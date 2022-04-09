FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6804 поста • 760 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
17 случаев, когда арендованное жильё преподнесло сюрпризы

17 случаев, когда арендованное жильё преподнесло сюрпризы (18 фото)

Автор:
09 апреля 2022 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   аренда   в мире   жилье   квартира   подборка   фото   
2050
18

Большинство людей хоть раз в жизни сталкивались с арендой жилья. Однако далеко не всегда фото в объявлении совпадают с реальностью.

На деле перед съёмщиками порой предстают далеко не хоромы, а апартаменты, которым в пору выступать в качестве декораций для фильмов ужасов. Но куда хуже то, что арендодатели в упор не замечают недостатков жилища. Напротив, они считают, что их квартира или дом — настоящий райский уголок.


«Подходящее» по размеру сиденье унитаза

×
×

Думаю, что мне понадобится ведро побольше

Просто откройте окна, чтобы всё замёрзло!

Эта комната уже была удручающей, думаю, что вода даже немного украсила её.


Зачем избавляться от насекомых, если их можно просто закрасить?

Домовладельцы не поверили, когда я сказал, что у нас нашествие слизняков

Попросила владельца заменить грязную губку (слева). Он услышал просьбу и принёс нам это (справа)

Сегодня арендодатель отключил батареи в квартире, потому что на улице по его мнению стало тепло

Однако владелец забыл, что он платит за электричество, а для меня комфорт — превыше всего.


Вот как арендодатель «починил» протекающий потолок»

Домовладелец оптимизировал дверцу для нашего кота

Каждый раз, когда мы просим нашего домовладельца починить душ, они просто добавляют новую насадку

Если бы из всех них вытекала вода сразу и с хорошим напором, то это был бы лучший душ на свете.


Мой домовладелец сказал, что есть бассейн, но он не упомянул, что он закрыт… НАВСЕГДА

Хозяин повесил микроволновку. Она открывается только так

Я думаю, что это можно было бы квалифицировать как нечто «жестокое и необычное».

Поставьте тарелку боком, а затем еду. После того, как всё будет готово, заберите дымящуюся горячую еду голыми руками.


Мой «классный» домовладелец перестал чистить мой бассейн, потому что в нём играли дети, которые здесь не жили

Мы попросили у хозяина стол побольше — он сделал нам такой

Он просто пробует эко-пути, экономя деньги.


Наш душ полностью разваливается. Хозяин игнорирует любые жалобы уже 2 месяца


Жильцы оставили вещи под холодильником после переезда, но владелец даже не подумал прибраться перед нашим заселением

Суп из грязного алфавита!

Честно говоря, это похоже на годы подметания последнего кусочка грязи, который не улавливает совок, поэтому вы просто сдаётесь и заметаете его куда-нибудь, где никто не увидит.

Так вот куда пропал пуль от телевизора!


Где-то 2 недели назад я сказал домовладельцу, что с потолка периодически что-капает, но он ничего не предпринял

s

Сегодня моё утро выглядело так.


Наш арендодатель продолжает говорить, что с нашим душем всё в порядке

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Юмор   аренда   в мире   жилье   квартира   подборка   фото   
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Я так понимаю, западные извращения. Где у нас в аренду квартиры входят губки для мытья посуды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Alex 15 минут назад
Нахрена тут это западное говно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Типа граф Полчаса назад
Может ещё туалетную бумагу поменять на более мягкую !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
perekrestok 48 минут назад
Три раза в жизни приходилось снимать квартиру на срок от 2 месяцев до года. Каждый раз при заселении проводили генеральную уборку своими силами. Одна квартира была на 2 этаже 16-тиэтажки так пришлось чистить от мусора козырек перед балконом, куда верхние этажи просто выкидывали мусор. При все том что мусоропровод был на расстоянии 2 метра от входной двери. А тут смотрю многие ждут 5 звездочного отеля. Губка на кухне просто убила. Но и хозяева иногда просто уроды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
914
Dimon 48 минут назад
Как я понимаю большинство фото сделаны в начале аренды, значит надо было сразу отказываться , либо заказывать уборку за счёт хозяев. В жизни обычно наоборот: приличную квартиру арендаторы превращают в свинарник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil Час назад
Что за х*ета?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
SolomonA 2 часа назад
Чем вам таракан не нравится?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1284220



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Панихида в Колонном зале, портрет в чёрной рамке»: что говорил Жириновский о своих похоронах
1
115
«Панихида в Колонном зале, портрет в чёрной рамке»: что говорил Жириновский о своих...
Геймерская подборка мемов для олдов
1
151
Геймерская подборка мемов для олдов
Хороший левак укрепляет брак: откровения тех, кто изменяет женам (10 фото)
Хороший левак укрепляет брак: откровения тех, кто изменяет женам (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
4
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересно#интересное#Россия#фейл#неудача#кино#в мире#Разное
#фото#Ватермарк#люди#СССР#аварии#авто аварии#Украина#США#картинки#Девушка
#прикол#животные#история#подборка#дтп#мир#автомобили#автомир#война#авария дня
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео) Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео) Насколько мужчины и женщины отличаются друг от друга Насколько мужчины и женщины отличаются друг от друга Странные вещи, доказывающие, что модные безумства не знают границ Странные вещи, доказывающие, что модные безумства не знают границ 17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё народное творчество 17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё народное творчество Скотч способен решить любую проблему Скотч способен решить любую проблему Сёдзи Моримото: японец, которого можно "взять в аренду" Сёдзи Моримото: японец, которого можно "взять в аренду"

На что жалуетесь?

Вернуться