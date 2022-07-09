Всемирная кукуруза, срок годности воды, заменитель энергетика и другие интересные факты обо всём на свете

Близится к концу трудовая неделя, а это значит, что самое время отвлечься и отдохнуть с очередной подборкой удивительных фактов обо всём на свете.
Древние времена пестрили разнообразием жестоких и болезненных пыток. Однако были и такие как щекотка. Например, её применяли римляне. Они помещали пятки жертвы в солёную воду, а после давали козе облизывать. Вот уж действительно жестоко!
На бутылках с водой, как и на всех других упаковках, указан срок годности. Вот только он не имеет никакого отношения к содержимому. На деле, это срок годности самой бутылки, по истечению которого она начнёт выделять вредные вещества в воду.
Наверняка сегодня можно встретить немало людей, верящих в бессмертие. Однако ничья вера не сможет переплюнуть кельтскую. Они настолько уверовали в это, что давали деньги в долг до самой смерти, полагая, что в ином мире их всё равно вернут. В нашем обществе кельтов уж точно не встретишь.
Ни в одном казино мира нет окон и часов. Сделано это для того, чтобы слишком азартные люди не могли уследить за ходом времени.
Для того чтобы получить заряд бодрости, необязательно пить энергетики. Достаточно съесть два банана, которые зарядят вас примерно на 90 минут. А вот яблоки лучше есть утром, тогда эффект от них может переплюнуть кофеин.
Вероятно, не все с этим согласятся, но психологи пришли к выводу, что эмоциональная боль, какой бы силы она ни была, длится не дольше 12-ти минут. Весь остальной период страданий – самовнушение.
В мире только 3% счастливчиков, не испытывающих недомогание в случае, если проспали меньше 6 часов.
Человек явно имеет сходство со змеёй, ведь за месяц он также меняет кожу. И это неудивительно, учитывая что за день мы теряем около 40 тыс. клеток, полностью обновляя свой верхний слой.
Многие испытывают восхищение, гуляя по брусчатке на Дворцовой площади в Петербурге. Однако она, в отличие от сооружений вокруг, не имеет абсолютно никакой исторической ценности, ведь её уложили в 1977 году.
Мы привыкли видеть апельсины оранжевыми, однако, их истинный цвет зелёный. По крайней мере, такие они в тропиках. В местах же, где температура заметно ниже, они просто теряют свой хлорофилл.
Мир полон странных фобий и омфалофобия одна из них. Проще говоря, это боязнь пупка.
Люди тактильные существа (не все, конечно), любящие ощущать вещи кончиками пальцев. Однако в мире есть кое-что, что превосходит их чувствительность в 10 раз. И это морда у крокодила.
Билингвизм значительно замедлит старение вашего мозга. Проще говоря, чтобы отсрочить маразм, вы должны уметь разговаривать как минимум на двух языках.
Многие помнят кукурузную советскую кампанию 50-х и 60-х годов. Однако не только на наших землях растёт это злаковое растение. На сегодняшний день кукурузы нет только в Антарктиде. Все остальные страны могут ей похвастаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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