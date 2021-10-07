FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6111 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Вот такие сюрпризы может преподнести самое обычное съёмное жилище!

Вот такие сюрпризы может преподнести самое обычное съёмное жилище! (17 фото)

Автор:
07 октября 2021 07:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   квартира   подборка   съемное жилье   съёмное жильё   фото   
602
17

Причём удивить могут как владельцы квартиры, так и предыдущие жильцы. Например, вот такие образом.

Въезд в новую квартиру всегда связан с многочисленными заботами, а если это ещё и съёмное жильё, то без сюрпризов точно не обойдётся. Какие только находки не совершают ничего не подозревающие жильцы — и если одни открытия вызывают просто смех или удивление, то другие могут очень даже разозлить и испугать!


Мы сняли квартиру с очень креативным дизайном

×

Под стиральной машиной обнаружился питон, которого в квартире оставили предыдущие жильцы

 

Квартира, которую мы сняли в Испании, построена на руинах городских стен XI века

Наша съёмная квартира украшена вот такой картиной

Видимо, установка окна стоила дорого, а на двери была скидка

 

Две недели назад въехал в дом, а сегодня увидел вот этого парня

Зато теперь никто не украдёт мою одежду!


Это зловещее лицо ничем не отмыть

 

Весь дом был ужасном состоянии, потому что арендатор завёл свинью в качестве питомца

Предыдущие жильцы нанесли квартире урон, но он превратился в объект искусства

Я одинокий парень, который снял квартиру. Не могу перестать на это смотреть

К жилью с Airbnb прилагался кот под кроватью

Продали дом, и месяц нужно будет жить в съёмной квартире

Вот этим зеркалом мне нужно будет пользоваться, чтобы бриться и надевать контактные линзы.


Вот дорога в министерство магии

Мама сняла дом, и в подвале мы нашли книги Шекспира 19-го века

Над дверью нашего дома нарисованы таинственные символы

Стали наводить порядок и нашли чужую заначку

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: забавно   квартира   подборка   съемное жилье   съёмное жильё   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Австралийка очень точно и&nbsp;смешно пародирует фотографии звёзд Австралийка очень точно и смешно пародирует фотографии звёзд Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

430832



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
3
242
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"
1
215
Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"
Набирающие популярность в сообществах
Предупреждаю, выложил этот пост просто поржать, хотя и смешно и печально
0
22
Предупреждаю, выложил этот пост просто поржать, хотя и смешно и печально
США округ Колумбия: у Капитолия взлетел на воздух подозрительный автомобиль
0
7
США округ Колумбия: у Капитолия взлетел на воздух подозрительный автомобиль
«Лес рук!», «А голову ты дома не забыл?» и другие козыри в учительских рукавах
«Лес рук!», «А голову ты дома не забыл?» и другие козыри в учительских рукавах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#подборка#аварии#в мире#природа#кино#ynews#падение
#Юмор#прикол#люди#история#дтп#новости#забавно#фотографии#Москва#ретро авто
#факты#животные#Разное#Россия#автомир#авто аварии#картинки#прикольные#полиция#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться