Боязнь тёщи, «синхронный смыв», сектант Пифагор и другие любопытные факты из разных сфер

Как вы думаете, где живут самые читающие люди? Сложно поверить, но в Индии. Именно индийцы тратят на чтение книг по 10 часов в неделю, что больше, чем какие-либо другие из наций. К слову, Россия находится лишь на 7 месте.

Наверняка, многие во время размышления на ту или иную тему ведут с собой внутренний диалог. Оказывается, что на такое способны лишь 50% человек.