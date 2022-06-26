Быстрый Али, подлые пингвины, страх травы и другие интересные факты обо всём

Одна из самых раздражающих вещей – будильник существует уже целых 60 лет. Правда, раньше он бесил сильнее, ведь когда его создали, он мог звонить исключительно в 4 утра. Остаётся только пожалеть тех, кто его тогда приобрёл.

Вопреки тому, что многие критикуют видеоигры, стоит отметить, что те, кто ими увлекается, гораздо чаще видят яркие и запоминающиеся сны.