В Латвии подвергли осуждению представительницу страны на "Евровидении" из-за русского "кокошника"

Увидеть русскую культуру даже там, где ее нет, - это надо уметь.

Нацпатриоты обвиняют общественное телевидение Латвии в том, что оно «официально стало российским общественным телевидением» и теперь требуют Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) разобраться с этим беспределом.