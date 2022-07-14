Жестокая Мулан, пивной алкоголизм, не дерево бонсай и другие любопытные факты

Если вы не знаете, какого размера ваш желчный пузырь, просто взгляните на свой большой палец. Да, именно так он и выглядит.

Все мы видели и прекрасно знаем, как горит свеча. Однако в невесомости её пламя будет выглядеть иначе. Мало того, что оно будет голубым, так ещё и гореть оно будет не вверх, а в разные стороны, формируя сферу.