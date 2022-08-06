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17 самых странных и необычных летательных аппаратов

17 самых странных и необычных летательных аппаратов

Автор:
06 августа 2022 09:24
Сообщество : Cavok
Метки: летательный аппарат   небо   полет   самолет   факты   фото   
929
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Некоторые из них выглядят настолько футуристично, что кажется, будто их придумали ради съёмок очередной голливудской картины о далеком будущем. Другие же обладают настолько нелепым дизайном, что попросту вызывают смех.

Безумные конструкторские решения делают окружающий мир необыкновенным и запоминающимся. Инженеры создают удивительные устройства, встретить которые можно почти в любой стране мира. Креатив создателей коснулся не только архитектуры, элементов быта и автомобилей, но и летательных аппаратов.


Caproni 60, экспериментальная летающая лодка-авиалайнер

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Чудо-машина совершила всего два непродолжительных полета. 2 марта 1921 года пилот разогнал самолет до 80 километров в час и смог оторваться от воды. Второй и, к сожалению, последний полёт был совершён через два дня. Самолёт взлетал на скорости 100 километров в час, но вскоре машина утратила подъёмную силу и рухнула в воды. Пилот не пострадал.


Stipa-Caproni — итальянский экспериментальный самолёт

Самолёт-бочка был разработан в 1932 году. Он отлично набирал высоту, был тих и устойчив в полёте. Однако большое лобовое сопротивление перечёркивало все достоинства конструкции.


Nemeth Parasol — самолёт с идеально круглым крылом

Необычный моноплан был построен студентами университета города Майами в 1934 году.


Vought V-173 — «летающий блинчик»

Летательный аппарат вертикального взлёта и посадки с «круглым крылом». Первый полёт был осуществлен в 1942. Всего было проведено около 190 вылетов.


Airbus A300-600ST «Белуга»

«Белуга» — это широкофюзеляжный реактивный грузовой самолёт, предназначенный для перевозки крупногабаритный грузов. При полной загрузке, которая составляет 47 тонн, дальность его полёта составляет около 1700 километров (при развиваемой скорости около 750 километров в час). При половинной загрузке дальность полёта увеличивается почти до 5000 километров.


Аэроцикл HZ-1

Первый образец летательного аппарата HZ-1 поднялся в небо в 1955 году. Конструкция имела множество недостатков и была опасна, поэтому было решение заморозить проект.


Avro Canada VZ-9 Avrocar — летающий диск

Нет, это не летающая тарелка. Данная разработка представляет собой летательный аппарат дискообразной формы c вертикальными взлётом-посадкой. Он был придуман в рамках секретной американской военной программы в 1959 году.


Snecma C-450 — самолёт, похожий на ракету

Экспериментальный самолёт вертикального взлёта и посадки с кольцевым крылом, разработанный Францией. Первый полёт был проведён в 1958 году. После ряда неудачных испытаний проект был закрыт.


Scaled Composites Model 281 Proteus


Высотный дальнемагистральный самолёт с тандемным крылом. Был разработан для исследования перспективы использования самолётов в качестве телекоммуникационных станций.


McDonnell XF-85 Goblin — реактивный самолёт


Экраноплан «Лунь» или «Каспийский монстр»

Первый полёт «Лунь» совершил в 1985 году. Габариты машины просто потрясают воображение: размах крыла — 44 метра, длина — 73,8 метров, а взлетная масса — 380 тонн.


X-13 Vertijet умел взлетать «с хвоста»

Экспериментальный самолёт был собран в 1950-х годах для ВВС США.


Northrop XB-35 сделан по концепции «летающее крыло»


The Dornier Do 31 — Пиноккио в мире самолётов

Экспериментальный реактивный транспортный самолёт был построен в 1967 году по заказу ФРГ.


M2-F1 или «летающая ванна»

Первый полёт с использованием необычного самолёта-буксировщика состоялся в 1963 году. Своё название аппарат получил за счёт странной формы, напоминавшей ванну.


Northrop XP-79 имел условное прозвище «летающий таран»

Пилоту приходилось управлять самолётом, лежа в кабине. Наверняка это были незабываемые полёты! Первый вылет необычного аппарата был в 1944 году.


Lockheed Martin X-59 QueSST

Новый американский экспериментальный сверхзвуковой самолёт, способный развивать скорость до 1510 километров в час. Предназначен для оценки приемлемости сверхзвукового пассажирского транспорта.

Источник:

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Метки: летательный аппарат   небо   полет   самолет   факты   фото   
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8  комментариев
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1k
Макс Юпитер 2 часа назад
ВВА-14 забыли

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10k
Roy Batty 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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475
Павел 16 минут назад
Аэроблендер
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11k
Kostick Полчаса назад
практически все самолеты берта рутана тоже необычны.
https://topwar.ru/22818-burt-rutan-geniy-aviastroeniya.htmlhttps://topwar.ru/22818-burt-rutan-geniy-aviastroeniya.html
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10k
Владимир 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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