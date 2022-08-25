<<Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить>>

Порой жизнь выдает такие виражи, в которые сложно поверить. Так было и с юной Байей Бакари. Хрупкой 13-летней девочке пришлось пройти такие испытания, с которыми не справится и взрослый подготовленный человек.
Airbus 310-324 упал в Индийский океан 30 июня 2009 года. Вместе с мамой Азизой Байя летела на Коморы, где у семьи жили родственники. Полет проходил спокойно, большая часть пассажиров спала. А сама девочка коротала время за видеоигрой.
Экипаж уже сообщил о приземлении. Потом вдруг началась сильная турбулентность. И при заходе на второй круг лайнер сбился с курса и рухнул носом в океан. Девочка, оказавшись в воде, схватилась за самый крупный обломок с иллюминатором. Взобраться на него не хватило сил, поэтому Байя просто дрейфовала, держась за уцелевший фрагмент. Она вспоминает, что сначала слышала крики, вдали виднелись какие-то огни. Но потом ее сморил сон. Проснувшись, она уже никого и ничего не видела и не слышала. Отчаявшись, девочка просто рыдала, пока не закончились слезы.
При этом мысли о том, что подо мной потонул самолёт, я блокировала. У меня был бред. Я вбила себе мысль, что единственная упала в океан, несмотря на всё, что со мной произошло, на услышанные крики. Мне казалось, что моя мать и другие пассажиры благополучно прибыли на Коморы. Не могу объяснить, почему я так думала. Ещё мне было страшно, что рядом могут быть акулы. Говорят, в тех местах их водится немало...
Потом она увидела маячивший вдали остров и решила плыть на обломке фюзеляжа к нему.
Когда жители Коморских островов узнали о крушении, все, у кого были лодки, сразу отправились на поиски выживших. Одним из первых, кто заметил девочку, дрейфующую в океане, был рыбак Либуна Матрафи. Волны в тот день поднимались до 5 метров. И к тому моменту, как ее обнаружили, выжившая уже отчаялась и положила голову на обломок. Услышав голос, подросток попытался плыть навстречу. Но 10 часов в воде, сильнейший стресс и дикая усталость дали о себе знать. Сил не было, да и волны относили девочку все дальше и дальше.
Рыбак прыгнул с лодки, вытащил измученного ребенка. У Байи было множество ран: сломанный таз и ключица, множественные ожоги, поврежденный глаз. Не считая многочисленных мелких ссадин. Ей пришлось пройти множество операций, включая пересадку кожи, восстановление глаза и установку колец на область ключицы. Сейчас о трагедии напоминают только несколько шрамов.
Самым страшным для девочки стала потеря матери, с которой у нее была тесная связь. Об этом ей в больнице сообщил психолог.
Я очень хорошо помню маму. Я сейчас очень на неё похожа. Чем старше я становлюсь, тем отчётливее наше сходство. У нас одинаковая комплекция, похожие, очень тёмные волосы, которые она всегда собирала в пучок. Ещё у неё была чудесная улыбка... Мама любила нас (Байю, её сестру Бадьян и братьев, Бадру и Бадави). И многим жертвовала, чтобы мы получили достойное образование. Она всегда следила, чтобы мы тщательно выполняли домашние задания, каждый день водила нас в школу.
Расследование катастрофы длилось долго. Французская сторона предъявила обвинения йеменцам, что те выпустили неисправный самолет. А те утверждали, что за месяц до полета лайнер прошел все необходимые проверки.
Причиной крушения в официальном заключении значится дезориентация, неправильные действия членов экипажа и его недостаточная подготовка, а также отсутствие реакции пилотов на автоматические сигналы о близости земли и сложные метеорологические условия.
Сейчас Байя уже молодая женщина. Она живет во Франции, работает. И хотя пытается забыть случившееся, детали трагедии всплывают в сознании так четко, словно это было вчера. Через год после крушения в соавторстве с профессиональным журналистом девушка написала автобиографию «Выжившая» о крушении, унесшем жизни 152 человек.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Совпадение или нет? Не поддающиеся логическому объяснению случаи предсказания собственной смерти
- Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
- Удивительная история: моряки дрейфовали на пенопласте после кораблекрушения и выжили
- Марина Неёлова: пережила предательство, в 40 лет родила дочь и вышла замуж за дипломата
- Бонни Энн: как богатая аристократка стала карибским пиратом?
У нее было больше шансов утонуть, а не быть сожранной акулами. Акулы умные, они понимают что можно есть, а что нет)))))
Итак, здоровенная кобыла-нигер словила неудачку, и упала с довольно скромной высоты в океан прямо у берега, где её быстренько подобрали.
Но капитализм - капитализмом, и теперь она хайпуется, а какой то литературный негр написал за неё книжку.
Надеюсь ей удалось хорошо монетизировать её неудачку.
А родители у нас у всех умрут...
У меня вот в мои 38 не осталось ни одного, но я же не пишу по этому поводу книг с названиями типа "одинокий" "несчастный" или "выживщий"...
Заголовок п...ц. С тем же успехом можно написать: "Девочка провела сутки в океане с медузами и подводными лодками". В океане вообще много всего.
Но "человек циничный" на всем делает деньги
"Через год после крушения в соавторстве с профессиональным журналистом девушка написала автобиографию «Выжившая».
Но "человек циничный" на всем делает деньги >
Да при чём тут, блин, цинизм? В чём именно? Я не вижу ничего предосудительного в литературном изложении истории 13-летки, единственной выжившей после катастрофы над океаном. Пусть и приукрашенной. Цинизм - это, к примеру, делать селфи на фоне плавающих трупов.
why sharks dont attack niggers?
they mistake it for a whale [мат]!