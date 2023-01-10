Атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга

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Коммунальные квартиры Питера давно стали его визитной карточкой. В них водят экскурсии, рассказывают о бывших владельцах, показывают быт. Мы сегодня тоже прогуляемся по самым колоритных уголкам в многосемейных комнатах.
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А вы жили в коммунальной квартире когда-нибудь?
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На тридцать восемь комнаток всего одна уборная..."
В.С.Высоцкий "Баллада о детстве"
Всё - "новодел", бывшие "графские хоромы", когда их, в 20-х, превращали в "коммуналки", они, до 90-х, выглядели не так... а уж про цену в 6 лмн(если в ), так вообще - Сейчас - да, попытка "восстаздать", но, это же не то...
Ну, а лепнина - да, в основном - пенополиуретан.