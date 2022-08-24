История жизни разведчицы, ставшей прототипом радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны»

Следующей точкой неожиданно стала Бразилия. В тот момент в Канаде раскрыли русского радиста и установили, что он ожидает прибытия супружеской пары. И Филоненко решили оставить в промежуточном пункте, чтобы они приступили к формированию нелегальной резидентуры. Детей предлагали забрать в Москву, но родители отказались. Во-первых, они не могли помыслить о том, чтобы расстаться с сыном и дочерью. Во-вторых, прекрасно понимали, что семья с детьми вызывает гораздо больше доверия и меньше вопросов.

В новой стране мужу и жене предстояло не просто тихо жить. Супруги должны были стать людьми успешными, чтобы выйти на представителей высших кругов. Первая попытка построить бизнес в стране, где бушевал экономический кризис, провалилась. Порой у Филоненко опускались руки, и они не знали, будет ли у них еда, чтобы накормить детей.

Но успех пришел неожиданно, когда Михаил попробовал себя в роли биржевого брокера. Еще в юности парню пророчили карьеру шахматиста, и теперь талант держать в уме множество различных вариантов развития событий пригодился. Мужчина заработал достаточно, чтобы открыть новый – на этот раз успешный бизнес.

Из скромной квартирки супруги переехали на роскошную виллу и стали стремительно обрастать знакомствами в высших кругах. Чиновники и военные, местные и иностранцы и помыслить не могли, что выбалтывают государственные тайны не милейшей паре – бизнесмену и домохозяйке, а советским разведчикам.

В семье родился третий ребенок – сын Иван. Анна справлялась и с ролью матери, и одновременно передавала данные советским судам, вербовала новых агентов, контактировала с осведомителями. Старшие дети не подозревали, что их родители ведут двойную жизнь.