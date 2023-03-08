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«Эту ситуацию она создала себе сама»: в Латвии отменили концерт Чулпан Хаматовой и вот как это прокомментировали

«Эту ситуацию она создала себе сама»: в Латвии отменили концерт Чулпан Хаматовой и вот как это прокомментировали

Автор:
08 марта 2023 14:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Михаил Шахназаров   Чулпан Хаматова   гоголь   елена проклова   латвия   отмена   рига   спектакль   театр   
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Как утверждает Чулпан, теперь она зарабатывает гораздо меньше.

Почти год, как Чулпан Хаматова живёт в Латвии и работает в Новом Рижском театре. На работу её пригласил художественный руководитель Алвис Херманис, а первым спектаклем на новой сцене стал «Постскриптум». Как заявил худрук: «Пьеса посвящена совести и подсознанию России».

И планировалась новая премьера - «Натюрморт» по гоголевским «Старосветским помещикам». Её отменили, как сообщил Херманис: «Мы увидели, во что превратилась постановка». Назвал спектакль творческой неудачей и убрал из репертуара.

Это не осталось без внимания. Например, журналист Михаил Шахназаров уверен, что актриса не справилась с объёмом текста на латышском языке:

На генеральном прогоне спектакля Херманис говорит: «Нет, это не пойдет». Чулпан делает оленьи глаза, начинает кричать: «Что ты делаешь со мной? Я останусь без денег, без ролей. Они назвали это творческим провалом. Просто билеты на эти спектакли на фиг никому не нужны, их не покупали. А накладно выпускать актеров на сцену и платить им зарплату, когда в зале присутствует три зрителя. Я представляю, как на латышском языке говорила Чулпан Хаматова! Херманис и Тиронс послушали ее речь, офигели и сказали: «Кровь из ушей!» Поэтому спектакль был снят.

Высказалась и коллега Хаматовой, Елена Проклова:

Жалеть Хаматову я не берусь. Она вовсе не в сложной жизненной ситуации. Эту ситуацию она создала себе сама. Все, что у нее сейчас есть, — это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать.

Сама же Чулпан особых перспектив сейчас не видит. Хотя по её же словам, она о них особо и не думает.

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Метки: Михаил Шахназаров   Чулпан Хаматова   гоголь   елена проклова   латвия   отмена   рига   спектакль   театр   
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40  комментариев
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17k
Александр 2 часа назад
В театре достаточно вакансий где язык не важен, уборщица, на пример.
ну, или если её обнимают бешенцы, пусть осваивает профессию карманника

Может у кого кусочек сала найлёт

Ссылка www.youtube.com
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4k
Владимир 7 минут назад
скоморохи должны знать свое место
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23k
Валерий 8 минут назад
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−1
varbut.com 8 минут назад
писец. Кто эту туфту придумал. Сам из Риги. Пишу статьи. Но такого бркда я даже тут не видел. Автор, кури больше
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387
Artem ch 23 минуты назад
Да насрать на нее.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
504
Галина Кряжева Полчаса назад
зачем же заботиться о том, что думают про нее россияне? гораздо интереснее когда украинцы обнимают! Почему только она еще не на украине? там ведь намного чаще будут обнимать, а может и не только...
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14k
Роман 44 минуты назад
Ненависть к России хорошо оплачивается в самой России, а заграницей не катит.
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99k
parallax 45 минут назад
Нах о ней вообще вспоминать? Ну уехала и леший с ней.
Это её жизнь, её деньги или их отсутствие. Нам-то какое до этого дело?
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326
СергейБернатович 51 минуту назад
бабки у неё есть, с голоду не помрёт
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2k
Vladislav Grigorenko 55 минут назад
Для неё очень важно, что её обнимают украинские беженцы на улице? Цель достигнута! Чё тогда слезу из себя давить с дрожью в голосе? Перспектив она не знает? А какие она для себя перспективы видит? Что взасос будут целовать? Или ещё более глубокие перспективы? Ну тогда она на верном пути! И нехер тут публике на жизнь жаловаться.
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5k
Frank Borman 58 минут назад
Выход есть. Сейчас в Латвии много НАТОвских солдат, а где солдаты, там и бордели. Так что она всегда может пойти работать в бордель, обслуживать НАТОвских вояк.
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31k
Slonyash Час назад
Это старая добрая песня про то, как не стоит плевать в колодец из которого пьешь.
Любому либерасту, пока он в России, кажется, что весь мир с ним, но как только он сливается, то выясняется, что он нах никому не сдался.

Чулпан же просто редкостная дура! Кормиться за счет России, собирать аншлаги и грести бабло, но при этом на Россию гадить...

Не бухгалтером надо было быть, а человеком, тогда бы уважали.
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14k
Majul Час назад
Мозгов нет, считай калека. История и судьба, дамы не терпящие сослагательного наклонения. Не умеешь думать, рвешься за мнимыми, навязанными кем-то целями, думаешь что где-то точно лучше чем здесь, что кто-то там тебя ждёт... Ну-ну, умней и страдай. Многонациональный народ России терпелив и добр, но только не к предателям. Так что всё закономерно.
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3k
веселый просто Час назад
Зато на постскриптум все билеты проданы, так что она зарабатывает
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Я.. ей придумал там профи..пусть звуковые спец.эффекты делает за кадром.
Ссылка youtu.be
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10k
Григорий Бабкин Час назад
Бильярдная. Офицеры развлекаются. Привязали проститутку к столу. Ударом загоняют шар ей в шмоньку. После этого легонько ударяют по лобку, шар выскакивает и от двух бортов в лузу. Все довольны. Все смеются.
Входит Ржевский. Первые слова: - Господа! Её же ещё е*бать можно!!!
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Пусть.. покаяться..пока не поздно...как ее подружка Корзун..
Хотя..после того что она наговорила..она и после покаяния тут нахрен не нужна)
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817
Gigantes Час назад
Так и надо Дуре набитой!
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10k
Маламут Уральский Час назад
Так пусть с кем обнимается на улице тот её и кормит
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3k
poбт Час назад
мне вот интересно
что с ее фондиками где она кормилась за счет смсок на лечение детей?
к слову либерасты очень любили попрекать Путина по этому поводу, дескать "такая страна, столько ресурсов, а детей смсками лечат", при этом каждый второй либераст именно с таких фондов и кормился
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