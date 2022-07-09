Всемирная кукуруза, срок годности воды, заменитель энергетика и другие интересные факты обо всём на свете

Вероятно, не все с этим согласятся, но психологи пришли к выводу, что эмоциональная боль, какой бы силы она ни была, длится не дольше 12-ти минут. Весь остальной период страданий – самовнушение.

В мире только 3% счастливчиков, не испытывающих недомогание в случае, если проспали меньше 6 часов.