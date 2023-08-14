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30 беспардонных и жадных арендодателей, от которых хочется сбежать

30 беспардонных и жадных арендодателей, от которых хочется сбежать

Автор:
14 августа 2023 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аренда   арендодатель   жилье   ситуация   фото   
2204
31

Все сложнее найти бюджетное и удобное жилье, в котором можно чувствовать себя как дома. Цены на аренду растут, а условия лучше не становятся. Также важно иметь хорошие отношения с арендодателем. Некоторые из них могут оказаться крайне неприятными людьми и превратить вашу жизнь в ад. Мы собрали примеры именно таких ситуаций.

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Оказалось, арендодатель отправил работников клининга не по нужному адресу.


-Привет, Яна! Хорошего дня! Я из управляющей организации. Хотел бы узнать, как обстоят дела с засором туалете. Спасибо.

-Спасибо, что связались со мной спустя 17 дней. Да, засор устранил сантехник, работу которого я оплатила. Потому что я ни дня не могу прожить без туалета. Полагаю, вы меня понимаете? Или ваша управляющая компания думала, что я буду каждый раз ездить в ресторан, чтобы справить нужду?


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   аренда   арендодатель   жилье   ситуация   фото   
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8  комментариев
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7k
Кружок 59 минут назад
Кто придумывал эти бредовые подписи к рандомным фотографиям, в большинстве своём, не имеющим отношения к аренде квартир?
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2k
Дмитрий 9 минут назад
Подписи еще тупее, чем картинки. На изображении №3 в переводе искажен смысл. Работодатель не хочет сдавать квартиру юристу. Скорее всего юристы не просто так ему не нравятся. Просто юристы смогут запросто отстоять свои права и заставить его делать все, что он делать обязан.
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57k
Олег Полчаса назад
святая пендоссия! Быть такого не может
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15k
Alex 40 минут назад
Нахрена здесь эти тупые мерикосские страдания?
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Ну на самом деле у пиндосов и арендаторы тоже хороши, так что они друг друга стОят.
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