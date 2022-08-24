История жизни разведчицы, ставшей прототипом радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны»

Перед началом съёмок легендарного фильма Лиознова обратилась за помощью в КГБ. Татьяне Михайловне необходима была консультантка, которая внесла бы ясность в случае с различными бытовыми вопросами.
Ведь разведчицы помимо своей основной работы ведут дом, воспитывают детей. Ведомство прислало неприметную даму в возрасте за 50, которая слегка улыбалась, читая сценарий.
Анна Камаева родилась в Подмосковье в многодетной крестьянской семье. Девочка отличалась трудолюбием, помогала родителям, мечтала стать ткачихой. После окончания училища Аню распределили на фабрику «Красная роза», где она быстро доросла до оператора цеха.
В 1938 году жизнь девушки круто поменялась: перспективную Камаеву заметили в НКВД и направили на учебу в особую секретную школу. Там готовили кадры для внешней разведки. Во всех дисциплинах девушка была лучшей. Потому неудивительно, что ее планировали использовать для невероятно важной миссии – убийства самого Гитлера. Понятно, что выжить после этого не было ни единого шанса, но Анна не колебалась.
Правда, нашим войскам удалось отстоять Москву. И операцию отменили. А после награждения самим начальником Генштаба Красной армии Георгием Жуковым в 1942 году жизнь девушки снова дала крутой вираж.
В тот день она познакомилась с Михаилом Филоненко – разведчиком, которого наградили орденом Красного знамени. Михаил был человеком без преувеличения выдающимся: возглавлял отряд из 50 бойцов, уничтоживший практически без потерь порядка 200 немцев.
У разведчиков начался роман. Судьба разбросала их, но в 1946 году они встретились снова и поженились. Спустя год у супругов родился сын Павел. Окольными путями супругов забросили в Китай. Жизнь в Харбине оказалась вполне комфортной: тогда к мигрантам относились благожелательно, и в легенду пары поверили. Там же на свет появилась дочь Мария. Во время схваток разведчица контролировала каждый звук, чтобы случайно не вскрикнуть на русском. Впоследствии семья перебралась в Шанхай. 1955 год стал оптимальным для отъезда, поскольку переселенцам начали массово отменять льготы.
Следующей точкой неожиданно стала Бразилия. В тот момент в Канаде раскрыли русского радиста и установили, что он ожидает прибытия супружеской пары. И Филоненко решили оставить в промежуточном пункте, чтобы они приступили к формированию нелегальной резидентуры. Детей предлагали забрать в Москву, но родители отказались. Во-первых, они не могли помыслить о том, чтобы расстаться с сыном и дочерью. Во-вторых, прекрасно понимали, что семья с детьми вызывает гораздо больше доверия и меньше вопросов.
В новой стране мужу и жене предстояло не просто тихо жить. Супруги должны были стать людьми успешными, чтобы выйти на представителей высших кругов. Первая попытка построить бизнес в стране, где бушевал экономический кризис, провалилась. Порой у Филоненко опускались руки, и они не знали, будет ли у них еда, чтобы накормить детей.
Но успех пришел неожиданно, когда Михаил попробовал себя в роли биржевого брокера. Еще в юности парню пророчили карьеру шахматиста, и теперь талант держать в уме множество различных вариантов развития событий пригодился. Мужчина заработал достаточно, чтобы открыть новый – на этот раз успешный бизнес.
Из скромной квартирки супруги переехали на роскошную виллу и стали стремительно обрастать знакомствами в высших кругах. Чиновники и военные, местные и иностранцы и помыслить не могли, что выбалтывают государственные тайны не милейшей паре – бизнесмену и домохозяйке, а советским разведчикам.
В семье родился третий ребенок – сын Иван. Анна справлялась и с ролью матери, и одновременно передавала данные советским судам, вербовала новых агентов, контактировала с осведомителями. Старшие дети не подозревали, что их родители ведут двойную жизнь.
Один раз вновь прибывший помощник, присланный из Центра, чуть не провалил все. На первой же встрече с Михаилом в ресторане радист Рейно Хейханен перебрал, начал приставать к музыкантам с требованием сыграть его любимую песню, нес всякую ерунду и бросился выделывать нелепые коленца у всех на виду. Филоненко с трудом увез пьянчужку в отель и потребовал руководство отозвать горе-сотрудника. К счастью, последствий у инцидента не было.
Сложно представить, что ощутила Анна, когда ей пришло сообщение, что супруг погиб в авиакатастрофе. В отчетах говорится, что женщина проявила силу духа, мужество и самообладание. А ведь ей предстояло остаться в чужой стране на полулегальном положении с тремя детьми, один из которых – грудной младенец. К счастью, произошла ошибка: Михаил задержался на встрече с осведомителем и опоздал на злополучный рейс.
Причиной отзыва агентов стал инфаркт, который Филоненко перенес в 1960 году. Вывозили их окольными путями. А по прибытии супруги со слезами начали петь «Широка страна моя родная». Дети с недоумением смотрели на них, ведь они не говорили по-русски.
Агентурную сеть передали другим разведчикам. Сыновья и дочь выучили русский и стали обычными советскими школьниками. Вячеслав Тихонов, сыгравший Штирлица, подружился с супругами. И многие черты своего героя позаимствовал у Филоненко. А прообразом радистки Кэт стала Анна. Михаил скончался в 1982 году. Жена пережила его на 15 лет. Личности разведчиков рассекретили только после смерти. Но некоторые их операции по-прежнему скрывает гриф «совершенно секретно».
Источник:
АНТИФИШКИ
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