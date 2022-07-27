Боязнь тёщи, «синхронный смыв», сектант Пифагор и другие любопытные факты из разных сфер

Самое время немного отвлечься от трудовых будней, чтобы расширить свой кругозор и пополнить копилку знаний с очередной подборкой интересных фактов обо всём на свете.
Несмотря на то, что китайскую систему правосудия за свою суровость многие считают образцовой, в ней тоже не всё так гладко. Например, осуждённые богачи нередко имеют возможность нанять себе двойника для отбывания тюремного срока.
Как вы думаете, где живут самые читающие люди? Сложно поверить, но в Индии. Именно индийцы тратят на чтение книг по 10 часов в неделю, что больше, чем какие-либо другие из наций. К слову, Россия находится лишь на 7 месте.
Наверняка, многие во время размышления на ту или иную тему ведут с собой внутренний диалог. Оказывается, что на такое способны лишь 50% человек.
Несмотря на все заслуги в математике, Пифагор был не так уж и прост, поскольку входил в весьма сомнительный религиозный культ. Он утверждал, что умеет общаться с животными и путешествовать во времени.
Все хоть раз сталкивались с «красными глазами» на фотографиях. Так вот оказывается, что отражение вспышки от кровеносных сосудов.
Среди мужчин, вероятно, найдутся те, кто страдает от пентерафобии, то есть боязни своей тёщи.
В общем, немало и тех, кто страдает от эфебифобии. Именно таким термином обозначают страх и отвращение к подросткам.
Не секрет, что чрезмерное употребление сладкой газировки не сулит ничем хорошим. Однако мало кто знает о её негативном влиянии на кости. Оказывается, что, если пить много сладких лимонадов, риск перелома конечностей увеличивается аж на 50%. Кроме того, из-за неё можно заработать болезнь, постепенно разрушающую кости.
На сегодняшний день в мире полно чудных законов. Один из них в 2012 году принял мэр зимбабвийского города Булавайо. Его суть заключалась в «синхронном смыве» для прочистки канализационных труб. Так, в понедельник и четверг все жители города должны были спускать воду в туалете в одно и то же время. Многие восприняли это как забавную шутку, однако тех, кто не участвовал в «синхронном смыве» серьезно штрафовали.
Не секрет, что монеты имеют весьма специфический запах. Но на самом деле это ваш запах, вернее – запах железа прямиком из вашего организма. Сложно поверить, но такова химия взаимодействия молекул металла с кожным салом.
Величие нередко приходит после смерти. Это подтверждает популярность Моцарта. В 2016 году было продано дисков с его музыкой больше, чем у любого другого певца и музыканта.
Весьма странный приём привлечения самок существует у козлов. Для того, чтобы привлечь внимание козочки, они мочатся себе на голову.
Вероятно, только в американском штате Висконсин детям разрешено употреблять алкоголь. Правда, для этого они должны присутствовать в баре вместе с кем-то из родителей или опекунов.
Все мы хоть раз слышали крепитацию. Именно так называют звук хрустящих суставов или костей в нашем теле.
Ну и закончим любопытным фактом про российский Верхоянск, считающийся самым холодным городом в мире. Именно там в 1882 году была зафиксирована рекордно низкая температура в минус 67,8 градуса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Некто Милон Кротонский был учеником пифагорейской школы. И называл Пифагора «учителем во всем». Так вот, этот Милон прославился трактатом «Физика» и семью победами на Олимпийских играх в силовых состязаниях
С воспитанниками пифагорейской школы боялись связываться даже вооруженные враги, считая, что те обладают неведомой системой рукопашного боя, разработанной основателем учения. Разгромить школу смогли, только устроив ночью в ее здании пожар, в котором погибли большинство пифагорейцев.
Может потому, что от меня до тёщи 3000км, а до моей мамы 5000км..?
В кармане или в кошельке? Кожное сало?
И уже было сегодня половина "фактов", повторно требую пруфы на видео с мочащимися козлами...
Сильно сказано.