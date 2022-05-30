"Уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются - на цыпочках": почему Хаматова хочет вернуться в Россию

Поведение Хаматовой оценил опытный психолог Сергей Ланг. По его словам, актриса повела себя как импульсивный и не сознающий ответственности за свои поступки человек.

«Если проанализировать поведение Чулпан, то явно можно сказать о том, что она действовала на эмоциях, абсолютно не обдумав стратегию, не просчитав последствия. В России она известная актриса, у нее был статус и стабильная зарплата от государства – это позволяло ей жить комфортно, не задумываясь о будущем. И в Латвию она приехала с мыслью, что ее здесь будут встречать с цветами, но ее местам не суждено было сбыться. В прибалтийской стране есть свои актрисы, которые хотят получать хорошую зарплату, иметь съемки в кино и роли в театре. Для российской актрисы на этом празднике жизни места нет», - поясняет специалист.





К тому же, на западе поспешили воспользоваться этой ситуацией, и теперь Хаматова, словно цирковая обезьянка должна отрабатывать свой хлеб: «Ее использовали как девочку для битья на всех ток-шоу. Выставляли как цирковую обезьянку для оголтелой европейской публики, еще и обвиняли в том, что она недостаточно часто извиняется, а теперь, когда она перестала быть интересной, ее просто выкинули на свалку истории. "





Психолог уверен, что у Хаматовой сейчас происходит переоценка ценностей. Она испытывает серьезные психоэмоциональные проблемы, и в таком состоянии человек способен совершить кучу дополнительных ошибок. Сейчас, по словам эксперта, актрисе было бы неплохо извиниться перед страной и лично президентом РФ и "постараться начать строить жизнь в той стране, которая сделала из нее знаменитость".





Кстати, приверженность своим принципам - главное, чего не хватает многим, кто лил помои на РФ. В этом абсолютно уверен Ивар Калныньш. Латвийский актер открыто заявил, что не поддерживает российскую спецоперацию на Украине и больше не хочет иметь ничего общего с нашей страной. «С Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях», — заявил он. Сам он уверен, что своего мнения он не поменяет. При этом, он напоминает другим, что хорошо бы так же придерживаться декларируемых принципов. «Главное, чтобы те, кто сейчас поливает Россию помоями, помнили это!» - рассуждает он.



