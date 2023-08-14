30 беспардонных и жадных арендодателей, от которых хочется сбежать

-Привет, Яна! Хорошего дня! Я из управляющей организации. Хотел бы узнать, как обстоят дела с засором туалете. Спасибо.

-Спасибо, что связались со мной спустя 17 дней. Да, засор устранил сантехник, работу которого я оплатила. Потому что я ни дня не могу прожить без туалета. Полагаю, вы меня понимаете? Или ваша управляющая компания думала, что я буду каждый раз ездить в ресторан, чтобы справить нужду?