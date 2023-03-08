«Эту ситуацию она создала себе сама»: в Латвии отменили концерт Чулпан Хаматовой и вот как это прокомментировали

Почти год, как Чулпан Хаматова живёт в Латвии и работает в Новом Рижском театре. На работу её пригласил художественный руководитель Алвис Херманис, а первым спектаклем на новой сцене стал «Постскриптум». Как заявил худрук: «Пьеса посвящена совести и подсознанию России».

И планировалась новая премьера - «Натюрморт» по гоголевским «Старосветским помещикам». Её отменили, как сообщил Херманис: «Мы увидели, во что превратилась постановка». Назвал спектакль творческой неудачей и убрал из репертуара.

Это не осталось без внимания. Например, журналист Михаил Шахназаров уверен, что актриса не справилась с объёмом текста на латышском языке: