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17 самых странных и необычных летательных аппаратов, которые когда-либо поднимались в воздух

17 самых странных и необычных летательных аппаратов, которые когда-либо поднимались в воздух

Автор:
18 марта 2024 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: в небо   воздух   изобретение   интересно   летательный аппарат   полет   факты   фото   
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Безумные конструкторские решения делают окружающий мир необыкновенным и запоминающимся. Инженеры создают удивительные устройства, встретить которые можно почти в любой стране мира.

Креатив создателей коснулся не только архитектуры, элементов быта и автомобилей, но и летательных аппаратов. Некоторые из них выглядят настолько футуристично, что кажется, будто их придумали ради съёмок очередной голливудской картины о далеком будущем. Другие же обладают настолько нелепым дизайном, что попросту вызывают смех.

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Чудо-машина совершила всего два непродолжительных полета. 2 марта 1921 года пилот разогнал самолет до 80 километров в час и смог оторваться от воды. Второй и, к сожалению, последний полёт был совершён через два дня. Самолёт взлетал на скорости 100 километров в час, но вскоре машина утратила подъёмную силу и рухнула в воды. Пилот не пострадал.

Самолёт-бочка был разработан в 1932 году. Он отлично набирал высоту, был тих и устойчив в полёте. Однако большое лобовое сопротивление перечёркивало все достоинства конструкции.

Необычный моноплан был построен студентами университета города Майами в 1934 году.

Летательный аппарат вертикального взлёта и посадки с «круглым крылом». Первый полёт был осуществлен в 1942. Всего было проведено около 190 вылетов.

«Белуга» — это широкофюзеляжный реактивный грузовой самолёт, предназначенный для перевозки крупногабаритный грузов. При полной загрузке, которая составляет 47 тонн, дальность его полёта составляет около 1700 километров (при развиваемой скорости около 750 километров в час). При половинной загрузке дальность полёта увеличивается почти до 5000 километров.

Первый образец летательного аппарата HZ-1 поднялся в небо в 1955 году. Конструкция имела множество недостатков и была опасна, поэтому было решение заморозить проект.

Нет, это не летающая тарелка. Данная разработка представляет собой летательный аппарат дискообразной формы c вертикальными взлётом-посадкой. Он был придуман в рамках секретной американской военной программы в 1959 году.

Экспериментальный самолёт вертикального взлёта и посадки с кольцевым крылом, разработанный Францией. Первый полёт был проведён в 1958 году. После ряда неудачных испытаний проект был закрыт.

Высотный дальнемагистральный самолёт с тандемным крылом. Был разработан для исследования перспективы использования самолётов в качестве телекоммуникационных станций.

Первый полёт «Лунь» совершил в 1985 году. Габариты машины просто потрясают воображение: размах крыла — 44 метра, длина — 73,8 метров, а взлетная масса — 380 тонн.

Экспериментальный самолёт был собран в 1950-х годах для ВВС США.

Экспериментальный реактивный транспортный самолёт был построен в 1967 году по заказу ФРГ.

Первый полёт с использованием необычного самолёта-буксировщика состоялся в 1963 году. Своё название аппарат получил за счёт странной формы, напоминавшей ванну.

Пилоту приходилось управлять самолётом, лежа в кабине. Наверняка это были незабываемые полёты! Первый вылет необычного аппарата был в 1944 году.

Новый американский экспериментальный сверхзвуковой самолёт, способный развивать скорость до 1510 километров в час. Предназначен для оценки приемлемости сверхзвукового пассажирского транспорта.


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Метки: в небо   воздух   изобретение   интересно   летательный аппарат   полет   факты   фото   
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4  комментария
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6k
Дмитрий ! 58 минут назад
"Лунь" и "Каспийский монстр"-разные проекты.
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17k
Совранский 7 минут назад
Открываем книгу по неизвестным самолетам Рейха и водим - большинство американских самолетов уж очень похожи на ......

p/s В апреле 1945 были почти собраны 2 лётных экземпляра, которые Геринг распорядился передать Люфтваффе для обороны Германии. Однако через несколько дней после этого указа производственные мощности в Тюрингии захватили американцы. (c)
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2k
ssdeep 8 минут назад
Комментарий к фото
Самый главный недостаток это фарш из пилота?
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35k
Юр21 38 минут назад
Мясорубка.
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