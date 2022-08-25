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Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить

Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить

Автор:
25 августа 2022 10:33
Сообщество : Истории
Метки: Байя Бакари   Жизнь   выжившая   интересно   крушение   лайнер   океан   самолет   спасение   судьба   
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Порой жизнь выдает такие виражи, в которые сложно поверить. Так было и с юной Байей Бакари. Хрупкой 13-летней девочке пришлось пройти такие испытания, с которыми не справится и взрослый подготовленный человек.

Airbus 310-324 упал в Индийский океан 30 июня 2009 года. Вместе с мамой Азизой Байя летела на Коморы, где у семьи жили родственники. Полет проходил спокойно, большая часть пассажиров спала. А сама девочка коротала время за видеоигрой.


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Экипаж уже сообщил о приземлении. Потом вдруг началась сильная турбулентность. И при заходе на второй круг лайнер сбился с курса и рухнул носом в океан. Девочка, оказавшись в воде, схватилась за самый крупный обломок с иллюминатором. Взобраться на него не хватило сил, поэтому Байя просто дрейфовала, держась за уцелевший фрагмент. Она вспоминает, что сначала слышала крики, вдали виднелись какие-то огни. Но потом ее сморил сон. Проснувшись, она уже никого и ничего не видела и не слышала. Отчаявшись, девочка просто рыдала, пока не закончились слезы.


При этом мысли о том, что подо мной потонул самолёт, я блокировала. У меня был бред. Я вбила себе мысль, что единственная упала в океан, несмотря на всё, что со мной произошло, на услышанные крики. Мне казалось, что моя мать и другие пассажиры благополучно прибыли на Коморы. Не могу объяснить, почему я так думала. Ещё мне было страшно, что рядом могут быть акулы. Говорят, в тех местах их водится немало...

Потом она увидела маячивший вдали остров и решила плыть на обломке фюзеляжа к нему.


Когда жители Коморских островов узнали о крушении, все, у кого были лодки, сразу отправились на поиски выживших. Одним из первых, кто заметил девочку, дрейфующую в океане, был рыбак Либуна Матрафи. Волны в тот день поднимались до 5 метров. И к тому моменту, как ее обнаружили, выжившая уже отчаялась и положила голову на обломок. Услышав голос, подросток попытался плыть навстречу. Но 10 часов в воде, сильнейший стресс и дикая усталость дали о себе знать. Сил не было, да и волны относили девочку все дальше и дальше.


Рыбак прыгнул с лодки, вытащил измученного ребенка. У Байи было множество ран: сломанный таз и ключица, множественные ожоги, поврежденный глаз. Не считая многочисленных мелких ссадин. Ей пришлось пройти множество операций, включая пересадку кожи, восстановление глаза и установку колец на область ключицы. Сейчас о трагедии напоминают только несколько шрамов.

Самым страшным для девочки стала потеря матери, с которой у нее была тесная связь. Об этом ей в больнице сообщил психолог.


Я очень хорошо помню маму. Я сейчас очень на неё похожа. Чем старше я становлюсь, тем отчётливее наше сходство. У нас одинаковая комплекция, похожие, очень тёмные волосы, которые она всегда собирала в пучок. Ещё у неё была чудесная улыбка... Мама любила нас (Байю, её сестру Бадьян и братьев, Бадру и Бадави). И многим жертвовала, чтобы мы получили достойное образование. Она всегда следила, чтобы мы тщательно выполняли домашние задания, каждый день водила нас в школу.


Расследование катастрофы длилось долго. Французская сторона предъявила  обвинения йеменцам, что те выпустили неисправный самолет. А те утверждали, что за месяц до полета лайнер прошел все необходимые проверки.


Причиной крушения в официальном заключении значится дезориентация, неправильные действия членов экипажа и его недостаточная подготовка, а также  отсутствие реакции пилотов на автоматические сигналы о близости земли и сложные метеорологические условия.

Сейчас Байя уже молодая женщина. Она живет во Франции, работает. И хотя пытается забыть случившееся, детали  трагедии всплывают в сознании так четко, словно это было вчера. Через год после крушения в соавторстве с профессиональным журналистом девушка написала автобиографию «Выжившая» о крушении, унесшем жизни 152 человек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Байя Бакари   Жизнь   выжившая   интересно   крушение   лайнер   океан   самолет   спасение   судьба   
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15  комментариев
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6k
Shtoppi 2 часа назад
<<Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить>>
У нее было больше шансов утонуть, а не быть сожранной акулами. Акулы умные, они понимают что можно есть, а что нет)))))
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17k
Феникс Полчаса назад
Вот не люблю я когда 13 летнюю кобылу, которая уже рожать может называют "хрупкой девочкой". В деревне в России и за скотом ходила и хлеб пекла, а в 1714 году Синод установил брачный возраст для женщин в 13 лет, то есть до 1854 она бы ещё и замужем могла быть.
Итак, здоровенная кобыла-нигер словила неудачку, и упала с довольно скромной высоты в океан прямо у берега, где её быстренько подобрали.
Но капитализм - капитализмом, и теперь она хайпуется, а какой то литературный негр написал за неё книжку.
Надеюсь ей удалось хорошо монетизировать её неудачку.

А родители у нас у всех умрут...
У меня вот в мои 38 не осталось ни одного, но я же не пишу по этому поводу книг с названиями типа "одинокий" "несчастный" или "выживщий"...
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13
Thomsen 50 минут назад
< провела сутки в океане с акулами >

Заголовок п...ц. С тем же успехом можно написать: "Девочка провела сутки в океане с медузами и подводными лодками". В океане вообще много всего.
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31k
Fat Lynx 57 минут назад
Значит кино снимут.
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95
Артём Час назад
Безусловно трагедия.
Но "человек циничный" на всем делает деньги
"Через год после крушения в соавторстве с профессиональным журналистом девушка написала автобиографию «Выжившая».
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298
Лютый вам Бетховен Артём Час назад
Делится опытом, рассказывает свою историю. Кто захочет тот возьмёт книгу, а циничный человек сначала подумает о деньгах.
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45
Vilks Лютый вам Бетховен 48 минут назад
Там нет никакого опыта, а лишь удачное стечение обстоятельств. Не глупо ли выдавать желаемое за действительное? Тут речь не о цинизме, но о здравом смысле.
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13
Thomsen Артём 37 минут назад
< Безусловно трагедия.
Но "человек циничный" на всем делает деньги >

Да при чём тут, блин, цинизм? В чём именно? Я не вижу ничего предосудительного в литературном изложении истории 13-летки, единственной выжившей после катастрофы над океаном. Пусть и приукрашенной. Цинизм - это, к примеру, делать селфи на фоне плавающих трупов.
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56k
Daniel Rumiantsev Час назад
напомнило старый американский расистский анекдот:
why sharks dont attack niggers?
they mistake it for a whale [мат]!
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6k
Sanar Час назад
И авиакомпании Yemenia предоставила ей сертификат на пожизненные бесплатные перелёты
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6k
Котэ 2 часа назад
где же арабам ещё жить как не в Франции, и да - они все на одну рожу
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13
Thomsen Котэ 19 минут назад
Дык Коморы до 1975-го были колонией Франции)
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