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«Тявкать на свою Родину - это предать свою мать»: Олег Газманов раскритиковал Чулпан Хаматову

«Тявкать на свою Родину - это предать свою мать»: Олег Газманов раскритиковал Чулпан Хаматову

Автор:
07 июня 2022 16:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Олег Газманов   Чулпан Хаматова   александр невзоров   ивар калныньш   критика   латвия   родина   
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Певец как следует прошёлся по сбежавшей актрисе и заявил, что каждый может уехать - это личное дело. А вот уехать и начать гадить из-за бугра - уже совсем другая история.

Похоже, что у Хаматовой раздвоение личности: сначала поливает нашу страну как из брандспойта, потом намекает, что хотела бы вернуться. И снова по кругу - кто знает, может она так развлекается или привлекает внимание к своей персоне.

О её выпадах в сторону России рассказал и Олег Газманов. Кстати, он показал себя молодцом: когда случился февраль, Газманов никуда не убежал. Он не прыгал, не рвал волосы и не каялся, а спокойно работал - например, выступил в госпитале перед нашими ребятами, которые находятся там на лечении.

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И вот что Газманов сказал о Хаматовой:

«Уехать из страны, и там гадить еще, да? За то, чтобы получить какое-то положение в этой стране чужой. С одной стороны, жалко, а с другой — гадко. И не только она... Если ты не согласен со страной, ты хочешь в другом месте жить — мы открыты, можешь спокойно уехать и жить, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит. Своих родителей, своих друзей…

Отказаться? Ну откажись молча, уезжай! Но, видимо, это попытка получить какую-то подачку от принимающей стороны, а принимающая сторона ненавидит твою родину. Я бы не хотел в таком положении оказаться никогда».

Всё верно - чтобы получить там работу и какие-то бонусы, наши звездуны обязаны унижаться, каяться и «отрицать». Иначе их просто оттуда выпрут. Хотя некоторые персонажи критикуют Россию с большим удовольствием и энтузиазмом - например, Александр Невзоров ака «Глебыч». Но это ему не сильно помогло: украинский паспорт он так и не получил, как бы не изголялся.

Хаматову упомянул и актёр Ивар Калныньш, по его словам «звездуля» тщательно продумывает возвращение в Россию. Так чтобы избежать негатива и вернуться к тем заработкам, к которым она привыкла.

«Главное, чтобы те, кто сейчас поливает Россию помоями, помнили это! Да и «великая» Зулейха-Хаматова, которая все свои глаза не откроет, уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как в Латвии всё дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет. Да и службы ответственные требуют её публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера».

Не исключено, что вскоре «Чулпаша» как ни в чём ни бывало объявится в России и сделает вид, что «просто была в длительном путешествии». Ну да, все почти поверили.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Олег Газманов   Чулпан Хаматова   александр невзоров   ивар калныньш   критика   латвия   родина   
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76k
Митхун Чакрабортенков 3 часа назад
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1k
Sergius SPb 15 минут назад
Осторожнее со словами о тех кто слинял.
Они скоро вернутся как же вы тогда ручкаться будете?
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491
В. Л. 18 минут назад
Лохматова гнилой лохматкой была и есть.
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491
В. Л. 15 минут назад
а я смотрю либерня здесь жжОт... Гнилофаны.
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30
Анатолий 38 минут назад
Газманов пи.д.о.р.а.с , а Хаматова спасает детей.
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−31
apached8t 45 минут назад
Как задолбали эти чурбан хаматовы. Свалил и сиди там молча, не отсвечивай.
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924
сергей ремизов 2 часа назад
Газманов клоун. Хаматова спасла сотни жизней детей ,что кстати наше правительство не в силах сделать. Сравнивать клоуна говноеда и личность, чё то,как, то.
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6k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Тюльпанчик Хакамадовна совсем в тираж вышла. Шея морщинистая, штукатурки на морде лица не мерено, как будто автослесарь накладывал после аварии. Баба не глупая, понимает, что перспектив - ноль, вот и решила свалить. Только фишку не просекла. В России она татарка, а у лабанцев - русская. И своей не станет, как бы жопы не облизывала. Жаль. Девушко было неординарное. Скатилась. Глядишь запьёт с горя, а бабы спиваются быстро и безвозвратно. Аминь.
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−6
denis 2 часа назад
Хаматова одна принесла пользы больше чем сотня газмановых
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
10k
9k
Rus77 3 часа назад
Родина ну них - исраиль!
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179
Серега 4 часа назад
У этого попрыгунчика,тоже двойное гражданство и дом в Сраиле.Запахнет жареным,тоже свалит.Жидам доверять нельзя.
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179
Серега Слепой Пью 2 часа назад
Я к дизлайкам привык тут.Меня этим не удивить.Тут же в основном ,двуличные,лицемерные люди сидят,которые правду матушку не любят.
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179
Серега Слепой Пью 2 часа назад
Типичная еврейская манера поведения у тебя,назвать евреем того,кто их не любит.Я в такой роте, к счастью никогда не буду.Рота ублюдочных расистов.
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1k
Шурман 4 часа назад
Газманов с годами все лучше и лучше , скоро будет как дедушка модель :) да и сын нормальный , не тявкает а просто улыбчивый и уходит от провокаций .
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23
Dront75 4 часа назад
Некоторым лавры Солженицина спать и кушать мешают. Только, даже если приедут обратно, о них никто не вспомнит. Всё, отработанный матерьял.
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2k
Copycat 4 часа назад
А всех предателей уже проучили) Вот невзоров вроде как получил гражданство) а зеленский говорит что нет) по тому что не прокатило, невзорова уаркинцы начали говном поливать и заленский дал заднюю порвал указ
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46
Stekr 4 часа назад
Я об этом, вернее об этой, не думаю.
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−141
Harrt H 4 часа назад
"Родина - это не жопа президента", никто на Родину не тявкал.
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August

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