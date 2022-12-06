В Латвии у телеканала «Дождь*» отобрали лицензию после ошибки ведущего

Канал обязали прекратить вещание «из-за угрозы национальной безопасности».
Ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире заявил, что они помогают российским военнослужащим.
«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».
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После этого разразился скандал, отрывок быстро вырезали и извинились, но всё равно на канал набросились со всех сторон - и в Латвии, и на Украине.
На следующий день руководство «Дождя» уволило ведущего и снова извинилось. В знак протеста против таких резких решений выступило несколько журналистов из штата «Дождя» и уволились вслед за Коростылевым.
Позже гендиректор «Дождя» пожалела, что «находилась под эмоциями»:
«Мы очень много наделали глупостей. Потому что находились под эмоциями, потому что эта ошибка Лешина… Нам казалось, что это полный кошмар со всех сторон, от нас отвернутся все — украинцы, латыши… Что, собственно, они и сделали.
Понятно, что это решение принималось быстро, эмоционально, резко. Конечно, за ошибку не увольняют — а мы все знали, что это ошибка. Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно от этого».
Тем не менее, сегодня глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш заявил, что у канала аннулируют лицензию. С 8 декабря их в эфире не будет. Он добавил, что это «не первое нарушение»:
По его словам, также телеканал не предоставил трек на латвийском языке во время трансляций, показывал Крым на карте как часть территории России и называл российскую армию «нашей армией». Иварс Аболиньш утверждает: «Дождь» транслируется не только на телевидении, но и на платформе «Youtube», поэтому они будут добиваться географической блокировки канала, чтобы контент был недоступен в Латвии.
«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии».
Это решение прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию с «Дождем» в Латвии примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России:
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*«Дождь» признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.
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Латвия свободная страна, это не проклятый мордор.
Там чуть что - и вообще на нары.
Не хрен болтать в свободной стране.
Говорить надо свободно, думать о хорошем, мочить кого приказали из оплота свободы и демократии.
Шаг в право или в лево - попытка к бегству. Прыжок на месте - провокация.
1984.
Тут не забалуешь, это вам не Рашка, здесь свобода и демократия.