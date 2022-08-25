Скандал в Латвии. Зрители требуют вернуть деньги за билеты после спектакля Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого

В связи с этим, вопроса два: "Что это было?" и "Как вернуть деньги за билет?".

Публицист и драматург Игорь Левитас в беседе с «Абзацем» высказал всё, что думает об этом мероприятии: «Я даже не знаю, как назвать эти вечера, хотя Петрушевская назвала это кабаре. Ну, пусть она попрыгает и сделает канкан в свои 84 года. Вообще, мудрость приходит вместе с возрастом. А в её случае, видимо, мудрость обошла стороной».

Он также считает, что представление артистов не имеет ничего общего с творчеством:

«Об искусстве здесь нет никаких разговоров. Это обычная пропагандистская акция, которую можно сравнить с тем, как когда-то украинские дамы выходили в белых трусах, испачканных кетчупом, и говорили о том, что якобы русские солдаты насилуют украинских женщин».

Журналист Михаил Шахназаров в эфире также оценил кабаре Петрушевской, выступление в котором начинается с бандеровской речовки: «Зачем это? К чему? Это смотрится по-идиотски. Они-то думают, что это духоподъёмно, что это мобилизует, какие-то чувства поднимает на поверхность».