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Быстрый Али, подлые пингвины, страх травы и другие интересные факты обо всём

Быстрый Али, подлые пингвины, страх травы и другие интересные факты обо всём

Автор:
26 июня 2022 22:41
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   любопытные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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Выходные подходят к концу, а значит, ваш мозг и тело, вероятно, отдохнули. Так что стоит провести воскресный вечер с пользой, немного расширив свой кругозор с очередной подборкой любопытных фактов обо всём на свете.

Ни для кого не секрет, что громкий продолжительный ор может привести к срыву голоса. Однако то же самое с вами может случиться, если долго шептать.

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Многие любят запах свежескошенной травы. Вот только мало кому известно, что именно так пахнет страх. Дело в том, что растения расценивают это как нападение, а посему вырабатывают химические соединения, которые мы и чувствуем.

Несмотря на то, что кошки у всех ассоциируются с молоком, у большинства из них непереносимость лактозы.

Одна из самых раздражающих вещей – будильник существует уже целых 60 лет. Правда, раньше он бесил сильнее, ведь когда его создали, он мог звонить исключительно в 4 утра. Остаётся только пожалеть тех, кто его тогда приобрёл.


Вопреки тому, что многие критикуют видеоигры, стоит отметить, что те, кто ими увлекается, гораздо чаще видят яркие и запоминающиеся сны.

Наверняка все вы встречали людей, способных есть, как не в себя, и при этом не толстеть. На самом деле, это большая редкость, ведь тех, кто может похвастаться таким метаболизмом во всём мире всего лишь 10%.


Многие страны ведут борьбу с игорными заведениями, но только не в Финляндии, где они принадлежат государству. Кроме того, вся полученная с них прибыль тратится на благотворительность и социальные нужды.

Если вы не смолите, а посему не посещаете перекуры курильщиков, вас бы поощрили за это в Японии. Там некурящим сотрудникам предоставляют дополнительные 6 дней отпуска в качестве компенсации.

Пингвинов по праву можно назвать подлыми, ведь они толкают друг друга в воду, чтобы проверить, нет ли поблизости хищников.

Единственный, кто мог посоревноваться в скорости удара с Брюсом Ли – Мухаммед Али. Он был способен нанести удар со скоростью 0,04 секунды, что сопоставимо с морганием. А ведь этот боксёр был тяжеловесом.

Довольно удивительной способностью обладают некоторые плоские черви. Лишившись головы, они могут отрастить новую, сохранив в ней все старые воспоминания.


Ну и закончим весьма интересным фактом о собаках и их владельцах. Согласно исследованию, проведённому в США, те, люди целуют своих питомцев в разы чаще, чем членов своей семьи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересные факты   любопытные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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70k
Viktor 39 минут назад
Чёта с будильником какая-то лажа! Тот который звонил только в 4, был изобретён 235 лет назад, а уже модернизированным (звонил в любое время), мы пользуемся 175 лет, а никак не 60.
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9k
Green 5 минут назад
С воспоминаниями червя похоже на бред. Кто может прочитать и сравнить его воспоминания?
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9
iskra 50 минут назад
Насчет метаболизма - мне кажется,что это более редкое явление,чем 10%.Имею в виду только лиц мужского пола. На моей памяти один такой человек был на 90 учащихся,когда я учился в техникуме,и один на 120 человек,когда я служил в армии. Когда работал на заводе,знал одного такого на цех из 250 человек.
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Антибиотик
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