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Жестокая Мулан, пивной алкоголизм, не дерево бонсай и другие любопытные факты

Жестокая Мулан, пивной алкоголизм, не дерево бонсай и другие любопытные факты

Автор:
14 июля 2022 22:34
Сообщество : Факты
Метки: В мире интересное   интересные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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Рабочая неделя уже близится к концу, а значит, самое время организовать себе небольшой перерыв, чтобы немного расширить кругозор с очередной подборкой интересных фактов обо всём на свете.

Как вы думаете, что популярно в мире после воды? Сложно представить, но на 2-м месте по востребованности находится бетон.

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Если вы не знаете, какого размера ваш желчный пузырь, просто взгляните на свой большой палец. Да, именно так он и выглядит.


Все мы видели и прекрасно знаем, как горит свеча. Однако в невесомости её пламя будет выглядеть иначе. Мало того, что оно будет голубым, так ещё и гореть оно будет не вверх, а в разные стороны, формируя сферу.

Оказывается, что у пивного алкоголизма есть собственное название. И звучит оно как гамбринизм.

Многие привыкли разбивать яйца острым ножом, из-за чего образуются мелкие осколки, рискующие попасть в сковороду или тарелку. Однако от этого можно избавиться. Достаточно ударить по нему плоской поверхностью, а не острой.

Мало того, что многоножки и так выглядят, мягко говоря, не очень приятно, среди них ещё и есть люминесцирующие виды. Скажем прямо, красивее они уж точно не стали.

Олени, как правило, делящие самку или территорию, нередко рискуют погибнуть незавидной участью из-за своего упорства. Иногда их рога сцепляются настолько, что они не могут освободиться и оба погибают от голода.


Наверняка многие слышали про бонсай, ошибочно думая, что так называется дерево. На деле же так называют метод выращивания обычного дерева, но в миниатюрных условиях.

Знаете ли вы, что самые умные собаки способны понимать и запоминать до 250 слов? Это  сопоставимо с интеллектуальными возможностями ребёнка в возрасте 2,5 лет.


Многим знакома культовая австралийская военная шляпа, однако мало кому известно, для чего один край так забавно загнут. А сделано это для весьма практичной цели: чтобы удобнее было вскидывать винтовку на плечо.

Если вы, находясь с кем-то рядом, вспотели сильнее остальных, то знайте – вы цель №1 для комара, выбирающего по запаху и температуре тела.


Диснеевские принцессы ассоциируются у всех с чем-то милым и добрым, однако есть среди них одна особа, которую таковой назвать трудно. И это Мулан, убившая в одноимённом мультфильме 1995 человек.

Ну и закончим интересным фактом о грозах. Ежесекундно по всему миру в землю ударяет около 50 молний. Так что риск оказаться под ударом не так уж и мал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: В мире интересное   интересные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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a.fey 14 минут назад
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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