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Скандал в Латвии. Зрители требуют вернуть деньги за билеты после спектакля Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого

Скандал в Латвии. Зрители требуют вернуть деньги за билеты после спектакля Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого

Автор:
25 августа 2022 16:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Петрушевская   Чулпан Хаматова   анатолий белый   латвия   скандал   спектакль   
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Чулпан Хаматова и Анатолий Белый гастролируют по Латвии. В Риге, Вильнюсе и Таллине они играют мини-спектакли, тексты к которым написала Людмила Петрушевская. Постановка получилась, мягко говоря, неоднозначная. Настолько, что возмущенные зрители начинают скандалить, требуя деньги за билеты обратно.

Как пишет телеграм-канал Абзац, представитель которого лично побывавал на спектакле, "теперь ему понадобится помощь психиатра". Действо в Риге началось с бандеровской речевки «Слава Украине», после которой, на протяжении полутора часов Хаматова и Белый монотонно зачитывали текст с суфлера. Рядом стояли чемоданы. Лишь иногда актеров перебивал звук поезда. Последнее хоть как-то разнообразило картинку.

Выступление началось с бандеровской речевки "Слава Украине". Потом полтора часа Хаматова и Белый монотонно читали текст с суфлёра. Иногда их перебивал звук поезда, "за что ему большое спасибо" - хоть какое-то разнообразие.

"Оба актёра всё «кабаре» стояли с чемоданами. Видимо, не успели разобрать после отъезда из РФ. Также на российско-латвийской границе у них принудительно изъяли все навыки актёрского мастерства (если они были)".

В связи с этим, вопроса два: "Что это было?" и "Как вернуть деньги за билет?".

Публицист и драматург Игорь Левитас в беседе с «Абзацем» высказал всё, что думает об этом мероприятии: «Я даже не знаю, как назвать эти вечера, хотя Петрушевская назвала это кабаре. Ну, пусть она попрыгает и сделает канкан в свои 84 года. Вообще, мудрость приходит вместе с возрастом. А в её случае, видимо, мудрость обошла стороной».

Он также считает, что представление артистов не имеет ничего общего с творчеством:

«Об искусстве здесь нет никаких разговоров. Это обычная пропагандистская акция, которую можно сравнить с тем, как когда-то украинские дамы выходили в белых трусах, испачканных кетчупом, и говорили о том, что якобы русские солдаты насилуют украинских женщин».

Журналист Михаил Шахназаров в эфире также оценил кабаре Петрушевской, выступление в котором начинается с бандеровской речовки: «Зачем это? К чему? Это смотрится по-идиотски. Они-то думают, что это духоподъёмно, что это мобилизует, какие-то чувства поднимает на поверхность».

"В начале весны Чулпан Хаматова переехала в Латвию", - напоминает КП.

"Актриса поселилась в коттедже в поселке миллионеров под Ригой. Друзья помогли ей устроиться в труппу местного театра, но там она получает копейки в сравнении с гонорарами, которые ей платили в России. Оклад знаменитости составляет всего 800 евро в месяц. Пока в ее репертуаре лишь несколько ролей".

Артистка признается, что ее уровень жизни упал, но на еду ей и трем дочкам хватает. "Я здорова, дети мои здоровы, у нас есть еда, у нас есть кров... Я была готова на все - стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену. Для меня это было из области фантастики", - признавалась Хаматова.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Петрушевская   Чулпан Хаматова   анатолий белый   латвия   скандал   спектакль   
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12  комментариев
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5k
Том Сойер 2 часа назад
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24k
Юрий 5 минут назад
Вспомнился Марк Твен.


"когда у всех зрителей глаза разгорелись от любопытства, герцог поднял занавес, и король выбежал из-за кулис на четвереньках, совсем голый; он был весь кругом размалеван разноцветными полосами и сверкал, как радуга.
Потом герцог опустил занавес, раскланялся перед публикой и объявил, что эта замечательная трагедия будет исполнена только еще два раза, по случаю неотложных гастролей в Лондоне.
Человек двадцать закричали разом:
- Как, да разве уже кончилось? Разве это все?
Герцог сказал, что все. Тут-то и начался скандал. Подняли крик: «Надули!» - обозлившись, повскакали с мест и полезли было ломать сцену и бить актеров."
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Zемляк Полчаса назад
Все нормально. Латыши, уничтожающщие все постсоветское, яро ненавидящие русских, достойны таких артистов, таких спектаклей. Ну их нах.
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27k
Квантовый переход 43 минуты назад
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−110
HalloFreeSpace Час назад
и теперь у "латыша" ...
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4k
Copycat 2 часа назад
Дааа ребят вот это талантище, стоять на сцене и бубнить
я не знаком с творчеством ни хаматовой ни этот второго, они и раньше так же "Блистали"?

тупо решили на доверчивых людях баблишка срубить при этом совершенно не напрягаясь как я увидел ситуацию

вообще вам россиянам стоит радоваться что все они свалили) как говорится "таких актеров за **й и на **й")
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3k
SandMANn 2 часа назад
Всё, Чулпан, твой выбор сделан безвозвратно, оставив всё "хорошее" ...в прошлом. Будущее только в воспоминаниях.
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22k
Serg2001 2 часа назад
Я была готова на все - стать таксистом, заниматься доставкой еды... А потом решила - стану ка я политической шлюхой".
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5k
Бу 2 часа назад
Ахаха
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12k
P.F. 2 часа назад
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7k
ron 2 часа назад
Как вернуть деньги?
Спрашивают люди, которые приняли решение пойти на хаматову...
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2k
Сергей 2 часа назад
Она ещё за газ не платила. На еду ей хватает.
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