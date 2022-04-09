17 случаев, когда арендованное жильё преподнесло сюрпризы

Большинство людей хоть раз в жизни сталкивались с арендой жилья. Однако далеко не всегда фото в объявлении совпадают с реальностью.
На деле перед съёмщиками порой предстают далеко не хоромы, а апартаменты, которым в пору выступать в качестве декораций для фильмов ужасов. Но куда хуже то, что арендодатели в упор не замечают недостатков жилища. Напротив, они считают, что их квартира или дом — настоящий райский уголок.
«Подходящее» по размеру сиденье унитаза
Думаю, что мне понадобится ведро побольше
Просто откройте окна, чтобы всё замёрзло!
Эта комната уже была удручающей, думаю, что вода даже немного украсила её.
Зачем избавляться от насекомых, если их можно просто закрасить?
Домовладельцы не поверили, когда я сказал, что у нас нашествие слизняков
Попросила владельца заменить грязную губку (слева). Он услышал просьбу и принёс нам это (справа)
Сегодня арендодатель отключил батареи в квартире, потому что на улице по его мнению стало тепло
Однако владелец забыл, что он платит за электричество, а для меня комфорт — превыше всего.
Вот как арендодатель «починил» протекающий потолок»
Домовладелец оптимизировал дверцу для нашего кота
Каждый раз, когда мы просим нашего домовладельца починить душ, они просто добавляют новую насадку
Если бы из всех них вытекала вода сразу и с хорошим напором, то это был бы лучший душ на свете.
Мой домовладелец сказал, что есть бассейн, но он не упомянул, что он закрыт… НАВСЕГДА
Хозяин повесил микроволновку. Она открывается только так
Я думаю, что это можно было бы квалифицировать как нечто «жестокое и необычное».
Поставьте тарелку боком, а затем еду. После того, как всё будет готово, заберите дымящуюся горячую еду голыми руками.
Мой «классный» домовладелец перестал чистить мой бассейн, потому что в нём играли дети, которые здесь не жили
Мы попросили у хозяина стол побольше — он сделал нам такой
Он просто пробует эко-пути, экономя деньги.
Наш душ полностью разваливается. Хозяин игнорирует любые жалобы уже 2 месяца
Жильцы оставили вещи под холодильником после переезда, но владелец даже не подумал прибраться перед нашим заселением
Суп из грязного алфавита!
Честно говоря, это похоже на годы подметания последнего кусочка грязи, который не улавливает совок, поэтому вы просто сдаётесь и заметаете его куда-нибудь, где никто не увидит.
Так вот куда пропал пуль от телевизора!
Где-то 2 недели назад я сказал домовладельцу, что с потолка периодически что-капает, но он ничего не предпринял
Сегодня моё утро выглядело так.
Наш арендодатель продолжает говорить, что с нашим душем всё в порядке
Источник:
АНТИФИШКИ
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