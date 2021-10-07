Вот такие сюрпризы может преподнести самое обычное съёмное жилище!

602
17
Причём удивить могут как владельцы квартиры, так и предыдущие жильцы. Например, вот такие образом.
Въезд в новую квартиру всегда связан с многочисленными заботами, а если это ещё и съёмное жильё, то без сюрпризов точно не обойдётся. Какие только находки не совершают ничего не подозревающие жильцы — и если одни открытия вызывают просто смех или удивление, то другие могут очень даже разозлить и испугать!
Мы сняли квартиру с очень креативным дизайном
×
Под стиральной машиной обнаружился питон, которого в квартире оставили предыдущие жильцы
Наша съёмная квартира украшена вот такой картиной
Видимо, установка окна стоила дорого, а на двери была скидка
Зато теперь никто не украдёт мою одежду!
Это зловещее лицо ничем не отмыть
Предыдущие жильцы нанесли квартире урон, но он превратился в объект искусства
Я одинокий парень, который снял квартиру. Не могу перестать на это смотреть
К жилью с Airbnb прилагался кот под кроватью
Продали дом, и месяц нужно будет жить в съёмной квартире
Вот этим зеркалом мне нужно будет пользоваться, чтобы бриться и надевать контактные линзы.
Вот дорога в министерство магии
Мама сняла дом, и в подвале мы нашли книги Шекспира 19-го века
Над дверью нашего дома нарисованы таинственные символы
Стали наводить порядок и нашли чужую заначку
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 забавных шедевров креативной рекламы
- Австралийка очень точно и смешно пародирует фотографии звёзд
- Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках
- Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам
- Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного
29
Понравилось29
Новости партнёров