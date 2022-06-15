Совпадение или нет? Не поддающиеся логическому объяснению случаи предсказания собственной смерти

Арнольд Шенберг был талантливым живописцем, писал музыку и страдал от панической боязни числа 13 – трискаидекафобии. При том, что мужчина родился 13 сентября 1874 года. Самым страшным кошмаром Арнольда было приближение возраста, в котором цифры в сумме составят 13.

В 1976 году, когда Шенбергу исполнилось 76 лет (а 7 и 6 в сумме как раз дают 13), он почувствовал недомогание, и, памятуя о своей фобии, решил даже не вставать из кровати весь день. Без четверти 12 его горло дважды дрогнуло, как будто он хотел что-то проглотить, сердце быстро-быстро забилось, а потом остановилось навсегда.