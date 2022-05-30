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"Уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются - на цыпочках": почему Хаматова хочет вернуться в Россию

"Уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются - на цыпочках": почему Хаматова хочет вернуться в Россию

Автор:
30 мая 2022 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Калныньш   Разочарование   Хаматова   Чулпан Хаматова   возвращение   латвия   мнение психолога   политика   шоу бизнес   эмиграция   
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Не так давно в Сети появилась информация о том, что Чулпан Хаматова не против вернуться в родные пенаты. Почему они уезжают, поливая страну помоями, а после все-таки возвращаются?

Чулпан Хаматова стала чуть ли не первой представительницей селебрити, кто открыто заявил о неприятии геополитики России и уехал за границу якобы на ПМЖ. Якобы, потому что спустя некоторое время стало ясно, что на чужбине не так уж и сладко, как казалось сначала. Платят не очень, к тому же приходится постоянно доказывать свою лояльность западу.


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Поведение Хаматовой оценил опытный психолог Сергей Ланг. По его словам, актриса повела себя как импульсивный и не сознающий ответственности за свои поступки человек.

«Если проанализировать поведение Чулпан, то явно можно сказать о том, что она действовала на эмоциях, абсолютно не обдумав стратегию, не просчитав последствия. В России она известная актриса, у нее был статус и стабильная зарплата от государства – это позволяло ей жить комфортно, не задумываясь о будущем. И в Латвию она приехала с мыслью, что ее здесь будут встречать с цветами, но ее местам не суждено было сбыться. В прибалтийской стране есть свои актрисы, которые хотят получать хорошую зарплату, иметь съемки в кино и роли в театре. Для российской актрисы на этом празднике жизни места нет», - поясняет специалист.


К тому же, на западе поспешили воспользоваться этой ситуацией, и теперь Хаматова, словно цирковая обезьянка должна отрабатывать свой хлеб: «Ее использовали как девочку для битья на всех ток-шоу. Выставляли как цирковую обезьянку для оголтелой европейской публики, еще и обвиняли в том, что она недостаточно часто извиняется, а теперь, когда она перестала быть интересной, ее просто выкинули на свалку истории. "


Психолог уверен, что у Хаматовой сейчас происходит переоценка ценностей. Она испытывает серьезные психоэмоциональные проблемы, и в таком состоянии человек способен совершить кучу дополнительных ошибок. Сейчас, по словам эксперта, актрисе было бы неплохо извиниться перед страной и лично президентом РФ и "постараться начать строить жизнь в той стране, которая сделала из нее знаменитость".


Кстати, приверженность своим принципам - главное, чего не хватает многим, кто лил помои на РФ. В этом абсолютно уверен Ивар Калныньш. Латвийский актер открыто заявил, что не поддерживает российскую спецоперацию на Украине и больше не хочет иметь ничего общего с нашей страной. «С Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях», — заявил он. Сам он уверен, что своего мнения он не поменяет. При этом, он напоминает другим, что хорошо бы так же придерживаться декларируемых принципов. «Главное, чтобы те, кто сейчас поливает Россию помоями, помнили это!» - рассуждает он.


Калныньша разозлило сообщение о том, что Чулпан Хаматова, некогда признававшая, что ее отъезд из России - навсегда, уже не против вернуться в родные пенаты. «Да и «великая» Зулейха-Хаматова, которая все свои глаза не откроет, уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут (в Латвии — прим.ред.) все дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет. Да и службы ответственные требуют ее публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера», — поддевает Хаматову Калныньш. «Да уж, уходят громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках… Обрыдло мне все это, господа!» — добавляет Ивар.


Похоже, Хаматовой уже и в Латвии не рады, да и в России ее отъезд восприняли очень серьезно. Впрочем, многие наши соотечественники уверены, что за любое решение в жизни нужно платить. Даже если актриса вернется назад, ей придется приложить максимум усилий, чтобы россияне снова стали ходить на ее спектакли и фильмы. И то не факт, что простят. Как считаете, друзья?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Калныньш   Разочарование   Хаматова   Чулпан Хаматова   возвращение   латвия   мнение психолога   политика   шоу бизнес   эмиграция   
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36  комментариев
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Нет уж. Умерла - так умерла.
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7k
Владимир 19 секунд назад
Пусть возвращаются, только вот в кино, театр и вообще на культурные мероприятия закрыть дорогу. Пусть работать в пятерочку на кассу [мат]. ют. Или ещё куда.....
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49k
Хельги 5 минут назад
Чуме Лохматой место у чухонцев. Она здесь не нать ни как. Или малороссийским диалектом: ВМЭРЛА - ТАК ВМЭРЛА, пезздо.ххен Ñahui.
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4k
bumtester 7 минут назад
Очередной пост из разряда - сами придумали - сами разоблачили.
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624
Серга 8 минут назад
запретить въезд..делов-то
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5k
Том Сойер 8 минут назад
Когда голова перестаёт думать - начинает болеть жопа..... (Хаматова не раз бывала в Латвии, даже жильё там прикупила - и что, она так и не знала, что там всё дорого? Да не в жисть не поверю - она, как и остальные убеганты - Ургант, Галкин и прочий эстрадно-телевизионный мусор - была уверена в том, что в России сразу всё рухнет и начнётся бардак, хаос, одним словом - песец, и тут они, со светлыми лицами станет очередными рупорами "дерьмократии" - той самой дерьмократии, которая очень нужна тем странам, которые пичкают Украину оружием. Это уже было у нас, в 90-е, хлебнули мы тогда её по самый край - но не случилось этого, оказалось, что страна выдюжила, и никаких "потрясений" глобальных нет и не предвидится, страна продолжает жить и работать - как же так? А из той же Хаматовой там сделали говорящую жопу, которая поливает дерьмом страну, в которой она стала тем, кто она есть, ну или кем себя считала - упс, как говорится, вот и села она в лужу. В общем, скоро и остальные светлорожие завоют и будут проситься назад, только вот нужны ли эти крысы теперь нам? Единожды предавший, как говорится......
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1k
Leonid 8 минут назад
Сколько можно обсасывать эту тему?! да всем насрать !!
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−112
Pitea N 10 минут назад
Да не собирается она возвращаться. Не выдавайте желаемое за действительное. Она не дура ехать к дебилам
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2k
Leon 11 минут назад
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38k
Игорь 12 минут назад
Для меня все уехавшие делятся на две группы:
1. Те, кто прочно обосновался на западе (недвижимость, граждансво, ПМЖ), есть свой бизнес и/или капитал, позволяющий жить безбедно. Их может быть и можно причислить к носителям русской культуры, но они уже не наши. И нашими вряд ли будут.
2. Те, кто имеет на западе имеет какое-то имущество, но вот безбедно существовать в отрыве от России не может. Эти рванули на запад, полив свою Родину помоями, чтобы спасти свои домики... И вот они стоят перед выбором: или как-то существоваь на западе на небольшие доходы, или возвращаться, потеряв на западе всё. Но как вернуться? Примут ли? Вот и плачутся.

Все подобные посты я рассматриваю, как информационное прикрытие для возвращения подобных персонажей, и никак иначе. Что-то очень часто про них пишут. Пусть возвращаются, в театры Мариуполя, Херсона, Милитополя, Донецка..., им там быстро объяснят что к чему.

Мне не интересны те, кто уехал. Мне больше интересны те, кто остался, и гадят на местах в меру своих сил.
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997
Алексей 14 минут назад
Всё очень просто объясняется. Хлопали дверью будучи уверенными, что сейчас тут всё без них развалится и они на коне въедут обратно в новый дивный мир, а когда увидели, что ничего не разваливается, а денег на житуху остаётся всё меньше и меньше, да и не нужны они там никому, поджимают хвост и ползут обратно, як нашкодившие псы. Какое позорище.


А Ивару очень просто говорить про окончание отношений с Россией. Почтенный пенсионный возраст и накопленных сбережений из России легко хватит, чтобы пожить отведённый срок в своё удовольствие. Было бы действительно достойно уважения, если бы он вернул все гонорары за свои роли в российских фильмах и шоу с фразой "не нужны мне ваши кровавые деньги". А так сплошное лицемерие.
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12k
Eltiftel 19 минут назад
если в 2-х словах: почему хочет вернуться? Потому что тут она денюжки зарабатывала не хилые, а "там" она на х.у.й. никому не нужна
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22k
Inter Полчаса назад
Автору на заметку. Нельзя сказать вернуться в родные пенаты, ибо сами ПЕНАТЫ-боги. Или вы хотите залезть богам внутрь??
А по поводу Хаматовой, то нужно быть последовательным.. Не согласна, уехала-твое право, зачем позориться то?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
1k
Сережа. 47 минут назад
Ещё и бросила свой фонд. Офигеть.
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281
Алексей Павлиди Сережа. 37 минут назад
Не бросила, а прихватила с собой
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10k
сеньор Леонсио 47 минут назад
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14k
Александр 50 минут назад
Чемодан Уматова.
Ничего она не осознала, просто жрат стало мало.
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5k
Бу 58 минут назад
Вопрос в другом, кто будет ходить на ее концерты?
Что это за люди такие?
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7k
SuperTroll Час назад
Жопой пускай в Европе торгует, чухотка поганая
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13k
Александр Час назад
Выражение "вернуться к родным пенатам" сегодня приобрело смысл, весьма далекий от первоначального. Дело в том, что "пенаты'"- это, в общем-то, домашние божки, идолы. Но сейчас все стали говорить "в родные пенаты", вовсе не задумываясь об истинном значении этого слова.

Интернет (С).
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1k
investas Час назад
Смотрю, заказ прям на нее пришел гундосить во всех соц сетях, а ну а как объяснить эту бездарную писанину )
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