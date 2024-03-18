17 самых странных и необычных летательных аппаратов, которые когда-либо поднимались в воздух

Чудо-машина совершила всего два непродолжительных полета. 2 марта 1921 года пилот разогнал самолет до 80 километров в час и смог оторваться от воды. Второй и, к сожалению, последний полёт был совершён через два дня. Самолёт взлетал на скорости 100 километров в час, но вскоре машина утратила подъёмную силу и рухнула в воды. Пилот не пострадал.