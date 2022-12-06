FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9718 постов • 1366 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Латвии у телеканала «Дождь*» отобрали лицензию после ошибки ведущего

В Латвии у телеканала «Дождь*» отобрали лицензию после ошибки ведущего

Автор:
06 декабря 2022 14:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   ведущий   вещание   военнослужащие   дождь   латвия   лицензия   прямой эфир   скандал   телеканал   
1141
1
2

Канал обязали прекратить вещание «из-за угрозы национальной безопасности».

Ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире заявил, что они помогают российским военнослужащим.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

После этого разразился скандал, отрывок быстро вырезали и извинились, но всё равно на канал набросились со всех сторон - и в Латвии, и на Украине.

На следующий день руководство «Дождя» уволило ведущего и снова извинилось. В знак протеста против таких резких решений выступило несколько журналистов из штата «Дождя» и уволились вслед за Коростылевым.

Позже гендиректор «Дождя» пожалела, что «находилась под эмоциями»:

«Мы очень много наделали глупостей. Потому что находились под эмоциями, потому что эта ошибка Лешина… Нам казалось, что это полный кошмар со всех сторон, от нас отвернутся все — украинцы, латыши… Что, собственно, они и сделали.

Понятно, что это решение принималось быстро, эмоционально, резко. Конечно, за ошибку не увольняют — а мы все знали, что это ошибка. Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно от этого».

Тем не менее, сегодня  глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш заявил, что у канала аннулируют лицензию. С 8 декабря их в эфире не будет. Он добавил, что это «не первое нарушение»:

По его словам, также телеканал не предоставил трек на латвийском языке во время трансляций, показывал Крым на карте как часть территории России и называл российскую армию «нашей армией». Иварс Аболиньш утверждает: «Дождь» транслируется не только на телевидении, но и на платформе «Youtube», поэтому они будут добиваться географической блокировки канала, чтобы контент был недоступен в Латвии.

«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии».

Это решение прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию с «Дождем» в Латвии примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России:

*«Дождь» признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Украина   ведущий   вещание   военнослужащие   дождь   латвия   лицензия   прямой эфир   скандал   телеканал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Игорь Час назад
Надо признать - латыши - молодцы, мы эту гниль лет 15 не могли вывести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
330
Flint 4 минуты назад
У нас только аболиньши такое и смотрят)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
330
Flint Fat Lynx 14 секунд назад
Это с латышского переводится как ''Яблочко''. Очередная акуительная фамилия, как и название канала ''Дождь''. Какой дождь? Золотой?) Ушная уринотерапия?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Артур Гевондян 12 минут назад
И они будут нас учить свободе слова? А их гендиректора больше волнует, что от них отвернуться латыши и украинцы, а не русские, на которых они вещают? Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 21 минуту назад
Вот так и прокалываются разведчики-нелегалы. Теперь капитан СВР Коростелев будет вынужден вернуться на родину, к родным березкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков 24 минуты назад
Слово не воробей, воробей это птичка...за базаром надоть следить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Хельги 43 минуты назад
А что они думали?
Латвия свободная страна, это не проклятый мордор.
Там чуть что - и вообще на нары.
Не хрен болтать в свободной стране.
Говорить надо свободно, думать о хорошем, мочить кого приказали из оплота свободы и демократии.
Шаг в право или в лево - попытка к бегству. Прыжок на месте - провокация.
1984.
Тут не забалуешь, это вам не Рашка, здесь свобода и демократия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Артур Гевондян workmen77 11 минут назад
Сразу, сразу! Закрыли, повесили и потом расстреляли! Сразу, после нескольких лет вещания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Copycat Час назад
ну да) тут как бы о свободе слова говорить не приходится - на западе её не просто нет, её и не было, иначе откуда все эти теневые баны в их соц сетях и культура отмены? на пустом месте такое не появится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel Час назад
дождь уже не знает кому свой зад подставить в гейропе, от всюду его гонят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ловите наркомана! Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

184652



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
17 любопытных фотографий диковинных находок
17 любопытных фотографий диковинных находок
Набирающие популярность в сообществах
10 главных премьер фильмов для киноманов
10 главных премьер фильмов для киноманов
Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей
Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей
Apple перенесла запуск своей гарнитуры для виртуальной реальности
Apple перенесла запуск своей гарнитуры для виртуальной реальности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#автомобили#забавно#дтп#удивительно#аварии#авто аварии#сатира
#интересно#Прикол#картинки#позитив#Разное#СССР#подборка#дети#новости#шоу бизнес
#Юмор#факты#люди#автомир#история#фотографии#в мире#улыбнуло#Приколы#Россия
Выбираем главную новогоднюю красавицу Выбираем главную новогоднюю красавицу Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено" Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено" Скандал в Латвии. Зрители требуют вернуть деньги за билеты после спектакля Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого Скандал в Латвии. Зрители требуют вернуть деньги за билеты после спектакля Чулпан Хаматовой и... Прошла любовь, завяли помидоры: на Украине стали заклеивать плакаты с Илоном Маском, из-за того, что он “поддерживает” Россию Прошла любовь, завяли помидоры: на Украине стали заклеивать плакаты с Илоном Маском, из-за того,... На Илоне Маске наживаются на Украине — дело Starlink'ах На Илоне Маске наживаются на Украине — дело Starlink'ах "Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри *Каспарова "Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри *Каспарова

На что жалуетесь?

Вернуться