«Эту ситуацию она создала себе сама»: в Латвии отменили концерт Чулпан Хаматовой и вот как это прокомментировали

Как утверждает Чулпан, теперь она зарабатывает гораздо меньше.
Почти год, как Чулпан Хаматова живёт в Латвии и работает в Новом Рижском театре. На работу её пригласил художественный руководитель Алвис Херманис, а первым спектаклем на новой сцене стал «Постскриптум». Как заявил худрук: «Пьеса посвящена совести и подсознанию России».
И планировалась новая премьера - «Натюрморт» по гоголевским «Старосветским помещикам». Её отменили, как сообщил Херманис: «Мы увидели, во что превратилась постановка». Назвал спектакль творческой неудачей и убрал из репертуара.
Это не осталось без внимания. Например, журналист Михаил Шахназаров уверен, что актриса не справилась с объёмом текста на латышском языке:
На генеральном прогоне спектакля Херманис говорит: «Нет, это не пойдет». Чулпан делает оленьи глаза, начинает кричать: «Что ты делаешь со мной? Я останусь без денег, без ролей. Они назвали это творческим провалом. Просто билеты на эти спектакли на фиг никому не нужны, их не покупали. А накладно выпускать актеров на сцену и платить им зарплату, когда в зале присутствует три зрителя. Я представляю, как на латышском языке говорила Чулпан Хаматова! Херманис и Тиронс послушали ее речь, офигели и сказали: «Кровь из ушей!» Поэтому спектакль был снят.
Высказалась и коллега Хаматовой, Елена Проклова:
Жалеть Хаматову я не берусь. Она вовсе не в сложной жизненной ситуации. Эту ситуацию она создала себе сама. Все, что у нее сейчас есть, — это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать.
Сама же Чулпан особых перспектив сейчас не видит. Хотя по её же словам, она о них особо и не думает.
Источник:
Источник:
- «Вчера рассказывал о готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов»: актера Смольянинова жёстко раскритиковали за его антироссийскую позицию
- "Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии
- Принявший Чулпан Хаматову в Латвии режиссёр публично раскритиковал россиян
- Скандал в Латвии. Зрители требуют вернуть деньги за билеты после спектакля Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого
- Вжился в роль или перебрал? Жители Томска удивились нестандартной игре Панкратова-Чёрного на сцене театра
ну, или если её обнимают бешенцы, пусть осваивает профессию карманника
Может у кого кусочек сала найлёт
Требуется дихлофос!
Это её жизнь, её деньги или их отсутствие. Нам-то какое до этого дело?
Любому либерасту, пока он в России, кажется, что весь мир с ним, но как только он сливается, то выясняется, что он нах никому не сдался.
Чулпан же просто редкостная дура! Кормиться за счет России, собирать аншлаги и грести бабло, но при этом на Россию гадить...
Не бухгалтером надо было быть, а человеком, тогда бы уважали.
Входит Ржевский. Первые слова: - Господа! Её же ещё е*бать можно!!!
"Ну, вот, придет поручик Ржевский и все опошлит."
Хотя..после того что она наговорила..она и после покаяния тут нахрен не нужна)
к слову либерасты очень любили попрекать Путина по этому поводу, дескать "такая страна, столько ресурсов, а детей смсками лечат", при этом каждый второй либераст именно с таких фондов и кормился