замаскировать камеру под пуговицу.
Первый аттракцион
На этом фото одна из самых первых американских горок, которая появилась в начале 19 века. Конструкция выглядит очень ненадежно, но на лицах людей улыбка.
Невоспитанная собака
В 1972 году в Англии сыграли настолько скучный матч, что пес не сдержался и вышел на поле, чтобы выразить свое отношение к футболистам.
Первое селфи
Если бы вас попросили угадать автора одного из первых селфи в мире, вряд ли бы вы подумали, что им окажется дочь Николая II Анастасия Романова. Снимок был сделан в 1914 году.
Тату с номером
Танцовщица набивает на ногах тату со своим номером и адресом, чтобы ее было проще найти.
Ложкарный базар
В этом месте собирались сотни людей в 1879 году, которым было нужно купить или продать ложки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Работали они, а не отдыхали
Этот оригинальный способ заточки ножей был принят на французской фабрике Клода Дозорма в Центральной Франции. Почему именно такой? Дело вовсе не в том, что в обычном сидячем положении точильщик вынужден горбиться (что вредно для позвоночника).
В данном случае шлифовальные круги приводились в действие водами реки Дюроль, на берегу которой и были построены здания мануфактуры. Вода подавалась на шлифовальные круги через специальную плотину.
Организовать иначе рабочее место не получалось. Искривление позвоночника мастерам не грозило, а вот деформация грудной клетки, ревматизм, артрит и силикоз запросто.
Жернова были сделаны из песчаника и довольно легко стачивались (а иногда и ломались). Пыль от них оседала преимущественно на животе, отчего точильщиков и прозвали ventres jaunes «желтые животы». На фото видно, что на ближайшем к зрителю мужчине надет специальный защитный фартук.
Собаки в ногах у некоторых рабочих находятся не случайно. Постоянный контакт с речной водой охлаждал все тело, и руководство фабрики рекомендовало мастерам брать с собой домашних животных, чтобы те согревали хозяев во время работы.
Кстати, туристы вполне могут попробовать себя в роли точильщиков ножей сами для этого надо добраться до Музея столовых приборов в городе Тьер в Оверни. Здесь сразу в трех зданиях представлена история региона, а главное различные ножи (самые старые датируются XVI веком, и здесь можно узнать, чем отличались ножи знати и крестьян, например) и сохранившиеся станки, на которых проводятся демонстрации. В филиале музея на набережной реки Дюроль можно увидеть последнее действующее водяное колесо. Каждую весну в Тьере проходит Фестиваль ножей.