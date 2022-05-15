В Латвии подвергли осуждению представительницу страны на "Евровидении" из-за русского "кокошника"

Латышская публика негодует. Певица Саманта Тина, представляющая Латвию на конкурсе «Евровидение», появилась в кадре в русском национальном кокошнике. Почти.
Ноэтонеточно.
Увидеть русскую культуру даже там, где ее нет, - это надо уметь.
Нацпатриоты обвиняют общественное телевидение Латвии в том, что оно «официально стало российским общественным телевидением» и теперь требуют Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) разобраться с этим беспределом.
Пена латвийского патриотизма всплыла из-за головного убора представительницы Латвии
На "Евровидении-2022" в Турине.
Саманта Тина в своём желании выглядеть оригинально, не думала и не гадала, что в украшении на её голове зрители увидят "зраду зрадную", а именно русский кокошник.
"К сожалению, Samanta Tīna выглядит как русская Катюша. Волшебно плохой выбор", — пишут пользователи в Twitter.
Кстати, мировые звезды в похожих "кокошниках" появлялись на публике не раз, но их в "русской пропаганде" никто не уличал.
Тонкие неизведанные грани латвийского патриотизма...
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Мамкин пирожочек: в Германии разгорается скандал с министром обороны, катающей сына в правительственном вертолёте
- "Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж
- "Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину
- Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну
- Кирпичи из отходов текилы: замануха от американской модели
или с времен княжества литовского? может вернуть беларусь и часть россии литве и польше) шляхта правила)
Какая, нахер, катюша? Она выглядит как силиконовая шлюша!