Жестокая Мулан, пивной алкоголизм, не дерево бонсай и другие любопытные факты

Рабочая неделя уже близится к концу, а значит, самое время организовать себе небольшой перерыв, чтобы немного расширить кругозор с очередной подборкой интересных фактов обо всём на свете.
Как вы думаете, что популярно в мире после воды? Сложно представить, но на 2-м месте по востребованности находится бетон.
Если вы не знаете, какого размера ваш желчный пузырь, просто взгляните на свой большой палец. Да, именно так он и выглядит.
Все мы видели и прекрасно знаем, как горит свеча. Однако в невесомости её пламя будет выглядеть иначе. Мало того, что оно будет голубым, так ещё и гореть оно будет не вверх, а в разные стороны, формируя сферу.
Оказывается, что у пивного алкоголизма есть собственное название. И звучит оно как гамбринизм.
Многие привыкли разбивать яйца острым ножом, из-за чего образуются мелкие осколки, рискующие попасть в сковороду или тарелку. Однако от этого можно избавиться. Достаточно ударить по нему плоской поверхностью, а не острой.
Мало того, что многоножки и так выглядят, мягко говоря, не очень приятно, среди них ещё и есть люминесцирующие виды. Скажем прямо, красивее они уж точно не стали.
Олени, как правило, делящие самку или территорию, нередко рискуют погибнуть незавидной участью из-за своего упорства. Иногда их рога сцепляются настолько, что они не могут освободиться и оба погибают от голода.
Наверняка многие слышали про бонсай, ошибочно думая, что так называется дерево. На деле же так называют метод выращивания обычного дерева, но в миниатюрных условиях.
Знаете ли вы, что самые умные собаки способны понимать и запоминать до 250 слов? Это сопоставимо с интеллектуальными возможностями ребёнка в возрасте 2,5 лет.
Многим знакома культовая австралийская военная шляпа, однако мало кому известно, для чего один край так забавно загнут. А сделано это для весьма практичной цели: чтобы удобнее было вскидывать винтовку на плечо.
Если вы, находясь с кем-то рядом, вспотели сильнее остальных, то знайте – вы цель №1 для комара, выбирающего по запаху и температуре тела.
Диснеевские принцессы ассоциируются у всех с чем-то милым и добрым, однако есть среди них одна особа, которую таковой назвать трудно. И это Мулан, убившая в одноимённом мультфильме 1995 человек.
Ну и закончим интересным фактом о грозах. Ежесекундно по всему миру в землю ударяет около 50 молний. Так что риск оказаться под ударом не так уж и мал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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