Вот такие сюрпризы может преподнести самое обычное съёмное жилище!

Въезд в новую квартиру всегда связан с многочисленными заботами, а если это ещё и съёмное жильё, то без сюрпризов точно не обойдётся. Какие только находки не совершают ничего не подозревающие жильцы — и если одни открытия вызывают просто смех или удивление, то другие могут очень даже разозлить и испугать!

Мы сняли квартиру с очень креативным дизайном