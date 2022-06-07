«Тявкать на свою Родину - это предать свою мать»: Олег Газманов раскритиковал Чулпан Хаматову

Похоже, что у Хаматовой раздвоение личности: сначала поливает нашу страну как из брандспойта, потом намекает, что хотела бы вернуться. И снова по кругу - кто знает, может она так развлекается или привлекает внимание к своей персоне.

О её выпадах в сторону России рассказал и Олег Газманов. Кстати, он показал себя молодцом: когда случился февраль, Газманов никуда не убежал. Он не прыгал, не рвал волосы и не каялся, а спокойно работал - например, выступил в госпитале перед нашими ребятами, которые находятся там на лечении.