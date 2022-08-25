<<Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить>>

Рыбак прыгнул с лодки, вытащил измученного ребенка. У Байи было множество ран: сломанный таз и ключица, множественные ожоги, поврежденный глаз. Не считая многочисленных мелких ссадин. Ей пришлось пройти множество операций, включая пересадку кожи, восстановление глаза и установку колец на область ключицы. Сейчас о трагедии напоминают только несколько шрамов.

Самым страшным для девочки стала потеря матери, с которой у нее была тесная связь. Об этом ей в больнице сообщил психолог.