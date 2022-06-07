«Тявкать на свою Родину - это предать свою мать»: Олег Газманов раскритиковал Чулпан Хаматову

Певец как следует прошёлся по сбежавшей актрисе и заявил, что каждый может уехать - это личное дело. А вот уехать и начать гадить из-за бугра - уже совсем другая история.
Похоже, что у Хаматовой раздвоение личности: сначала поливает нашу страну как из брандспойта, потом намекает, что хотела бы вернуться. И снова по кругу - кто знает, может она так развлекается или привлекает внимание к своей персоне.
О её выпадах в сторону России рассказал и Олег Газманов. Кстати, он показал себя молодцом: когда случился февраль, Газманов никуда не убежал. Он не прыгал, не рвал волосы и не каялся, а спокойно работал - например, выступил в госпитале перед нашими ребятами, которые находятся там на лечении.
И вот что Газманов сказал о Хаматовой:
«Уехать из страны, и там гадить еще, да? За то, чтобы получить какое-то положение в этой стране чужой. С одной стороны, жалко, а с другой — гадко. И не только она... Если ты не согласен со страной, ты хочешь в другом месте жить — мы открыты, можешь спокойно уехать и жить, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит. Своих родителей, своих друзей…
Отказаться? Ну откажись молча, уезжай! Но, видимо, это попытка получить какую-то подачку от принимающей стороны, а принимающая сторона ненавидит твою родину. Я бы не хотел в таком положении оказаться никогда».
Всё верно - чтобы получить там работу и какие-то бонусы, наши звездуны обязаны унижаться, каяться и «отрицать». Иначе их просто оттуда выпрут. Хотя некоторые персонажи критикуют Россию с большим удовольствием и энтузиазмом - например, Александр Невзоров ака «Глебыч». Но это ему не сильно помогло: украинский паспорт он так и не получил, как бы не изголялся.
Хаматову упомянул и актёр Ивар Калныньш, по его словам «звездуля» тщательно продумывает возвращение в Россию. Так чтобы избежать негатива и вернуться к тем заработкам, к которым она привыкла.
«Главное, чтобы те, кто сейчас поливает Россию помоями, помнили это! Да и «великая» Зулейха-Хаматова, которая все свои глаза не откроет, уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как в Латвии всё дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет. Да и службы ответственные требуют её публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера».
Не исключено, что вскоре «Чулпаша» как ни в чём ни бывало объявится в России и сделает вид, что «просто была в длительном путешествии». Ну да, все почти поверили.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Они скоро вернутся как же вы тогда ручкаться будете?