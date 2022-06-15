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Совпадение или нет? Не поддающиеся логическому объяснению случаи предсказания собственной смерти

Совпадение или нет? Не поддающиеся логическому объяснению случаи предсказания собственной смерти

Автор:
15 июня 2022 10:36
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Жизнь   интересно   предвидение   предсказание   смерть   странно   судьба   
1065
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Смерть – это, пожалуй, единственное, что можно предсказать с абсолютной точностью. Избежать её невозможно, а предсказать…

Героям этой подборки сие удалось сделать очень странным необъяснимым образом.


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Арнольд Шенберг был талантливым живописцем, писал музыку и страдал от панической боязни числа 13 – трискаидекафобии. При том, что мужчина родился 13 сентября 1874 года. Самым страшным кошмаром Арнольда было приближение возраста, в котором цифры в сумме составят 13.

В 1976 году, когда Шенбергу исполнилось 76 лет (а 7 и 6 в сумме как раз дают 13), он почувствовал недомогание, и, памятуя о своей фобии, решил даже не вставать из кровати весь день. Без четверти 12 его горло дважды дрогнуло, как будто он хотел что-то проглотить, сердце быстро-быстро забилось, а потом остановилось навсегда.


Майки Уэлш – басист американской рок-группы Weezer увидел сон, в котором скончался от сердечного приступа. Музыкант даже написал об этом пост в социальной сети 26 сентября 2011 года. А 8 октября его обнаружили в Чикаго в номере отеля бездыханным. Полиция предполагала действие наркотиков, что довольно распространено в этой среде. Но тест оказался отрицательным.


Авраам Линкольн – дядюшка Эйб и 16-й президент США был человеком смелым, с этим не поспоришь. И фатализм в его жизни определенно прослеживался и присутствовал. Как вспоминал его телохранитель и друг Уорд Хилл Ламон, за несколько дней до убийства Линкольн увидел сон. В нем он обнаружил тело, лежащее в Восточной комнате Белого дома, которое окружала толпа людей. На вопрос, кто умер, ему ответили: «Президент. Это был наемный убийца».


Игрок НБА Питер «Пистол Пит» Маравич сказал в интервью в 1974 году, что в его планы не входит играть до 40 лет, чтобы неожиданно скончаться от сердечного приступа. Но в действительности так и произошло: профессионально он играл в баскетбол именно 10 лет, а скончался в возрасте 40 лет от болезни сердца, которая не была своевременно диагностирована.

Как вы считаете, подобные случаи – это совпадение, предчувствие или запуск программы на самоуничтожение, ведь не зря считается, что мысли материальны?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   интересно   предвидение   предсказание   смерть   странно   судьба   
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9  комментариев
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38k
jonnyD 13 минут назад
Марк Твен как-то сказал, что он родился в год сближения кометы Галлея с Землей (1835), и намерен уйти в мир иной вместе с ней же. Так и получилось писатель скончался в апреле 1910 года, спустя день после очередного появления кометы на небосводе.
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2k
Bridge 14 минут назад
Надо и мне что-нибудь такое в соц. сетях написать, несколько расплывчато, но чтобы была вероятность такого исхода в ближайшие лет 20 (с учётом возраста, увы, весьма вероятно). И болезнь подыскать исходя из наиболее вероятной по медицинской карте. Промахнусь, да кто про это вспомнит потом? Угадаю, так будут помнить, как пророка. Хороший план. Почему медицинской карты? Да постов таких, куда любят наёмные убийцы заглядывать, не занимаю, увы.
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127
zenon 20 минут назад
Батюшка решил рассказать пастве о чудесах божьих. Крышу нашей церкви красил один прихожанин. Он оступился и упал с крыши, он остался жив, как вы это назовёте? Прихожане - случайность. Но он снова полез на крышу и снова упал, разве это не чудо? Прихожане - это совпадение. Но он снова поднялся на крышу, начал красить и снова упал и остался жив, разве это не чудо? Прихожане - это привычка.
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44k
SinigamiRuuk 21 минуту назад
102, а не 76 лет...
Как сложно читать, когда что то так бьётся в глаза.
Потом блин гугли.
И таки да, умер в 51м, а не 76...
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
РЕН ТВ уже выехало!!!
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38k
Александр Полчаса назад
Один мудрец сказал ученикам - Я умру. И умер через 23 года.
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0
Лео 41 минуту назад
родился 13 сентября 1874 года., а в 1976 году, исполнилось 76 лет - это как???
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1k
pinbalist Час назад
"мысли материальны" - у так называемых "коучей" наслушался?
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