17 случаев, когда арендованное жильё преподнесло сюрпризы

На деле перед съёмщиками порой предстают далеко не хоромы, а апартаменты, которым в пору выступать в качестве декораций для фильмов ужасов. Но куда хуже то, что арендодатели в упор не замечают недостатков жилища. Напротив, они считают, что их квартира или дом — настоящий райский уголок.

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