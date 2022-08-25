Скандал в Латвии. Зрители требуют вернуть деньги за билеты после спектакля Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый гастролируют по Латвии. В Риге, Вильнюсе и Таллине они играют мини-спектакли, тексты к которым написала Людмила Петрушевская. Постановка получилась, мягко говоря, неоднозначная. Настолько, что возмущенные зрители начинают скандалить, требуя деньги за билеты обратно.
Как пишет телеграм-канал Абзац, представитель которого лично побывавал на спектакле, "теперь ему понадобится помощь психиатра". Действо в Риге началось с бандеровской речевки «Слава Украине», после которой, на протяжении полутора часов Хаматова и Белый монотонно зачитывали текст с суфлера. Рядом стояли чемоданы. Лишь иногда актеров перебивал звук поезда. Последнее хоть как-то разнообразило картинку.
Выступление началось с бандеровской речевки "Слава Украине". Потом полтора часа Хаматова и Белый монотонно читали текст с суфлёра. Иногда их перебивал звук поезда, "за что ему большое спасибо" - хоть какое-то разнообразие.
"Оба актёра всё «кабаре» стояли с чемоданами. Видимо, не успели разобрать после отъезда из РФ. Также на российско-латвийской границе у них принудительно изъяли все навыки актёрского мастерства (если они были)".
В связи с этим, вопроса два: "Что это было?" и "Как вернуть деньги за билет?".
Публицист и драматург Игорь Левитас в беседе с «Абзацем» высказал всё, что думает об этом мероприятии: «Я даже не знаю, как назвать эти вечера, хотя Петрушевская назвала это кабаре. Ну, пусть она попрыгает и сделает канкан в свои 84 года. Вообще, мудрость приходит вместе с возрастом. А в её случае, видимо, мудрость обошла стороной».
Он также считает, что представление артистов не имеет ничего общего с творчеством:
«Об искусстве здесь нет никаких разговоров. Это обычная пропагандистская акция, которую можно сравнить с тем, как когда-то украинские дамы выходили в белых трусах, испачканных кетчупом, и говорили о том, что якобы русские солдаты насилуют украинских женщин».
Журналист Михаил Шахназаров в эфире также оценил кабаре Петрушевской, выступление в котором начинается с бандеровской речовки: «Зачем это? К чему? Это смотрится по-идиотски. Они-то думают, что это духоподъёмно, что это мобилизует, какие-то чувства поднимает на поверхность».
Источник:
"В начале весны Чулпан Хаматова переехала в Латвию", - напоминает КП.
"Актриса поселилась в коттедже в поселке миллионеров под Ригой. Друзья помогли ей устроиться в труппу местного театра, но там она получает копейки в сравнении с гонорарами, которые ей платили в России. Оклад знаменитости составляет всего 800 евро в месяц. Пока в ее репертуаре лишь несколько ролей".
Артистка признается, что ее уровень жизни упал, но на еду ей и трем дочкам хватает. "Я здорова, дети мои здоровы, у нас есть еда, у нас есть кров... Я была готова на все - стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену. Для меня это было из области фантастики", - признавалась Хаматова.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Все дорого, денег минимум: Хаматова разочаровалась в Латвии
- Незавидная роль: Чулпан Хаматову назначили рупором антироссийской пропаганды в Прибалтике
- Принявший Чулпан Хаматову в Латвии режиссёр публично раскритиковал россиян
- В Латвии подвергли осуждению представительницу страны на "Евровидении" из-за русского "кокошника"
- Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки России
"когда у всех зрителей глаза разгорелись от любопытства, герцог поднял занавес, и король выбежал из-за кулис на четвереньках, совсем голый; он был весь кругом размалеван разноцветными полосами и сверкал, как радуга.
Потом герцог опустил занавес, раскланялся перед публикой и объявил, что эта замечательная трагедия будет исполнена только еще два раза, по случаю неотложных гастролей в Лондоне.
Человек двадцать закричали разом:
- Как, да разве уже кончилось? Разве это все?
Герцог сказал, что все. Тут-то и начался скандал. Подняли крик: «Надули!» - обозлившись, повскакали с мест и полезли было ломать сцену и бить актеров."
я не знаком с творчеством ни хаматовой ни этот второго, они и раньше так же "Блистали"?
тупо решили на доверчивых людях баблишка срубить при этом совершенно не напрягаясь как я увидел ситуацию
вообще вам россиянам стоит радоваться что все они свалили) как говорится "таких актеров за **й и на **й")
Спрашивают люди, которые приняли решение пойти на хаматову...