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В Латвии подвергли осуждению представительницу страны на "Евровидении" из-за русского "кокошника"

В Латвии подвергли осуждению представительницу страны на "Евровидении" из-за русского "кокошника"

Автор:
15 мая 2022 18:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Евровидение 2022   Кокошник   Саманта Тина   латвия   патриотизм   певица   скандал   хейт   шоу   
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Латышская публика негодует. Певица Саманта Тина, представляющая Латвию на конкурсе «Евровидение», появилась в кадре в русском национальном кокошнике. Почти.

Ноэтонеточно.

Увидеть русскую культуру даже там, где ее нет, - это надо уметь.

Нацпатриоты обвиняют общественное телевидение Латвии в том, что оно «официально стало российским общественным телевидением» и теперь требуют Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) разобраться с этим беспределом.

Пена латвийского патриотизма всплыла из-за головного убора представительницы Латвии

На "Евровидении-2022" в Турине.

Саманта Тина в своём желании выглядеть оригинально, не думала и не гадала, что в украшении на её голове зрители увидят "зраду зрадную", а именно русский кокошник.

"К сожалению, Samanta Tīna выглядит как русская Катюша. Волшебно плохой выбор", — пишут пользователи в Twitter.

Кстати, мировые звезды в похожих "кокошниках" появлялись на публике не раз, но их в "русской пропаганде" никто не уличал.

Тонкие неизведанные грани латвийского патриотизма...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Евровидение 2022   Кокошник   Саманта Тина   латвия   патриотизм   певица   скандал   хейт   шоу   
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20  комментариев
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385k
Алексей 15 часов назад
да твою ж мать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сколько можно про это сборище говна сегодня писать????????????????????????????????
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2k
Vad 5 минут назад
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21k
Mike Miller Полчаса назад
Эта самантатина похоже напрямую из московского клубешника на евровидение от Латвии поехала. Вполне московскоклубный ботокс и фейс от криворуких хэрургов красоты.
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3k
Frank Borman 8 часов назад
Прибалтийские нацисты ненавидят Россию, русских и вообще все русское. Их не переделаешь. Единственный выход - выгнать их всех с исконно русских земель. Прибалтику купил у Швеции Петр I. Сейчас прибалтийская сволочь живет там незаконно.
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−1
Андрей 10 часов назад
Ну чего еще можно ожидать от прибалтийского дурачья... Убогие...
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413
333 10 часов назад
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1k
Трям 13 часов назад
"К сожалению, Samanta Tīna выглядит как русская Катюша."
Какая, нахер, катюша? Она выглядит как силиконовая шлюша!
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116
Albert Rost 14 часов назад
Засада и зрада! Kokoshnik!

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518
Просто прохожий 14 часов назад
Офигеть. Говно одной породы кусает говно другой породы и всё это в одной "продвинутой, великой"
стране.
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448
Антошка 14 часов назад
Почему до сих пор не запретили, сцуки!?!?
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9k
MakDag 15 часов назад
А то что она без бороды, в Латвии никого не смутило?!
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9
Lexx 15 часов назад
А они не хотят отказаться от ламп накаливания? Поскольку это изобретение РУССКОГО учёного Александра Лодыгина. А дурацкий Эдисон её всего лишь усовершенствовал и запатентовал.
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8k
сеньор Леонсио 15 часов назад
Непорядок,пусть все в вышиванках со свастиками и трезубами выступают!
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6k
Mowgley 15 часов назад
Надо было в каске с рогами
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