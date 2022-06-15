Совпадение или нет? Не поддающиеся логическому объяснению случаи предсказания собственной смерти

Смерть – это, пожалуй, единственное, что можно предсказать с абсолютной точностью. Избежать её невозможно, а предсказать…
Героям этой подборки сие удалось сделать очень странным необъяснимым образом.
Арнольд Шенберг был талантливым живописцем, писал музыку и страдал от панической боязни числа 13 – трискаидекафобии. При том, что мужчина родился 13 сентября 1874 года. Самым страшным кошмаром Арнольда было приближение возраста, в котором цифры в сумме составят 13.
В 1976 году, когда Шенбергу исполнилось 76 лет (а 7 и 6 в сумме как раз дают 13), он почувствовал недомогание, и, памятуя о своей фобии, решил даже не вставать из кровати весь день. Без четверти 12 его горло дважды дрогнуло, как будто он хотел что-то проглотить, сердце быстро-быстро забилось, а потом остановилось навсегда.
Майки Уэлш – басист американской рок-группы Weezer увидел сон, в котором скончался от сердечного приступа. Музыкант даже написал об этом пост в социальной сети 26 сентября 2011 года. А 8 октября его обнаружили в Чикаго в номере отеля бездыханным. Полиция предполагала действие наркотиков, что довольно распространено в этой среде. Но тест оказался отрицательным.
Авраам Линкольн – дядюшка Эйб и 16-й президент США был человеком смелым, с этим не поспоришь. И фатализм в его жизни определенно прослеживался и присутствовал. Как вспоминал его телохранитель и друг Уорд Хилл Ламон, за несколько дней до убийства Линкольн увидел сон. В нем он обнаружил тело, лежащее в Восточной комнате Белого дома, которое окружала толпа людей. На вопрос, кто умер, ему ответили: «Президент. Это был наемный убийца».
Игрок НБА Питер «Пистол Пит» Маравич сказал в интервью в 1974 году, что в его планы не входит играть до 40 лет, чтобы неожиданно скончаться от сердечного приступа. Но в действительности так и произошло: профессионально он играл в баскетбол именно 10 лет, а скончался в возрасте 40 лет от болезни сердца, которая не была своевременно диагностирована.
Как вы считаете, подобные случаи – это совпадение, предчувствие или запуск программы на самоуничтожение, ведь не зря считается, что мысли материальны?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как сложно читать, когда что то так бьётся в глаза.
Потом блин гугли.
И таки да, умер в 51м, а не 76...
Он умер в 1951, в 76 лет. Что интересно, таки 13 июля.