Быстрый Али, подлые пингвины, страх травы и другие интересные факты обо всём

Выходные подходят к концу, а значит, ваш мозг и тело, вероятно, отдохнули. Так что стоит провести воскресный вечер с пользой, немного расширив свой кругозор с очередной подборкой любопытных фактов обо всём на свете.
Ни для кого не секрет, что громкий продолжительный ор может привести к срыву голоса. Однако то же самое с вами может случиться, если долго шептать.
Многие любят запах свежескошенной травы. Вот только мало кому известно, что именно так пахнет страх. Дело в том, что растения расценивают это как нападение, а посему вырабатывают химические соединения, которые мы и чувствуем.
Несмотря на то, что кошки у всех ассоциируются с молоком, у большинства из них непереносимость лактозы.
Одна из самых раздражающих вещей – будильник существует уже целых 60 лет. Правда, раньше он бесил сильнее, ведь когда его создали, он мог звонить исключительно в 4 утра. Остаётся только пожалеть тех, кто его тогда приобрёл.
Вопреки тому, что многие критикуют видеоигры, стоит отметить, что те, кто ими увлекается, гораздо чаще видят яркие и запоминающиеся сны.
Наверняка все вы встречали людей, способных есть, как не в себя, и при этом не толстеть. На самом деле, это большая редкость, ведь тех, кто может похвастаться таким метаболизмом во всём мире всего лишь 10%.
Многие страны ведут борьбу с игорными заведениями, но только не в Финляндии, где они принадлежат государству. Кроме того, вся полученная с них прибыль тратится на благотворительность и социальные нужды.
Если вы не смолите, а посему не посещаете перекуры курильщиков, вас бы поощрили за это в Японии. Там некурящим сотрудникам предоставляют дополнительные 6 дней отпуска в качестве компенсации.
Пингвинов по праву можно назвать подлыми, ведь они толкают друг друга в воду, чтобы проверить, нет ли поблизости хищников.
Единственный, кто мог посоревноваться в скорости удара с Брюсом Ли – Мухаммед Али. Он был способен нанести удар со скоростью 0,04 секунды, что сопоставимо с морганием. А ведь этот боксёр был тяжеловесом.
Довольно удивительной способностью обладают некоторые плоские черви. Лишившись головы, они могут отрастить новую, сохранив в ней все старые воспоминания.
Ну и закончим весьма интересным фактом о собаках и их владельцах. Согласно исследованию, проведённому в США, те, люди целуют своих питомцев в разы чаще, чем членов своей семьи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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