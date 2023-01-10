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Атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга

Атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга

Автор:
10 января 2023 14:14
Метки: Санкт-Петербург   аренда   жилой фонд   жилье   квартира   коммунальная квартира   питерские коммуналки   ремонт   фото   
1707
16

Коммунальные квартиры Питера давно стали его визитной карточкой. В них водят экскурсии, рассказывают о бывших владельцах, показывают быт. Мы сегодня тоже прогуляемся по самым колоритных уголкам в многосемейных комнатах.

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А вы жили в коммунальной квартире когда-нибудь?


Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   аренда   жилой фонд   жилье   квартира   коммунальная квартира   питерские коммуналки   ремонт   фото   
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8  комментариев
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1k
Максим Макашев Час назад
"...Все жили вровень, скромно так: система коридорная
На тридцать восемь комнаток всего одна уборная..."
В.С.Высоцкий "Баллада о детстве"
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6k
ekarataev 5 минут назад
Да, жили, было дело, и обратно туда не хочется, пусть эта романтика останется в молодости. Но интересное не в этом, а на последней фотке, как стена перегородила комнату прямо по лепнине.
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13k
Александр 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
Ваня 48 минут назад
нафиг, нафиг, хватит с меня коммуналок...
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1k
Александр Потёмкин Час назад

Всё - "новодел", бывшие "графские хоромы", когда их, в 20-х, превращали в "коммуналки", они, до 90-х, выглядели не так... а уж про цену в 6 лмн(если в ), так вообще -
Сейчас - да, попытка "восстаздать", но, это же не то...
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