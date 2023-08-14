30 беспардонных и жадных арендодателей, от которых хочется сбежать

Все сложнее найти бюджетное и удобное жилье, в котором можно чувствовать себя как дома. Цены на аренду растут, а условия лучше не становятся. Также важно иметь хорошие отношения с арендодателем. Некоторые из них могут оказаться крайне неприятными людьми и превратить вашу жизнь в ад. Мы собрали примеры именно таких ситуаций.
1. Домовладелец уже 6 месяцев не может заделать дыру в стене, зато превратил ее в произведение искусства
2. "Только что прочел условия договора. Арендодатель запрещает использовать специи и масла в готовке. Только представьте, что вы вправе лишить человека вкуса"
4. "После изнурительного рабочего дня без еды, я вернулся домой в 7 вечера и обнаружил все свои вещи в мусорных пакетах"
Оказалось, арендодатель отправил работников клининга не по нужному адресу.
5. "Несколько месяцев говорил арендодателю о провисающем потолке на моей кухне, а сегодня вечером обнаружил это"
8. "Мой арендодатель сказал, чтобы я убрал свой нацистский флаг, иначе меня выселят. Я австриец. Я не знаю, обижаться мне или удивляться его глупости"
9. "Я обнаружил камеру в прачечной. Рядом прихожая с зеркалом, перед которым я иногда переодеваюсь"
14. "В течение нескольких месяцев в моей комнате и на улице пахло фекалиями, поэтому я обратился с этим вопросом к домовладельцу. Он сказал, что проблемы нет, но я вызвал сантехника. Главная канализационная труба проржавела и засорилась. Теперь я жив
16. "Переехали с девушкой в квартиру меньше месяца назад. Прошлой ночью потолок обвалился. Хозяин назвал это "божьим промыслом", и заявил, что не несет ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности. Эту неосторожность подтвердили рабочие,
17. "Пожалуйста, не готовьте много еды на кухне, сработает пожарная сигнализация. Кухня предназначена для приема и разогрева пищи. Она не рассчитана на готовку. Используйте ее с умом. По сути, это обеденная зона, а не кухня, как в вашем доме. Спасибо
-Привет, Яна! Хорошего дня! Я из управляющей организации. Хотел бы узнать, как обстоят дела с засором туалете. Спасибо.
-Спасибо, что связались со мной спустя 17 дней. Да, засор устранил сантехник, работу которого я оплатила. Потому что я ни дня не могу прожить без туалета. Полагаю, вы меня понимаете? Или ваша управляющая компания думала, что я буду каждый раз ездить в ресторан, чтобы справить нужду?
20. "Мой арендодатель во время покраски квартиры, из которой я съезжаю, выпил мое лимитированное пиво MF Doom"
21. Хозяин предлагает жильцам переехать вместо того, чтобы отремонтировать протекающие потолки
23. "Хозяин квартиры "не знал", что не платит за воду. Его обвинили в мошенничестве и забрали водопроводную трубу"
26. "Арендодатель говорит, что у нас слишком много растений и хочет, чтобы мы от них избавились"
29. "Мы попросили арендодателя заменить наш газовый камин из-за утечки СО, по возвращении нас ждало это чудовище"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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